Подняв в Эмиратах хоккей, Татарстан начал помогать ОАЭ в волейболе

В сентябре наши спортсмены поедут в Эмираты для участия в международном турнире

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на учебно-тренировочном сборе находится команда волейболисток из Объединенных Арабских Эмиратов, представляющая Женскую спортивную академию имени Фатимы Бинт Мубарак (FBMA). Академию, основанную в октябре 2010 года, возглавляет Ее Высочество шейха Фатима бинт Хазза бен Заид Аль Нахайян. Она занимается продвижением женского спорта в Эмиратах. «Реальное время» побывало на международном товарищеском матче по волейболу между командами FBMA и казанской «Юностью».

FBMA и Федерация волейбола Татарстана подпишут договор о сотрудничестве

Исполнительный директор Федерации волейбола Татарстана Мансур Каримов вместе с судьями готовил многофункциональную площадку «КАИ-Олимпа» под проведение волейбольного матча, попутно рассказывая о предстоящей встрече:

«У нас давняя дружба с представителями Ближнего Востока. Из Эмиратов несколько раз приезжала мужская команда. Женщин, правда, до сей поры не было, зато гостили девушки из Саудовской Аравии. Наши гостьи, представители FBMA, памятуя об этих приездах, зная о возможностях Казани в плане проведения учебно-тренировочных сборов и сравнивая цены с европейскими центрами, выбрали наш город. Правда, в отличие от обычного места размещения в Деревне Универсиады, гости расположились в гостинице «Биляр», поэтому для проведения товарищеского матча с командой «Юность» был выбран спорткомплекс «КАИ-Олимп».

Для проведения товарищеского матча с командой «Юность» был выбран спорткомплекс «КАИ-Олимп». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Каримова, уже сегодня в «Центре волейбола» должна состояться церемония подписания договора о сотрудничестве между Федерацией волейбола Татарстана и FBMA. И в рамках этого сотрудничества гости продолжат серию товарищеских игр со студенческой командой Казани (тренер Алик Гилязов), волейболистками «Динамо Ак Барс УОР» (тренер Денис Матвеев) и более молодой командой воспитанниц СШОР «Юность». После подписания документа ожидается ответное приглашение со стороны FBMA наших спортсменов на международный турнир в сентябре. Помимо этого Академия Эмиратов планирует заключить соглашение с женской баскетбольной командой «Казаночка».

Во время беседы в спорткомплексе появились юные игроки команды Эмиратов. «Привет, девочки!» — так они приветствовали разминающихся соперниц. Даже притом что игроки ровесницы, чувствовалась разница в мастерстве игроков команд, поскольку казанские девочки 2010 года рождения — это не только чемпионки Татарстана: у них за плечами опыт тренировочного процесса на протяжении 6 лет в то время как их соперницы из FBMA занимаются всего два года. В их составе выделялась одна турчанка, которая должна была стать лидером атак, но, справедливости ради, тренер гостей не гналась за результатом и, например, во втором сете посадила лидера, дав вволю наиграться всем подопечным.

Тренер гостей не гналась за результатом и, например, во втором сете посадила лидера, дав волю наиграться всем подопечным. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Само собой так же делала и тренер «Юности» Марина Трапезникова, которой «ассистировал» директор волейбольной спортшколы олимпийского резерва «Юность» Рафик Мурзаков.

— Нам поступило предложение сыграть, мы, естественно, согласились, потому что факт международного уровня повышает значимость матча, — объяснил он присутствие на игре как свое, так и своих подопечных, причем в конце сбора команды FBMA «Юность» выставит на матч еще одну команду, состоящую уже из девочек 2012 года рождения.

Под патронажем Ее Высочества

Как в олимпийском полуфинале мужского баскетбола между сборными США и Сербии, так и в матче юных волейболисток поначалу преимущество было за гостями. Игроки FBMA повели со счетом 2:0, чему радовались так громко, как будто привезли с собой группу поддержки. Нет, сами забивали, сами скандировали слова поддержки друг другу, радуя и огорчая своего эмоционального наставника родом из Туниса. Уже после игры она призналась, что для ее подопечных это «первый в истории матч международного уровня, из-за чего присутствовала небольшая нервозность, с чем необходимо бороться».

