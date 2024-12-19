Республиканский конкурс «ЭКОлидер-2024»

Самое экологичное предприятие, общественное движение, детский сад, учебное заведение, СМИ и лучший государственный инспектор — ЭКОлидеров-2024 наградят 19 декабря в КРК «Пирамида».
Главной темой торжественной церемонии награждения победителей конкурса Министерства экологии РТ, которому в этом году исполняется 20 лет, станет тема патриотизма и Великой Победы.
В этом году на конкурс пришла 291 заявка по 21 номинации, наибольшее количество заявок поступило в конкурсных группа «Экологическое образование» и «Педагогический опыт».
Напомним, что республиканский конкурс в поддержку национального проекта «Экология» стартовал 1 сентября. Участие в нем приняли предприятия, учебные заведения, общественные организации, неравнодушные к проблемам окружающей среды жители Татарстана и журналисты.
Организации и индивидуальные предприниматели принимали участие в таких номинациях, как охрана водных ресурсов, охрана атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами, лучший проект в сфере экологической безопасности.
Органы местного самоуправления могут получить награду за достижение в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований Республики Татарстан, а также за достижение в области охраны окружающей среды в сельских поселениях Республики Татарстан.
Три номинации представлены в сфере экологического образования — в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях и организациях высшего и дополнительного образования.
За педагогический опыт и инициативы можно стать эколидером за системную эколого-просветительскую работу в детском саду, школе и в организациях высшего образования и организациях дополнительного образования.
Две номинации разработаны также для общественных объединений и граждан.
У средств массовой информации определят лучший телесюжет, радиосюжет, материал электронных СМИ, публикацию в периодических печатных изданиях. Награда ждет и лучшего экоблогера или видеографа.
Впервые республиканский конкурс «ЭКОлидер» был организован в 2004 году Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Целью проведения конкурса является поощрение и стимулирование организаций, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, государственных инспекторов Республики Татарстан, педагогов образовательных организаций, общественных объединений, граждан, средств массовой информации, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан и обеспечивающих эффективное решение вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.
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