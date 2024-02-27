Тамара Сафонова: «Ключевые точки роста российского ТЭК не ограничены одним направлением»

Генеральный директор «НААНС-МЕДИА» — о последствиях эмбарго на российскую нефть, необходимости развития собственных производств и перспективах развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК)

Фото: Мария Зверева

Программа модернизации НПЗ в России идет успешно: прирост российского производства бензина и дизельного топлива по итогам 2023 года составил 3%, рассказала «Реальному времени» генеральный директор «НААНС–Медиа», доцент РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова. В ходе online-конференции она объяснила, почему сократился введенный западной коалицией дисконт на российскую нефть, как найти баланс между экспортом нефтепродуктов и насыщением внутреннего рынка и в чем преимущества СПГ перед другими видами топлива.

«История рыночного ценообразования в мировой нефтегазовой истории закончилась»

Как только странами коалиции был установлен «потолок» цен на нефть и нефтепродукты российского происхождения, эпоха рыночного ценообразования в мировой нефтегазовой истории закончилась, сказала «Реальному времени» Тамара Сафонова. Мировой нефтяной рынок с 5 декабря 2022 года работает в формате акцепта и легализации нерыночных методов. В глобальном масштабе установление предельных цен нарушает принципы рыночного ценообразования, но возможно в рамках регуляторных мер в конкретном государстве.

Когда ввели эмбарго на российскую нефть, торговля осуществлялась по формуле цены с применением тех дисконтов, которые формируются зарубежными ценовыми агентствами. Но поскольку штаб-квартиры этих агентств находятся в Великобритании и США, то дисконты были сформированы с учетом рисков, которые возникали в связи с невыполнением установленных предельных цен странами коалиции. И получается, что это нерыночное воздействие привело к серьезной ценовой диспропорции. Возник значимый в моменте дисконт на российскую нефть, достигший в декабре 2022 года — марте 2023 года почти 50% от стоимости эталонной нефти Brent. При этом другие страны торговали по нормальным рыночным ценам. Изменились грузопотоки, и наша нефть оказалась гораздо более востребованной, чем нефть других производителей.



В результате дисконты на российскую нефть стали сокращаться. Это связано с тем, что другим странам-производителям было сложно конкурировать с Россией на внешних рынках в условиях демпинга, искусственно сформированного странами коллективного Запада. Участники рынка понимали, что «потолок» не исполняется. По сути, в те цены, по которым осуществлялась реализация российской нефти, были заложены риски наложения возможных вторичных санкций, роста стоимости фрахта, затраты на страхование.

Многие аналитики после ввода эмбарго говорили о том, что мирового танкерного флота не хватит для того, чтобы обеспечить российские перевозки. Но получилось так, что для транспортировки российской нефти в дружественные страны танкеров было достаточно. А для перевозок нефтеналивных грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Евросоюза грузовых судов не хватило. Ранее была сформирована эффективная логистическая схема распределения поставок, которая выстраивалась на протяжении более 30 лет постсоветской истории. Она была мгновенно нарушена. После ввода в действие эмбарго на российскую нефть все цепочки поставок, которые были связаны с перевозками нефти, перестали быть эффективными.

Бенефициарами эмбарго Тамара Сафонова назвала страны-импортеры, которые обеспечивают основной объем приема российской нефти и нефтепродуктов. Они сформировали у себя распределительные хабы, где объемы российской нефти и нефтепродуктов консолидируются и распределяются в страны, которые являются их конечными потребителями. Кроме того, за счет глобальной трансформации грузопотоков возникли новые страховые, трейдерские, логистические компании, которые в основном находятся в дружественных и нейтральных для России странах. Они создают добавленную стоимость для своего государства за счет реализации российской нефти.

До 2022 года сложились долгосрочные отношения с крупнейшими трейдерами, и новой компании было сложно зайти на этот рынок, чтобы участвовать в цепочке поставок. Санкционное давление спровоцировало кардинальное изменение состава трейдерского пула, который теперь занимается экспортной реализацией российской нефти и нефтепродуктов.

