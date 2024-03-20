«Мы не планируем останавливаться»: как AYA GROUP поддержала юных казанских лыжников

Фото: Ишмухаметов Руслан

В минувшие выходные на стадионе «Локомотив» в столице Татарстана прошел 49-й Казанский юношеский лыжный марафон — 2024, подводящий черту под зимним спортивным сезоном. Участниками стали почти 900 ребят, для которых казанская IT-компания AYA GROUP предоставила медали. Как рассказал операционный директор Валерий Зингеев, в этом году они задумались о том, как можно развивать спорт не только внутри компании, но и в более глобальном масштабе. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Каждый лыжник старается сюда приехать, завершить сезон на высокой ноте»

Казанский юношеский лыжный марафон традиционно проходит ежегодно в третье воскресенье марта. Он берет свое начало в 1975 году, рассказал Андрей Панов, директор ФСО «Снежный Барс», который является одним из организаторов соревнований. Площадки проведения марафона менялись, но в последние годы он проходит на стадионе «Локомотив».

По словам Панова, количество участников увеличивается из года в год. В этом году было заявлено 860 юношей и девушек, причем не только из Татарстана, но и близлежащих регионов — например, призерами этого года стали спортсмены из Марий Эл. Самым младшим участникам 9—10 лет, самым старшим — до 23 лет.

Марафон берет свое начало в 1975 году, рассказал Андрей Панов, директор ФСО «Снежный Барс». Ишмухаметов Руслан / realnoevremya.ru

— Каждый лыжник старается сюда приехать, завершить сезон на высокой ноте, пройти действительно хорошую дистанцию. У девушек это максимум 15 километров, у юношей — 30 километров. Это действительно значимые дистанции, и каждый приезжает, чтобы попробовать себя, — подчеркивает директор ФСО «Снежный Барс».

Медаль каждому участнику — давняя традиция

Неотъемлемой частью марафона является старая добрая традиция вручать каждому участнику медали вне зависимости от результата. В этом году их предоставила казанская IT-компания AYA GROUP. На наградах изображен белый барс, символ Татарстана.

— Спасибо в этом году спонсору, который предоставил нам эти медали, очень благодарны им за это. Надеемся на долгосрочное сотрудничество, — поблагодарил Андрей Панов, директор ФСО «Снежный Барс».

Неотъемлемой частью марафона является старая добрая традиция вручать каждому участнику медали вне зависимости от результата. В этом году их предоставила казанская IT-компания AYA GROUP. Ишмухаметов Руслан / realnoevremya.ru

Операционный директор AYA GROUP Валерий Зингеев рассказывает, что этот год для компании стал годом спорта:

— AYA GROUP всегда придавала большое значение спорту, то есть уже более 7 лет в нашей компании существует свое спортивное направление. У нас есть футбольная команда, которая принимает участие в любительских турнирах. В этом году задумались, как мы можем развивать спорт не только внутри компании, но и на более глобальном уровне. Поэтому мы решили принять участие в награждении и мотивации юных спортсменов. Для нас это бесценный опыт, и я уверен, что мы только начинаем и будем продолжать его масштабировать.

Кроме того, компания планирует участвовать и в других крупных мероприятиях в Казани в качестве спонсора, подчеркивает Валерий Зингеев.

— Мы не останавливаемся на достигнутом и держим в фокусе другие спортивные мероприятия нашего города, с непосредственным участием профильных комитетов города Казани, и рассчитываем еще больше радовать жителей города, особенно молодежь, участием и поддержкой спортивных мероприятий и инициатив, — заявил операционный директор AYA GROUP.

Операционный директор AYA GROUP Валерий Зингеев (слева) рассказывает, что этот год для компании стал годом спорта. Руслан Ишмухаметов

Валерий Зингеев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии награждения юных спортсменов. Одной из победительниц стала Анастасия Гафарова, которая победила впервые.

— Мы очень много тренировались. Дистанция мне очень понравилась, было легко катить, — рассказывает она.

Важность наград отметила Мария Шикова, сотрудница AYA GROUP, чей сын с 2020 года участвует в лыжных марафонах, несмотря на то, что в основном он занимается боксом.

— Как мама юного спортсмена хочу сказать, что эти награды бывают очень важны. Даже эта медаль может стоить для них очень много. Для моего сына очень важно, когда его ежедневный и ежегодный труд оценивается, — подчеркивает она.

«Компания нас поддерживает, всячески мотивирует»

Как и было сказано ранее, пока что основное внимание AYA GROUP направлено на спорт внутри компании. В этом году в дополнение к футболу планируется развить еще два вида — волейбол и баскетбол. Валерий Зингеев рассказывает:

— Безусловно, в них могут принять участие все желающие в компании, то есть мы никого не останавливаем, а наоборот, приветствуем. Мы проводим различные внутренние соревнования и мероприятия для победителей, предлагая как денежные, так и неденежные формы мотивации. Нам важно, чтобы было направление, в котором принимают участие не только сами играющие, но и болельщики. Без команды, поддержки, без освещения этих мероприятий нашим участникам было бы немножко грустно. Мы прилагаем максимум усилий для расширения спектра поддержки внутри компании. Поэтому, поставив цель развития спортивной культуры в этом году, мы намерены еще активнее вкладывать усилия и ресурсы в это направление.

Но пока основным видом спорта, развитым в компании, остается футбол. Как рассказывает Адель Галеев, сотрудник AYA GROUP, футбольная команда, в которой он участвует, существует уже семь лет:

— Компания нас поддерживает, всячески мотивирует, предоставляет нам форму, условия для тренировок, мячи. Также с этого года мы стараемся запустить вторую футбольную команду, потому что все больше желающих, стараемся привлекать все больше сотрудников, развиваться в спортивном плане, сама компания делает активные шаги к этому.

Как рассказывает Адель Галеев, сотрудник AYA GROUP, футбольная команда, в которой он участвует, существует уже семь лет. Ишмухаметов Руслан / realnoevremya.ru

Футбольная команда уже занимала вторые места в кубке и чемпионате Открытой любительской лиги по футболу (ОЛЛФ). Сейчас в футбольном манеже «Искандер» начался чемпионат 6х6 от ОЛЛФ.

— У нас сейчас большие планы уже на завоевание первого места, все для этого делаем, стремимся к этому, — заключил Адель Галеев.

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