Кирилл Голубев: «Мы создали команду по слэдж-хоккею из ветеранов СВО»

В Казани стартовало первенство России по хоккею на санях — аналогу хоккея с шайбой для людей с ОВЗ

Слушаем план на игру . Фото: Михаил Захаров

В «Татнефть Арене» стартовало первенство России по следж-хоккею. В соревнованиях принимают участие семь сильнейших молодежных команд страны: «Металлург-следж» и «Уральские волки», «Локо-следж» и «Торнадо», сборные Москвы и Санкт Петербурга, а также хозяева ледовой арены — казанская команда «Татсиб». Подробностями турнира и впечатлениями с «Реальным временем» поделились организаторы и болельщики.

В Казани рассчитывают на дебют на Паралимпиаде

На этой неделе казанские болельщики «Ак Барса» радостно бросали тюбетейки в воздух, празднуя победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках «зеленого дерби». Но домашний перерыв матчей до 6 февраля и очередную встречу с «Автомобилистом» из Екатеринбурга можно разбавить посещением хотя бы одного тура матча по слэдж-хоккею. Прийти можно даже не за эмоциями болельщика — переживать здесь можно за всех и каждого. Слэдж-хоккей — это не совсем про спорт. Это про жизнь, которую не хочется провести на обочине.

Адаптивный спорт вошел в нашу жизнь, в общее спортивное движение, когда от одной паралимпийки Ирины Поляковой мы дошли до целого ряда команд по самым разным игровым видам спорта. Достаточно сказать, что Тимур Садриев, один из наставников команды по слэдж-хоккею «Татсиб», одновременно является главным тренером и инициатором создания детских команд по адаптивному хоккею в Татарстане. Их количество перевалило за десяток, самих видов хоккея пока три: слэдж-хоккей, на который Садриев больше всего рассчитывает в плане выступления на Паралимпиаде, плюс хоккей для незрячих и специальный хоккей для людей с ментальными проблемами.

Недавно на коллегии Минспорта РТ Садриев выступил с инициативой строительства здания Центра развития адаптивного спорта Татарстана с ледовой площадкой и спортивным залом. Помимо того, он сделал упор на бывших бойцов СВО, тренирующихся в команде по слэдж-хоккею.

Тимур Садриев, один из наставников команды по слэдж-хоккею «Татсиб». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Наша задача — не оставлять ребят, попавших в трудную ситуацию»

Перед церемонией открытия турнира об этой же задаче с корреспондентом «Реального времени» говорил исполнительный директор Федерации хоккея с шайбой Кирилл Голубев:

— Мы создали команду по слэдж-хоккею из ветеранов СВО, тех, кто получил тяжелые ранения опорно-двигательного аппарата. Это 12 человек, для которых федерация организовала учебно-тренировочный процесс. С сожалением нужно признать, что такие ребята будут возвращаться с полей сражений, но наша задача — не предоставлять их самим себе, своим мыслям, а вовлекать в спорт.

— Вопрос не только в спецоперации, — размышлял руководитель департамента футзала Федерации футбола республики Сергей Рожков. — Понятно, что сейчас на первый план выходят наши бойцы, возвращающиеся с СВО. Но ранее для нас проблема рассматривалась через возвращение в обычную жизнь людей, которые оступились, оказались за решеткой, причем разговор шел о длительных сроках. Тем не менее люди возвращались, и мы сейчас практически постоянно видим этих ребят на играх, в коллективе, который, как еще было принято с советских времен, может вытянуть людей из ощущения безнадежности и одиночества. Потому, что попасть туда можно через элементарный запой. Есть один пример, причем речь идет о бесконечно добром по натуре человеке, становившимся в своей карьере чемпионом страны по футболу, но утопившем свои житейские проблемы в алкоголе. Такие случаи не единичны, они затрагивают очень известных людей.

Слэдж-хоккей — это не совсем про спорт. Это про жизнь, которую не хочется провести на обочине. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Благодарен родителям, друзьям, что меня поддерживали»

Задача специалистов рассказывать о положительном опыте занятий спортом, который помогал и помогает адаптироваться людям, попавшим в беду. Один из них был на турнире по слэдж-хоккею — это известный в прошлом хоккеист СК им. Урицкого и «Итили», альметьевских «Спутника» и «Нефтяника» Владимир Старостин.

— С первого же дня, после того, как у меня случилась трагедия, из-за которой я пересел в инвалидную коляску, я не оставался наедине с собой. Очень благодарен своим близким, друзьям, которые вечно тормошили меня, поддерживали как морально, так и материально. Родители, мой старший брат двигали к реабилитации, верили в нее. Я и сам, честно говоря, верил, у меня мысли не было, что я так и останусь привязан к инвалидной коляске. Думал, что встану через полгода максимум через год. А затем, и человек ко всему привыкает, я понял, что ситуацию уже не поправишь, но зато у меня появилась прекрасная супруга, а в 2005 году у нас родились двойняшки. Им уже по 19 лет, студенты, сын ранее занимался хоккеем, дочь тренировалась в художественной гимнастике. Но в конечном итоге оба решили посвятить себя учебе, причем у них не спортивные вузы. Сын поступил в КАИ, дочь обучается в КГАСУ.

Резюмируя сказанное, Кирилл Голубев сообщил: «Федерация хоккея России приняла решение провести это первенство в Казани, оценивая уровень готовности нашего города к проведению больших стартов. Все структуры, связанные с профессиональным хоккеем в республике: и «Татнефть», и хоккейный клуб «Ак Барс» — поддержали одного из инициаторов этого движения Тимура Садриева. Наши ребята постоянные участники различных турниров, постоянно выезжают на старты, они влились в это движение. Одним из ветеранов его является Володя Старостин, с которым я успел поиграть в Казани. Он помогает в жизни команды, участвуя в тренировочном процессе и вдохновляя ребят личным примером».

Известный в прошлом хоккеист СК им. Урицкого и «Итили», альметьевских «Спутника» и «Нефтяника» Владимир Старостин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

От хозяйки форума «Спортивная держава» до «Казани — столицы чемпионов»

«Реальное время» готовит к публикации интервью с этим мужественным человеком, а пока приводит фрагмент беседы, посвященной тому, как спортсмен избежал погружения в одиночество. Завтра состоится церемония чествования команды по баскетболу на колясках «Крылья барса», которая в прошлом сезоне впервые выиграла чемпионат России. Молодой отец двух четырехлетних близняшек Владимир Старостин играл в самом первом составе команды нынешних чемпионов:



— Первые шаги мы делали еще в 2009 году, во время проведения в Казани форума «Россия — спортивная держава». Это первые тренировки, первые турниры, после чего я через полгода ушел в слэдж-хоккей, успев совместить в один сезон два игровых вида адаптивного спорта — баскетбол на колясках и слэдж-хоккей. Но дело не во мне, а в ребятах, часть из которых достигла за полтора десятка лет вершины в чемпионате страны, это и наш играющий тогда тренер Василий Кочетков, и ветераны Динар Камалиев, Игорь Самарцев, другие ребята. Рад за них, они большие молодцы!

