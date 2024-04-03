Рустам Минниханов обошел глав Крыма и Чечни в рейтинге российской политической элиты

Фото: Динар Фатыхов

По итогам марта 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов занял 70-ю позицию в рейтинге самых влиятельных политиков России, попав в раздел «Среднее влияние» вместе с главами еще лишь пяти российских регионов. При этом, как убедилось «Реальное время», он обошел не только своих коллег из Крыма и Чечни, но и таких федеральных деятелей, как помощник президента Владимир Мединский (79-е место), министр экономического развития Максим Решетников (81-е место).

В топе политической элиты

Раис Татарстана Рустам Минниханов занял 70-е место в рейтинге 100 самых влиятельных политиков России в марте 2024 года. Помимо него в этот список вошли всего шесть региональных лидеров. Недосягаемый для коллег из регионов мэр Москвы Сергей Собянин поднялся с 4-го на 3-е место («Очень сильное влияние»), так как сыграл важную роль в организации медицинской помощи жертвам чудовищного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На фоне этого ЧП губернатор Подмосковья Андрей Воробьев упал с 82-го на 88-е место (среднее влияние).

Выше Минниханова в рейтинге, кроме Собянина, оказался также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (66-е место) и глава Тульской области Дмитрий Дюмин. К слову, последний упал в марте с 65-го на 69-е место в том числе из-за видеообращения жителей коттеджного поселка «Солнечный», выступивших с жалобами, что они в течение трех лет не могут добиться подключения своих домов к коммуникациям.

Уступил Минниханову позиции глава Республики Крым Сергей Аксенов (с 69-го на 71-е место). На 72-м месте «большой четверки» влиятельнейших глав субъектов оказался Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики. Все они входят в эшелон «Среднее влияние».

На 72-м месте «большой четверки» влиятельнейших глав субъектов оказался Рамзан Кадыров. пресс-служба Раиса РТ

Во главе с Владимиром Путиным



Рейтинг 100 наиболее влиятельных политиков России составляется Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий. Они оценивают влияние политиков по шкале от 1 до 10, а также могут добавить до пяти новых персоналий. Если не представленного в изначальной анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться всеми участниками исследования в следующем месяце.



Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских политиков лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «Очень сильное влияние» (1—20), «Сильное влияние» (21—50), «Среднее влияние» (51— 100).

Первое место в рейтинге ожидаемо занял Владимир Путин. Среди ключевых внутриполитических событий с его участием — победа с рекордно высоким результатом в президентской кампании; встречи с доверенными лицами, кандидатами на должность президента, лидерами парламентских фракций и победителями конкурса управленцев «Лидеры России»; заседание коллегии ФСБ и расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры; запуск строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС; рабочие поездки в Краснодарский и Ставропольский края.

На втором месте в рейтинге глава правительства Михаил Мишустин. Выходец из Татарстана, вице-премьер Марат Хуснуллин занял 28-е место среди сотни самых влиятельных политиков страны в марте, попав в раздел «Сильное влияние».