Писательница Ева Немеш — о практике ведения дневников и об отношении современных детей к родителям

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — писательница Ева Немеш

Фото: Юрий Березнюк / Предоставлено Евой Немеш

Ева Немеш — российская писательница, автор публикаций по детскому творчеству и книг для подростков. Ее повесть «Белый голубь, черный слон» в 2024 году вошла в рекомендательный список «Сто новых книг для детей» и получила награду «Книга года — 2023» в категории «Поколение Некст». В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудила с Евой Немеш книгу «Белый голубь, черный слон», а также поговорили о практике ведения личных дневников среди подростков.

В соцсетях — хвастовство, в дневнике — чувства

Книга «Белый голубь, черный слон» написана в форме дневника. Главная героиня — тринадцатилетняя Леля, которая живет в поселке Алесино на юге России. Однажды папа сделал ей необычный подарок — судовой журнал. Лелин папа предложил дочери фиксировать все, что с ней происходит. Сначала девочка не совсем понимала, зачем ей этот судовой журнал, но в итоге решила послушать папу и начала вести дневник. Этот дневник стал важной частью ее жизни, потому что помог разобраться в себе, своем окружении и понять, что сама Леля изменилась.

Кроме того, что Леля фиксирует свое взросление, дневник дал девочке возможность сохранить впечатления. По сюжету она путешествует, причем жизнь забрасывает ее в самые разные места. Начинается все на юге России, а затем Турция, Греция, Италия, и заканчивается все на севере нашей страны.

В цифровом мире, где главенствующая роль у социальных сетей и блогов, может показаться, что практика ведения дневников — это пережиток. Тем более у подростков. Но писательница Ева Немеш говорит, что ведение дневников до сих пор актуально для детей.

— На встречах с подростками в библиотеках я всегда спрашиваю у детей, ведет ли кто-нибудь дневник. Не весь зал, но несколько человек робко поднимают руки. Оказывается, что в группе из двух классов три-четыре человека ведут дневник нерегулярно, а один-два занимаются этим долгое время, больше года. Хотя для меня современный дневник — это блоговые записи, — сказала Ева Немеш.

Но у постов в соцсетях в отличие от бумажного дневника есть существенное отличие. Подростки, да и взрослые, фиксируют там только положительные эмоции. Грубо говоря, хвастаются. В соцсетях не пытаются разобрать такие сложные чувства, как обида или злость. А бумажный дневник более личный. Кроме того, в цифровом мире присутствует не столько сам подросток, сколько его образ, то, как он себя самопрезентует.

— Сейчас дети часто заводят в соцсетях два аккаунта: один — для школы, а во втором они ведут совсем другую жизнь. Не скажу, что она тайная, но другая. Лелин папа говорит, что информация в интернете навсегда там остается. Это не удалить и не скрыть. Поэтому бумажный дневник более безопасен. В соцсетях можно написать что-то сгоряча, поругаться или признаться кому-то в чем-то, а с утра пожалеть об этом. И из-за этого часто возникают проблемы у подростков. В соцсетях подросток всегда на виду, за ним всегда кто-то подсматривает, — отметила писательница.

Ева Немеш поделилась и собственным опытом ведения дневника в детстве. Бумажная версия тоже не давала чувства безопасности, потому что дневник мог кто-нибудь найти и прочитать, узнать тебя настоящего.

«Физическое присутствие есть, но тесной связи между родителями и ребенком — нет»

Практически во всех детских и подростковых книгах писатели поднимают тему взаимоотношений с родителями. У Лели из повести «Белый голубь, черный слон» родители довольно необычные. Папа работает механиком на судне и часто бывает в отъездах. Мама постоянно уезжает в долгие экспедиции. Родители разведены, Леля живет с папой. Но когда он уходит в плавание, приезжает бабушка с севера. Несмотря на такую внешнюю отстраненность от родителей, у Лели с ними теплые и доверительные отношения.

— Родители могут даже не уезжать в экспедиции и круизы. Часто бывает так, что родители и ребенок постоянно вместе, но они не общаются, не видятся и встречаются только за ужином или пишут друг другу сообщения. Физическое присутствие есть, но тесной связи между родителями и ребенком — нет. Леля в этом плане не брошенная, папа и мама всегда с ней на связи. Физического их присутствия в книге практически нет, но есть дневник, с которым она делится. Встает вопрос: а без дневника рассказывала бы она все это маме или папе? — добавила Ева Немеш.

Возможно, именно эта физическая дистанция между Лелей и родителями дает ей возможность посмотреть на них под другим углом, более непредвзято. Не только как на родителей. В книге девочка рассматривает семейный фотоальбом, видит родителей в молодости, и они совершенно непохожи на тех, кого Леля называет мамой и папой.

— Я в детстве тоже любила рассматривать фотографии родителей в молодости. Это что-то потрясающее. Они такие открытые, веселые. Смотришь на их друзей, на одежду. Это не те родители, которых ты видишь каждый день и которые спрашивают тебя про учебу, про уборку в комнате. Это совершенно другие люди, — поделилась писательница.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» мы обсудили сборник рассказов «Пахнет псиной», поговорили о том, как домашние питомцы меняют не только атмосферу в семье, но и в целом людей. А также обсудили, сколько масок приходится носить современным детям и насколько это тяжело.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».