Виктор Кайнов: «Баскетбол на колясках открыл мне дверь в новую жизнь»

Игрок «Крыльев барса» переезжал в Казань, взяв тарелку и кружку

Искренняя радость победы . Фото: Роман Хасаев

В июне две российские команды — «Форвард» из Димитровграда и «Крылья барса» из Казани провели ряд товарищеских игр по баскетболу на колясках в Ереване. Россияне встретились с местной сборной и двумя командами Foxes и Foxes-2. Турнир прошел в рамках Yerevan Basket Expo и в целом представлял собой не только серию матчей, но и мастер-класс. Игрок основной пятерки казанских баскетболистов Виктор Кайнов в интервью «Реальному времени» поделился впечатлениями об этой поездке и победе в ранее выигранных международных соревнованиях в Казани, попутно рассказав как пришел в этот вид спорта.

«Показали, как надо играть в баскетбол на колясках»

— Виктор, для начала расскажите — что было главной целью в поездке на соревнования в Армению?

— Я бы назвал это, скорее, проведением мастер-класса в условиях, максимально приближенных к соревновательным. Поскольку Армения находится в начале пути развития баскетбола на колясках, а местные клубы только набираются опыта, в том числе, международного, им это сложно сделать. Мы же наглядно показали, как надо играть в такой баскетбол, в том числе через игры с местными командами.

— Это были матчи на открытой площадке?

— Нет, мы совмещали, поскольку в первый день — это были матчи в спортзале, по привычному регламенту 5 х 5 на всю площадку. А уже на второй день переместились на открытую площадку и на свежем воздухе сыграли на полплощадки в формате 3 х 3.

— Играя в мини-футбол, я ощущаю для себя существенную разницу при игре на паркете либо травяном искусственном покрытии. Как бы вы озвучили разницу передвижения на колясках по разным типам площадок, учитывая, что вся нагрузка приходится на руки, крутящие колеса.

— Мы уже привыкли, тем более что типы покрытия везде одинаковые. Армения только начинает осваивать баскетбол на колясках, тем не менее использовала привычные для нас покрытия, как для игр 5 х 5, так и для 3 х 3. Несложно заметить, что для последнего вида баскетбола покрытие специализированное, на нем скорость меньше, при этом разгонять коляску сложнее, чем на скользком паркете. Но я уверяю вас, силовая выносливость у игроков приличная. Во многом наработка этой самой выносливости является базовой для построения хорошей команды. Бывает, что и в формате 5 х 5 мы играем в помещении с резиновым покрытием, а это сложнее, чем на паркете. Но ничего, справляемся.

В одиночестве под кольцом. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Главный тренер — профессиональный легкоатлет

— Не зря ваш чемпионат называют Лигой сильных людей. Тем не менее спрошу: как могут наработать выносливость колясочники, если она вырабатывается благодаря бегу, зачастую монотонному.

— Не забывайте, что у нас главный тренер Сергей Анатольевич Чистов — профессиональный легкоатлет, а в этом виде спорта прекрасно знают как повысить выносливость. Передвигаясь на тренировках на колясках через «ускорение — отдых — ускорение» мы наращиваем выносливость. В целом отыграть 10 минут одного периода 3 х 3 для игроков ведущих команд вообще не представляется сложным, более того в формате 5 х 5 есть люди, способные находиться на площадке все 40 минут игрового времени.

Касаемо меня, то я затруднюсь ответить, какой из форматов баскетбола на колясках мне ближе. Меня и то и другое радует, если уж совсем покопаться в ощущениях, то в 3 х 3 нам побеждать легче, потому что ты очень хорошо знаешь своих партнеров и взаимодействуешь с ними, чего не всегда можно добиться в формате 5 х 5.

— Вместе с вами в Армении играл «Форвард» из Димитровграда, выступающий в другом дивизионе, более низком по классу. Знакомая вам команда?

— Конечно, не надо забывать, что у нас не так много команд в российском баскетболе на колясках. В обычном формате 5 х 5 мы играем все вместе, и только в формате 3 х 3 нас поделили по разным дивизионам. Касаемо Димитровграда, то это одна из двух команд Ульяновской области, как и у нас в Татарстане, где есть еще коллектив в Набережных Челнах, откуда я родом и где пришел в баскетбол на колясках. Только у наших соседей из Ульяновской области в лидерах — команда из провинции, а не «Волга» из областного центра Ульяновска. Лично я, играя в Челнах, очень часто сталкивался с «Форвардом», так уж, друзья-соперники.

Сергей Чистов поздравляет Виктора Кайнова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы попали в Ереван во время праздника»

— Вы были в Ереване в разгар политических событий, когда лидер страны Никол Пашинян заявил о намерении Армении выйти из состава ОДКБ. Как вы себя ощущали в столице страны?

