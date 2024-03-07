«В нашем городе не так много театрального контента для молодого поколения»

Театр имени Тинчурина показал хип-хоперу «Флешка, рэп и любовь»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина

В конце марта Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина представит на суд зрителя премьеру хип-хоперы «Флешка, рэп и любовь». Это первая рэп-опера, которая ставится на сцене татарского театра. Спектакль посвящен творчеству первой татарской рэп-группы Ittifaq. События в спектакле передаются в том числе посредством их песен. Рэп читают сами артисты театра.



Презентация за стеклом

Хип-хопера была презентована журналистам и блогерам на необычной пресс-конференции в необычном месте — в Центре медиаконтента КазГИК, расположенном в IT-парке им. Башира Рамеева. Спикеры располагались за стеклом, в специальном закрытом помещении, где пишется звук и песни, могли слышать вопросы только через наушники и отвечать только через микрофон.



— Казань — город молодежи, студентов. Несмотря на это, в нашем городе не так много театрального контента для молодого поколения, — рассказал главный режиссер театра Туфан Имамутдинов. — В спектакле «Флешка, рэп и любовь» поднимаются такие проблемы, как проживание жизни впустую, гонка за легкой жизнью. Спектакль основан на песнях группы Ittifaq. Поэтому и стилистика, и подача текста схожи с рэперским стилем, речитативом. По этой причине спектакль называется хип-хоперой. Мы хотим подать зрителям сложную актуальную тему легко и понятно. Хип-хоп, рэп — уличные культуры, они очень открытые и живые, поэтому так близки молодежи, которая способна говорить о своих проблемах открыто. По этой причине мы решили поставить на сцене пьесу без двойных, тройных, скрытых смыслов. Мы пытаемся искренне поговорить на сложные темы.

Журналистов разместили в аппаратной, а актеров — перед микрофонами. предоставлено realnoevremya.ru Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина

«Делаем все, чтобы привлечь молодое поколение в татарский театр»

Необычным форматом спектакля театр надеется привлечь молодого зрителя. Работа с новым поколением потенциальных театралов ведется системно, заверил директор театра драмы и комедии Фанис Мусагитов:

— У нас сейчас много проектов, направленных на молодежь, — и для школьников, и для студентов. К примеру, проводится театральный квиз, работает клуб театральных журналистов преимущественно для студентов, создается проект для туристов, в театре действует и семейный абонемент, и театральная няня и многое другое. Мы надеемся, что наши усилия увенчаются успехом и молодые люди придут в татарский театр.

Творческая группа спектакля: художник-постановщик — Лилия Имамутдинова, композитор и музыкальное оформление — Ильяс Гафаров, авторы песен — Ильяс Гафаров, Назим Исмагилов (Усал), Зулейха Камалова, хореограф — Марат Казиханов, художник по свету — Ильдар Шакиров.

К спектаклю обещан новый материал от Ittifaq. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина

«Это полная чушь»



Автор пьесы Ильгиз Зайниев, к слову, драматург и режиссер, написал ее специально для театра Тинчурина. По словам Туфана Имамутдинова, Ильгиз Зайниев признался, что для него самого написание подобной пьесы стало экспериментом.

— Эпопея с Ильгизом у нас началась еще два года назад. Он целый год мучил меня, потому что не мог написать нужную пьесу, в итоге наконец-то написал и прислал ее, я прочел и высказал свое мнение — прямо сказал: «Это полная чушь, давай другую», — рассказал Имамутдинов. — И он смог всего за две недели написать абсолютно другую пьесу, с другими персонажами. Она по-настоящему получилась. Я бы сказал, что она сделана в жанре Тарантино, там тоже нет особенного глубокого драматического погружения персонажей. И это оправдано. Это необходимо для сохранения клипового темпоритма спектакля. Если слишком углубляться, то есть опасность потерять подростковую энергию и быстроту.

— Сейчас молодежь живет в своем закрытом виртуальном мире, — продолжил режиссер, который сам растит троих детей. — И кроме того, они стремятся все получить быстро — быстро снять контент, быстро выложить, быстро получить реакцию и быстро прославиться. Мы через свой спектакль попытаемся как-то вытащить молодых людей из этого искусственного мира. Могу привести пример своих племянников, они надевают наушники и в прямом смысле погружаются в параллельную действительность — слушают музыку, потребляют поверхностный контент, которому не свойственна глубина.

Премьера спектакля и музыкального альбома

В спектакле будут звучать песни первой татарской рэп-группы Ittifaq, как рассказал ее основатель Ильяс Гафаров, музыкантам пришлось сильно постараться, что найти записи в оригинальном звучании той эпохи.

Презентация прошла в ИТ-парке. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина

— Мы могли бы переписать наши треки заново, но тогда бы мы потеряли то оригинальное звучание, а этого совсем не хотелось. К счастью, нам удалось найти старые записи, — рассказал Гафаров, добавив, что в спектакле будут звучать и новые треки в исполнении самих актеров Тинчуринского театра.

Ittifaq был основан в 2005 году. Золотой состав группы — это Ильяс Гафаров, Назим Исмагилов (сейчас выступает под псевдонимом Усал), Альбина Сулейманова. Назим с Альбиной сейчас растят сына и дочь. Первый альбом под названием «Бәлки» вышел в 2007 году, с тех пор, кроме синглов, группа ничего не выпускала, хотя организаторы и намекают, что в день премьеры спектакля на онлайн-площадках появится новый материал.

Будет ли это альбом? По словам Гафарова, он тоже когда-нибудь выйдет.

Казанские театры и их эксперименты

Отметим, что местные репертуарные театры не часто, но удивляют новыми форматами и методиками.

К примеру, Тинчуринский театр показывал спектакль «Сәйдәш. Йокысызлык» («Cайдаш. Бессонница»), в котором устраивал променад по нескольким помещениям театра, при этом зрительный зал, к примеру, превращался в площадку для танца. Кариевский театр перенес действие детской постановки «Этнең якын дусты» («Лучший друг собаки») в пространство гардероба.



Камаловский театр также иногда водит зрителей по закулисью в променаде «Дәрсе гыйбрәттер театр...» («Будить сердца людей...»), посвященном истории татарского театра, где, к примеру, сценический круг становится местом, изображающим застенки НКВД. ТЮЗ спектакль-притчу «Бывшие люди» показывает в своем колоритном дворе.



Тинчуринский театр два года назад два раза показал трехактную оперу «Ал яулык, зәңгәр шәл» («Розовый платок, синяя шаль»), появившуюся после работы лаборатории «Умай». В ней соединялись элементы электроники, водевиля и народной музыки. Сейчас спектакль ушел из репертуара, известно, что его открыто не приняли даже некоторые участники постановки.