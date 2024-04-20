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Восточный конфликт, футбол и майские праздники: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

11:00, 20.04.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Восточный конфликт, футбол и майские праздники: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали конфликт на Востоке, футбольные матчи и предстоящие майские праздники. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Восточный конфликт, футбол и майские праздники — главные темы минувшей недели

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (14 апреля — 20 АПРЕЛЯ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
иран650%
ufc 300350%
израиль300%
манчестер сити — лутон300%
папины дочки новые250%
майские праздники 202460%
выходные в мае 202460%
вавада50%
реал мадрид50%
футбол на куличках40%

Тема конфликта между Ираном и Израилем стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Напряженная обстановка между государствами приковывает к ним внимание всего мира. Так, вечером 12 апреля по территории Израиля было осуществлено более 40 пусков ракет, о чем сообщила армия обороны страны.

Также в топах поисковых запросов оказался бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перейрой и Джамахалом Хиллом. Большую же часть топа составляют запросы, связанные с туром Лиги чемпионов по футболу, а также — предстоящим матчем между «Манчестером Сити» и «Лутоном» в рамках чемпионата Англии. Кроме того, жителей республики интересовали наступающие в стране майские праздники.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в серии пенальти со счетом 3:0, сыграв основное время матча вничью — 1:1. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В предвкушении майских праздников

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (14 АПРЕЛЯ — 20 АПРЕЛЯ)КАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
иран4645--
ufc 300100769949
израиль46423831
манчестер сити — лутон72100-

-

папины дочки новые718210083
майские праздники 202452464840
выходные в мае 202410092

92

85
вавада728249

64

реал мадрид*----
футбол на куличках10047--

Примечательно, что Альметьевска и Нижнекамска не оказалось в статистике сразу четырех запросов, связанных с новостями: «иран», «манчестер сити — лутон», «реал мадрид» и «футбол на куличках». При этом наибольший интерес на минувшей неделе жители сразу всех крупных городов республики проявили к теме майских праздников 2024 года и новому сериалу «Папины дочки».

Такер Карлсон вновь приковал к себе внимание зрителей

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (14 АПРЕЛЯ — 20 АПРЕЛЯ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
дуров карслон4 200%
не сей любовь1 400%
павел дуров интервью1 400%
слово пацана 2 серия1 100%
пингвины моей мамы950%
созвездие йолдызлык 2024700%
ufc 300650%
частушки550%
хованский250%
слово пацана кровь на асфальте180%

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым стало самым популярным в топе запросов жителей Татарстана. На втором месте в топе расположился клип исполнителя и блогера Данила Кашина «Не сей любовь», а тройку лидеров замкнула вторая серия нашумевшего ранее сериала «Слово пацана».

Олег Исаков
Справка

*Запрос оказался популярен в ряде малых городов и других населенных пунктов Татарстана

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