— Вообще, без проблем, Армения была очень гостеприимной, там спокойно можно поговорить по-русски. Более того я носил рюкзак с российской государственной символикой, не замечая на себе косых взглядов. Кстати, в одни и те же сроки с нашим турниром в Ереване широко отмечали праздник вина.

— В связи с чем, не могу не спросить, признайтесь: нарушали режим?

— Наше скромное участие в дегустации местных вин язык не повернется назвать нарушением режима, хотя нас активно угощали. Надо понимать, что праздник вина проходил 3 дня, то есть все время проведения нашего турнира, и его «эпицентр», как мне кажется, находился рядом с нашей гостиницей. Тем более надо понимать, что у нас был даже не турнир с ясно поставленной спортивной задачей, а товарищеские матчи с явно выраженным дружеским настроем со стороны всех участников. Возвращаясь к впечатлениям, мы общались с местными жителями, совершенно не ощущая какого-либо давления, недовольства, наоборот.

— Один международный старт пришелся на предыдущий, когда Казань сама выступала в качестве радушных хозяев. Я говорю о турнире с представителями Республики Сербской и Тюмени.

— По моему мнению, казанский турнир был самым лучшим из всех, в которых я до сей поры принимал участие. И организован хорошо, и эмоционально насыщен, и конкуренция жаркая, после чего очень доброжелательные отношения сложились между участниками. Это же был ответный визит, после того как мы съездили в Республику Сербскую, в их столицу Баня-Луку. Поиграли, подружились, пригласили к себе в гости, ответили на их прекрасно проведенные экскурсии своими, показав и Свияжск, и Казань.

Уезжаем в отрыв. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Присел на скамейку запасных на следующие 2 года»

У нас же мероприятия длились 3 дня, и вечером одного из них я по пути домой на машине то и дело встречал на улицах и сербов, и тюменцев, которые гуляли по Казани в игровой форме. Мы знакомили гостей с Казанью, а наши друзья-соперники знакомили Казань с нашим видом спорта (смеется). Касаемо турниров, то в формате 5 х 5 мы уступили в Баня-Луке. Когда они приехали в Казань, усилив состав, дали нам такой бой, что разница в счете составила только два очка. Правда, в формате 3 х 3 нашим зарубежным соперникам было потруднее, и там борьба за 1-е место шла между Тюменью и нашей первой командой, которая, тут я открою секрет, очень хорошо выглядит в формате 3 х 3.

— Когда вы стали игроком «Крыльев барса» и как пришли в этот спорт?

— В «Крылья барса» я перешел в 2018 году, так совпало, что команда перешла под попечительство АО «ТАИФ», а в моей личной жизни произошли женитьба и переезд в Казань. Если рассказывать последовательно, сам я 1986 года рождения. Сначала жил в деревне под Челнами, колясочником стал в 2000 году, уже практически четверть века назад.

В Набережных Челнах есть Центр инвалидов «Изгелек» («Святость»), где я и услышал о создании в Казани команды по баскетболу на колясках. Что называется, лучше один раз увидеть, и мы приехали в Казань, стали зрителями международного турнира, когда первый состав «Крыльев барсов» играл с соперниками из Германии. Уже это произвело на меня неизгладимое впечатление! Оказывается, можно передвигаться на коляске, владеть своим телом, а почему мы всего этого не умеем?!

Так подумал не только я, и вскоре в Челнах также создали команду. Я вошел в ее состав, начал тренироваться, но в целом это было больше похоже на новый этап лечебной физкультуры. Залы мы находили сами, тренировались сами. После чего начали ездить на турниры которые организовывало ВОИ, оплачивающее проживание, питание. И я во все глаза продолжал смотреть за лидерами, а это была преимущественно команда из Питера, Казань только подтягивалась к ее уровню.

В ожидании продолжения поединка. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— И вы вошли в ее состав.

— Вначале были женитьба и переезд, когда я познакомился с будущей супругой и приехал к ней в Казань, взяв из прошлой жизни только тарелку и кружку, по сути все, что у меня было за душой к тому времени. Приехал в спортзал, где тренировались «Крылья барса», и попросился в команду, будучи полностью уверен в себе. В итоге присел на скамейку запасных на следующие 2 года, поскольку просто-напросто мой уровень не дотягивал до того, что был у игроков основной команды. Выносливость, о которой мы говорили, скорость — все это было совсем на другом уровне, до которого мне необходимо было подтянуться.

Оглядываясь назад, скажу, что баскетбол на колясках открыл мне дверь в новую жизнь — это семья, поездки по миру и России, переезд, новые друзья по команде и друзья-соперники, общение. Я про себя думаю, что по сути уехал из деревни и сделал это еще и поменяв мировоззрение.