Прирост производства бензина и дизеля в России составил 3%

По словам Тамары Сафоновой, масштабная программа модернизации НПЗ дала очень хорошие результаты для российской нефтеперерабатывающей отрасли. По итогам 2023 года прирост производства бензина и дизельного топлива составил 3%. Это очень хорошие результаты, которые демонстрируют, что происходит усовершенствование вторичных процессов переработки и инвестиции российских компаний дали положительные результаты.

Еще после 2014 года, когда произошло присоединение Крыма, Россия столкнулась с первыми пакетами западных санкций. К 2022 году на государственном уровне была проделана достаточно большая работа по импортозамещению в нефтегазовой отрасли. Конечно, зависимость от западных технологий за этот период сократилась.

— На текущий момент мы понимаем, что любые технологии можно заместить. Китайские компании активно заходят на российский рынок, в том числе представляя целый спектр технологических установок для модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов. Наше агентство «НААНС-МЕДИА», кстати, работает с инжиниринговыми компаниями из Китая, готовим маркетинговые исследования для дальнейшего обоснования проектов, — рассказала эксперт.

Любое оборудование имеет срок износа. Есть нюансы, которые связаны с его эксплуатацией, необходимостью проведения текущих ремонтов. Но если бы Россия столкнулась с глобальной проблемой отсутствия оборудования, это сказалось бы на производственных показателях российского сектора нефтепереработки.



Как сказала Тамара Сафонова, огромный штат квалифицированных сотрудников нефтегазовых компаний, которые занимаются непосредственно ремонтными работами, поддержкой технологических процессов, проводят работу в превентивном порядке. Они ведут переговоры с потенциальными поставщиками, чтобы исключить ситуации, связанные с выходом из эксплуатации важных для страны установок по производству топлив.

Насыщение нефтепродуктами внутреннего рынка России

Эксперт также ответила на вопрос «Реального времени» о том, почему порой экспортным поставкам отдается предпочтение перед внутренними. Как объяснила Тамара Сафонова, в 2022 и 2023 годах наблюдалась значительная разница между индексом экспортной альтернативы и внутренней ценой на бензин и дизельное топливо. Например, в марте 2022 года цена бензина составила 43 тысячи рублей за тонну, тогда как экспортная цена составляет 142 тысячи рублей. Поскольку демпферный механизм дает предприятиям возможность получить 60% разницы между экспортной ценой и внутренней, то очевидно, что при таком значимом разрыве компаниям все равно выгоднее экспортировать продукцию.

В России профицитный рынок топлив, то есть 50% дизельного топлива и 20% бензина традиционно уходило на экспорт. Его ограничение — это не единственное решение, которое может повлиять на насыщение рынка нефтепродуктов.

При этом периодически возникает проблема с региональным дефицитом. Дальневосточные регионы становятся наиболее уязвимыми при проведении плановых ремонтных работ на НПЗ. В случае остановки установок вторичной переработки не хватает ресурсов, чтобы обеспечить все АЗС. В этой связи не менее важно плановое регулирование поставок на внутреннем рынке для насыщения регионов топливом. Как вариант, возможно квотирование поставок на внутренний рынок по региональным заявкам. Это позволит компаниям свободно экспортировать высвободившиеся объемы, которые можно направить на внешние рынки без ущерба внутреннему.

Связь биржевых котировок на оптовые партии с реальными ценами для автовладельцев

Биржевые котировки с реальными ценами на отечественных АЗС, безусловно, связаны, заверила эксперт. Но есть определенный разрыв, связанный со сроками транспортировки. Продолжительность поставок имеет большое значение для ценообразования и реакции АЗС на изменения оптовых цен.