Гостьи из FBMA повели со счетом 2:0, чему радовались так громко, как будто привезли с собой группу поддержки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом гости из женской спортивной академии имени Фатимы Бинт Мубарак (FBMA) — это представительницы некоммерческой государственной организации эмирата Абу Даби. Организация создана под патронажем Ее Высочества шейхи Фатимы Бинт Мубарак, председателя Всеобщего женского союза, президента Верховного совета по делам материнства и детства и верховного председателя Фонда развития семьи «Мать нации».

Как гласит аннотация, «Академия стремится сделать спорт неотъемлемой частью повседневной жизни эмиратских женщин всех возрастов, происхождений и физических состояний. Деятельность академии направлена на то, чтобы эмиратские женщины вели здоровый и активный образ жизни, а ценности здорового образа жизни укоренились в общественном сознании жителей ОАЭ. Для достижения своих целей Академия развивает разнообразные партнерские отношения со Спортивным советом Абу-Даби и другими государственными органами и спортивными федерациями». Среди видов спорта, которые развиваются в FBMA — волейбол, а также баскетбол, конный спорт и шахматы.



Среди видов спорта, которые развиваются в FBMA — волейбол, а также баскетбол, конный спорт и шахматы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На вопрос, почему не сложилось сотрудничество FBMA с западноевропейскими державами, гости поясняли, что это и дорого, и клуб не устраивает отношение к спортсменам.

Чем полезно такое сотрудничество России?

Выбрав волейбол для развития талантов местных девушек, Эмираты попали в яблочко. Мировая практика подсказывает, что развивая волейбол, смогли максимально быстро достичь результата в Японии в 60-е годы, в США в 70-е (поразительно, но в обоих случаях на помощь приходил советский волейбол) и в Китае в 80-е. Тем более что не обязательно стремиться к олимпийским высотам, Эмиратам на начальном этапе хватит и доминирования в Персидском заливе, либо, если глядеть шире, в странах Арабского мира, на тех же Исламских играх.

Перед глазами есть пример максимально успешного сотрудничества с Россией, когда хоккейная сборная ОАЭ за короткий срок поднялась в третий дивизион мирового хоккея, занимая в международном рейтинге место в тридцатке сильнейших. Для понимания: ни один командный игровой вид спорта в Эмиратах не поднимался так высоко в мировом рейтинге.

Выбрав волейбол для развития талантов местных девушек, Эмираты попали в яблочко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Эмираты давно и успешно сотрудничают с Россией, именно с Татарстаном. Одними из первых на базе Поволжского университета спорта проводили сборы сразу несколько команд из Объединенных Арабских Эмиратов по волейболу и баскетболу. Это произошло в рамках договоренностей о сотрудничестве, достигнутых раисом Татарстана Рустамом Миннихановым во время его визита в ОАЭ. Волейбольный клуб из ОАЭ «Аль-Васл», который вынужден тренироваться за рубежом из-за слишком жаркого домашнего климата летом, ранее занимался в Румынии, но затем выбрал Казань. С недавнего времени сотрудничают федерации плавания наших стран, теперь настала очередь волейбола.

Эмираты в поиске направлений для сотрудничества очень избирательны. Казалось бы, они могли поискать волейбольных союзников на Юго-Востоке Азии, где развит волейбол, — в Китае, Таиланде, Южной Корее и Японии, но зачастую спортивные контакты сейчас ищут, сообразуясь не с географией. К примеру, на Кубок Азии в Иране могут не приехать команды с Юго-Востока Азии, в свою очередь, в Таиланд необязательно приедут арабские сборные из Персидского залива. Это касаемо сборных, а там есть еще и клубные чемпионаты Азии примерно с такими же неписаными правилами. Поэтому есть еще национальные и клубные чемпионаты арабских стран, в которых участвуют азиатские Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, а также африканские Алжир, Египет, Марокко, Тунис. В число стран, положительно оцениваемых с точки зрения возможности сотрудничества, и не только в области спорта, с недавнего времени вошла и Россия.



1 / 31 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов