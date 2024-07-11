«Наша первая ставка — продажа татарстанских ИТ-продуктов за рубеж»

Глава Минцифры Татарстана — о новых проектах в развитии ИТ-сферы республики

Фото: Максим Платонов

В России растет объем производства ИТ-продуктов — рост продаж отечественного программного обеспечения за последние пять лет составил 73%. В планах на этот год у Министерства цифрового развития Татарстана — увеличить валовую прибыль ИТ-компаний до 225 млрд рублей. Об основных трендах и направлениях развития отрасли на встрече с предпринимателями рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Не образование, а жизненная школа»

Валовая прибыль ИТ-отрасли Татарстана за 2023 год составила 177 млрд рублей, в планах нарастить показатель по итогам этого года до 225 млрд. Таки цифры на встрече с бизнес-сообществом озвучил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

По его словам, объем продаж отечественного программного обеспечения с 2019 года вырос на 73%, а продаж компьютеров и ноутбуков — на 78%.

— Для нас это очень позитивный тренд, — отметил министр, — С одной стороны, это не может не радовать. С другой, мы понимаем, что у любого, так скажем, экспоненциального роста есть период активного развития, который потом переходит в некоторое плато.

Он отметил, что на данный момент в Татарстане 3,4 тысячи компаний осуществляют деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий. Три из них являются системообразующими организациями России.

Глава Минцифры РТ также отметил, что на развитие ИТ-сферы в республике значительное влияние оказал запуск новых проектов. В частности, по его словам, открытие новых коворкинг-пространств позволило специалистам развиваться не только на теоретическом уровне, но и обмениваться практическим опытом с коллегами.

— Первый ИТ-парк в Казани открылся в 2009 году. Он стал большим катализатором не для эволюционного, а прогрессивного развития сферы, — подчеркнул спикер, — Появилась инфраструктура, где люди могут вместе общаться, а не только работать. Здесь они получают не образование, а жизненную школу.

В планах — увеличение экспорта в 3 раза

К 2030 году в Татарстане планируют увеличить экспорт ИТ-решений и услуг в 3 раза. На данный момент экспортируют 20% от общего объема производимых в регионе услуг, заметил министр.

— Мы хотим сформировать правильные инструменты, которые позволят наладить экспорт в дружественные и мусульманские страны, — подчеркнул он, — Наша первая ставка — продажа татарстанских ИТ-продуктов за рубеж.

Айрат Хайруллин также поделился данными о промежуточных результатах новых проектов. К 2030 году из Евразийского цифрового университета открытого кода должны выпуститься 15 тысяч человек. Учреждение было создано для подготовки ИТ-специалистов middle-уровня, которые хотят повысить свой уровень навыков.

Кроме того, по словам министра, к 2030 году половина всех проектов резидентов ИТ-парка будет иметь составляющую с ИИ. Для этого здесь создадут LLM-инкубатор стартапов. Первый специализированный набор начнется в октябре этого года.

Вскоре начнет свою работу и проект ГосПромт GPT, который призван цифровизировать и упростить государственную службу с помощью искусственного интеллекта. Планируется, что в 2026 году 60% задач каждого госслужащего Татарстана будут выполнять на 40% быстрее и качественнее, сообщил спикер.

Министр добавил, что в 2024 году начнет свою работу студенческий инкубатор по Gamedev. Площадка откроется на базе ИТ-парк на улице Петербургской в Казани.

В планах и запуск спутникового интернета в республике. По словам главы Минцифры РТ, проект должен повысить инвестиционную привлекательность Татарстана. Планируется, что в 2027 году доступ в интернет появится во всех уголках республики.