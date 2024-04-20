Восточный конфликт, футбол и майские праздники: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали конфликт на Востоке, футбольные матчи и предстоящие майские праздники. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Восточный конфликт, футбол и майские праздники — главные темы минувшей недели

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (14 апреля — 20 АПРЕЛЯ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % иран 650% ufc 300 350% израиль 300% манчестер сити — лутон 300% папины дочки новые 250% майские праздники 2024 60% выходные в мае 2024 60% вавада 50% реал мадрид 50% футбол на куличках 40%

Тема конфликта между Ираном и Израилем стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Напряженная обстановка между государствами приковывает к ним внимание всего мира. Так, вечером 12 апреля по территории Израиля было осуществлено более 40 пусков ракет, о чем сообщила армия обороны страны.

Также в топах поисковых запросов оказался бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перейрой и Джамахалом Хиллом. Большую же часть топа составляют запросы, связанные с туром Лиги чемпионов по футболу, а также — предстоящим матчем между «Манчестером Сити» и «Лутоном» в рамках чемпионата Англии. Кроме того, жителей республики интересовали наступающие в стране майские праздники.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в серии пенальти со счетом 3:0, сыграв основное время матча вничью — 1:1. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В предвкушении майских праздников

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (14 АПРЕЛЯ — 20 АПРЕЛЯ) КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК иран 46 45 - - ufc 300 100 76 99 49 израиль 46 42 38 31 манчестер сити — лутон 72 100 - - папины дочки новые 71 82 100 83 майские праздники 2024 52 46 48 40 выходные в мае 2024 100 92 92 85 вавада 72 82 49 64 реал мадрид* - - - - футбол на куличках 100 47 - -

Примечательно, что Альметьевска и Нижнекамска не оказалось в статистике сразу четырех запросов, связанных с новостями: «иран», «манчестер сити — лутон», «реал мадрид» и «футбол на куличках». При этом наибольший интерес на минувшей неделе жители сразу всех крупных городов республики проявили к теме майских праздников 2024 года и новому сериалу «Папины дочки».

Такер Карлсон вновь приковал к себе внимание зрителей

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (14 АПРЕЛЯ — 20 АПРЕЛЯ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % дуров карслон 4 200% не сей любовь 1 400% павел дуров интервью 1 400% слово пацана 2 серия 1 100% пингвины моей мамы 950% созвездие йолдызлык 2024 700% ufc 300 650% частушки 550% хованский 250% слово пацана кровь на асфальте 180%

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым стало самым популярным в топе запросов жителей Татарстана. На втором месте в топе расположился клип исполнителя и блогера Данила Кашина «Не сей любовь», а тройку лидеров замкнула вторая серия нашумевшего ранее сериала «Слово пацана».

Олег Исаков