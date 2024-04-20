Восточный конфликт, футбол и майские праздники: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали конфликт на Востоке, футбольные матчи и предстоящие майские праздники. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Восточный конфликт, футбол и майские праздники — главные темы минувшей недели
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (14 апреля — 20 АПРЕЛЯ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|иран
|650%
|ufc 300
|350%
|израиль
|300%
|манчестер сити — лутон
|300%
|папины дочки новые
|250%
|майские праздники 2024
|60%
|выходные в мае 2024
|60%
|вавада
|50%
|реал мадрид
|50%
|футбол на куличках
|40%
Тема конфликта между Ираном и Израилем стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Напряженная обстановка между государствами приковывает к ним внимание всего мира. Так, вечером 12 апреля по территории Израиля было осуществлено более 40 пусков ракет, о чем сообщила армия обороны страны.
Также в топах поисковых запросов оказался бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перейрой и Джамахалом Хиллом. Большую же часть топа составляют запросы, связанные с туром Лиги чемпионов по футболу, а также — предстоящим матчем между «Манчестером Сити» и «Лутоном» в рамках чемпионата Англии. Кроме того, жителей республики интересовали наступающие в стране майские праздники.
В предвкушении майских праздников
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС (14 АПРЕЛЯ — 20 АПРЕЛЯ)
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|иран
|46
|45
|-
|-
|ufc 300
|100
|76
|99
|49
|израиль
|46
|42
|38
|31
|манчестер сити — лутон
|72
|100
|-
-
|папины дочки новые
|71
|82
|100
|83
|майские праздники 2024
|52
|46
|48
|40
|выходные в мае 2024
|100
|92
92
|85
|вавада
|72
|82
|49
64
|реал мадрид*
|-
|-
|-
|-
|футбол на куличках
|100
|47
|-
|-
Примечательно, что Альметьевска и Нижнекамска не оказалось в статистике сразу четырех запросов, связанных с новостями: «иран», «манчестер сити — лутон», «реал мадрид» и «футбол на куличках». При этом наибольший интерес на минувшей неделе жители сразу всех крупных городов республики проявили к теме майских праздников 2024 года и новому сериалу «Папины дочки».
Такер Карлсон вновь приковал к себе внимание зрителей
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС (14 АПРЕЛЯ — 20 АПРЕЛЯ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|дуров карслон
|4 200%
|не сей любовь
|1 400%
|павел дуров интервью
|1 400%
|слово пацана 2 серия
|1 100%
|пингвины моей мамы
|950%
|созвездие йолдызлык 2024
|700%
|ufc 300
|650%
|частушки
|550%
|хованский
|250%
|слово пацана кровь на асфальте
|180%
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым стало самым популярным в топе запросов жителей Татарстана. На втором месте в топе расположился клип исполнителя и блогера Данила Кашина «Не сей любовь», а тройку лидеров замкнула вторая серия нашумевшего ранее сериала «Слово пацана».
Справка
*Запрос оказался популярен в ряде малых городов и других населенных пунктов Татарстана