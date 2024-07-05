Афиша на выходные 6—7 июля: чувашский «Уяв», праздник семьи, любви и верности, Sviyaga Fest

Куда сходить в Казани и других городах республики 6—7 июля

Фото: Реальное время

В эти выходные, 6—7 июля, казанцев ожидает большая программа культурных событий. Несколько мероприятий приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который приходится на понедельник, но в столице республики его широко отметят в субботу и воскресенье. Так, в Казани пройдут Большие семейные выходные. Кроме того, в Свияжске проведут ежегодные соревнования Sviyaga Fest, а в Алькеевском районе — Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Главные события уик-энда — в афише «Реального времени».

Мероприятия на свежем воздухе

День семьи, любви и верности

6—7 июля, площадки Казани, 0+

К празднику приурочат несколько мероприятий. В их числе — вручение медалей «За любовь и верность», церемония бракосочетания в русских и татарских традициях, показ национальных свадебных нарядов, 11-часовый фестиваль «Большой семейный пикник» и другие.

Выходные в Казанском Кремле

6—7 июля, двор Присутственных мест, Казанский Кремль, 0+

В честь Дня семьи, любви и верности на территории двух площадок пройдут спектакли, интерактивные программы, выступление этно-группы «Риваять». Мероприятие будет интересно как взрослым, так и детям.

Sviyaga Fest 2024



6—7 июля, остров-град Свияжск, 3+

На ежегодном семейно-спортивном фестивале посетителей ожидают традиционный заплыв SVIYAGA SWIM, забег на закате ISLAND RUN, полюбившийся всем SWIMRUN. Для тех, кто не хочет принимать участие в соревнованиях, организована развлекательная программа для взрослых и детей. Также все желающие могут посетить городские достопримечательности.

Национальные праздники

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв»

7 июля, Алькеевский район, село Сиктерме-Хузангаево, 0+

В рамках национального праздника чувашской культуры пройдут выступления любительских коллективов из Татарстана, Чувашии и других регионов. Гостей мероприятия ожидают конкурсы, выставки, мастер-классы и презентация традиционных чувашских блюд.

Международный фольклорный фестиваль «Чатыр тауда жыен»

7 июля, Азнакаевский район, деревня Агирово, 0+

На горе Чатыр-тау соберутся более 3 тысяч участников и фольклорных коллективов тюркских народов. В программу войдут театрализованные представления. На площадке будут работать экспозиции подворий представителей разных национальностей, выставки и ярмарка рукоделий и национальных блюд. Также на фестивале выступят фольклорные коллективы из разных регионов.



Культурная программа

Большие семейные выходные

6—8 июля, Национальный музей Татарстана и другие площадки Казани, 0+

Нацмузей подготовил программу к Году семьи, любви и верности. Мероприятия уже проводились 11—12 мая и 1—2 июня. Посетителей ожидают экскурсии, мастер-классы и специальный выставочный проект.

Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»

4—7 июля, Елабуга, 0+

В этом году фестиваль проходит уже в шестой раз. На нем выступают более 300 музыкантов. Гостей ожидают мастер-классы по музыкальным направлениям, лекции и литературные часы в разных локациях Елабуги. В конце каждого дня проходят концерты классической музыки. В воскресенье состоится торжественное закрытие.

Всемирный Гран-при Казани по пляжному теннису

5—7 июля, Казанская академия тенниса, 0+

Крупнейший турнир пляжного тенниса Kazan World Grand Prix, на котором выступят сильнейшие спортсмены России. Призовой фонд соревнований составит 1,2 миллиона рублей.