Так, в августе-сентябре 2023 года возник топливный кризис, и цены на моторное топливо на биржевых площадках возросли. Это стало отражением ценовой конъюнктуры на нефть. К концу сентября цены достигли 64 тысяч рублей за тонну. Оптовые партии бензина стоили до 62 тысяч рублей за тонну. После регулирования оптовые цены упали, а розничные определенное время находились в том же сегменте. Оперативно снижение стоимости происходило в регионах в непосредственной близости к НПЗ. Те АЗС, до которых требовалась значительная по времени доставка, отреагировали после фактического получения топлива, закупленного уже по сниженным оптовым ценам.

Всплески стоимости топлива не связаны с тем, что вертикально интегрированные компании пытаются получить сверхприбыль, подчеркнула Тамара Сафонова. Это всего лишь отражение конъюнктуры нефтяных цен. Сейчас цена на нефть находится на уровне 50 тысяч рублей за тонну, цена на бензин — 48 тысяч.

Перспективы развития российского топливно-энергетического комплекса

По мнению Тамары Сафоновой, для обеспечения более высокого уровня производства и большего объема экспорта продукции с добавленной стоимостью необходимо увеличивать мощности переработки. Нефтекомпании запланировали ввод и реконструкцию 30 технологических установок вторичной переработки нефти. Это позволит увеличить производство автомобильного бензина на 3,6 млн тонн в год, дизельного топлива — на 25 млн тонн в год. Согласно обновленной оценке Минэнерго, к 2030 году предполагается 30 млн тонн дополнительного производства высокоэкологичного дизельного топлива и 5 млн тонн автомобильных бензинов.

Западные аналитики предупреждают о сокращении спроса на углеводороды в будущем. В то же время «НААНС–МЕДИА» дает обратный прогноз. Несмотря на зеленую повестку, электропотребление в мире будет расти. До сих пор 35% генерации энергии в мире производится с использованием угля. США и Евросоюз получают таким способом 20% и 17% энергии, а использованием не поощряемого экоактивистами газа — 40% и 20% соответственно.

Рывок в развитии возобновляемой энергии сделал Китай. Доля возобновляемых источников в его энергобалансе (15%) оказалась ниже, чем в США (16%) и Европе (27%). Но совокупная мощность действующих установок возобновляемой энергетики в Китае на 31% больше относительно уровня зеленой генерации в Европе и на 47% — в США.



Снижение доли угля в мировом энергобалансе потребует увеличения поставок газа, прежде всего на растущие рынки АТР. Соответственно, будет востребовано развитие российских газопроводных мощностей в направлении Востока.

У нефтепереработки в России тоже большое будущее. До ввода пакета санкций отечественные компании активно сотрудничали с европейскими импортерами и в рамках долгосрочных контрактов поставляли им сырье. Фактически Россия субсидировала экономики других стран, которые получали добавленную стоимость от переработки нефти.

— Когда мы развиваем свои мощности по переработке, то консолидируем у себя производство, при этом создавая рабочие места, развивая регионы, формируя добавленную стоимость. Это позитивный фактор, — сказала эксперт.

По ее мнению, в перспективе страны, добывающие сырье, будут консолидировать на своих территориях производства, чтобы увеличить потенциал своих мощностей и экспортировать продукцию высоких переделов.

Тамара Сафонова назвала важным также и развитие солнечной генерации и ветрогенерации, объяснив это тем, что диверсификация энергетических источников положительно влияет и на энергетическую безопасность, и на энергообеспечение труднодоступных регионов.

А ключевая точка роста российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), по словам эксперта, — сжиженный природный газ (СПГ). Последние события 2022 и 2023 года продемонстрировали уязвимость трубопроводной инфраструктуры, невозможность переориентировать грузопотоки. СПГ — более динамичный вид топлива, который можно транспортировать в любую точку мира. К слову, Евросоюз до сих пор не ввел санкции против сжиженного природного газа и активно покупает российский СПГ, отметила аналитик.

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