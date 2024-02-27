«Наша цель — быть ближе к вам»: в Казани открылось представительство «Базальт СПО»

Один из старейших российских разработчиков операционных систем планирует войти в авангард татарстанской цифровизации

Фото: Динар Фатыхов

На гала-ужине в ресторане Adriana, посвященном открытию казанского представительства «Базальт СПО», собралось около сотни гостей. Среди них были и представители ИТ-сообщества Татарстана, и руководители бизнесов из иных отраслей. Все они приветствовали важное событие на ИТ-рынке республики. «Цель открытия представительства — быть ближе к вам», — говорил Роман Мыскин, советник генерального директора «Базальт СПО». Поскольку республика — одна из передовых в России в области цифровизации всех процессов, то один из лидеров разработки российских операционных систем и платформенных решений решил открыть здесь и физическое представительство.

«Базальт СПО» в России и Татарстане: ключевые цифры

Татарстанские предприятия и ведомства переходят на российские операционные системы и используют отечественные решения не только в последние два года. Компания «Базальт СПО» (ранее ALT Linux) работает на рынке республики уже много лет — практически с момента основания. Просто теперь тектонические сдвиги на рынке потребовали ускорить процессы, предложить новые продукты, помочь с интеграцией и организовать круглосуточную техподдержку. И все это делается.

Сегодня «Базальт СПО» предлагает клиентам 7 операционных систем, совместимых с 11 аппаратными архитектурами. Рост оборота за 2023 год составил 151%, всего на российском рынке было продано уже более миллиона лицензий на программное обеспечение и платформенные решения, примерно 20% из них — для нужд образования.

У компании «Базальт СПО» есть собственная технологическая платформа, на которой идет разработка программных решений. Эту платформу сегодня, по словам Евгении Крыниной, и.о. коммерческого директора «Базальт СПО», компания предоставляет своим клиентам:

— Сейчас мы переходим от коробочных решений к платформенным. Это обусловлено запросом рынка: у наших клиентов есть ИТ-службы, которые разрабатывают собственные программные продукты. И в этом году мы выводим на рынок новый продукт: это платформа, где вы можете брать, помимо пакетов, полностью всю инфраструктуру разработки, сборки, проверки зависимостей, проверки на уязвимость. Это инфраструктура, на которой мы делаем свои операционные системы и другие продукты. И теперь все смогут создавать на ней свои прикладные решения!

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Базальт СПО»

Татарстан — ключевой регион для российского ИТ

Открытию казанского представительства «Базальт СПО» был посвящен большой гала-ужин, который провели в ресторане Adriana. В зале в непринужденной обстановке была создана возможность познакомиться с топ-менеджерами компании, обзавестись новыми деловыми знакомствами. Вместо сухих торжественных речей и стандартной пресс-конференции, компания избрала более неформальный путь. Более сотни представителей татарстанского бизнеса и ИТ-сообщества собрались на одной площадке, чтобы за дружеской беседой и бокалом игристого увидеть новые перспективы цифрового развития.

Впрочем, официальная часть тоже была: гостей познакомили с топ-менеджерами компании и с теми сотрудниками «Базальт СПО», которые будут работать здесь, в казанском представительстве. Роман Мыскин, советник генерального директора «Базальт СПО», в приветственном слове говорил:

— Для нас Республика Татарстан — ключевой регион. Поэтому мы открываем представительство в Казани. Наша цель — быть ближе к вам, потому что работы очень много: в плане цифровизации РТ, перехода к цифровой экономике, замены продуктов (ведь сейчас многие предприятия переходят на российские решения).

Реклама. ООО «Базальт СПО». Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Базальт СПО»

Роман Мыскин заверил: те предприятия, которые уже перешли на ОС «Альт», работают комфортно и без нареканий. Главное — у них не останавливались бизнес-процессы на время перехода, это основное условие для многих бизнесов, и техподдержка ОС «Альт» мастерски умеет это делать. Роман Мыскин назвал две главные проблемы, связанные с таким переходом: психологическая неготовность пользователей изменять паттерны работы в новой ОС и совместимость привычного ПО с российской «операционкой». Но со всем этим, по словам Романа Мыскина, поможет справиться «Базальт СПО».

— Отмечу, что мы пришли к вам не просто транслировать свои решения. Мы хотим всеобъемлюще занять ниши, связанные с переходом на российские операционные системы! — заявил Роман Мыскин. — И в первую очередь, это должен быть образовательный аспект. У нас есть для этого существенный ресурс, мы готовы вкладываться своими знаниями, опытом. Готовы участвовать во всех ступенях образовательного процесса, начиная с дошкольной ступени. Взаимодействовать с учебными центрами, помогая в организации методических семинаров для пользователей. Конечно, готовы работать с вузами: у нас уже есть совместные образовательные проекты с Санкт-Петербургским политехническим университетом, МГТУ им. Баумана, Мурманским университетом.

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Базальт СПО»

Таким образом, выходит, что открытие представительства «Базальт СПО» в Казани отвечает не просто планам локальной монетизации. Это точка, от которой начинается погружение одного из крупнейших российских вендоров ПО и ОС в общий цифровой процесс региона-лидера цифровой трансформации.

Открытие офиса в Казани будет плюсом и для интеграторов, и для конечных пользователей

Гостями гала-ужина стали как потенциальные партнеры «Базальт СПО», так и уже действующие партнеры и заказчики. Так, ООО «Центр», один из старейших ИТ-игроков Татарстана, работает с «Базальт СПО» с 2008 года. Его директор Айдар Хуснутдинов рассказал в комментарии для «Реального времени»:

— Мы очень рады, что компания «Базальт» становится к нам ближе. Мы работаем вместе уже 16 лет и очень рады тому, что они так значительно выросли. Компания эта всегда была открытой для нас, всегда приходила на помощь, особенно хотелось бы отметить ее высокопрофессиональную техподдержку! Надеюсь, что теперь работа будет еще более плотная, и это позволит сделать больше проектов. Теперь, когда мы рядом друг с другом, технические и организационные вопросы будут решаться быстрее.

Евгения Халикова, директор Поволжского удостоверяющего центра (ИТ-разработчик и интегратор программных решений), тоже рассказывает о долгих и успешных годах сотрудничества с «Базальт СПО»:

— Хотела бы сказать слова благодарности нашему партнеру, который оказывает нашим клиентам высококлассную техническую поддержку. Потому что переход пользователей на новую ОС, в которой не всегда понятно, как работать, требует помощи. Мы обучили наших ребят, получили компетенции у «Базальт СПО». И всегда на этапе обучения ребята из их технической поддержки день и ночь отвечают на наши вопросы. Открытие офиса здесь будет плюсом и для заказчиков, конечных пользователей. Потому что когда заказчик может прийти не только к нам как к партнеру, но и к конечному производителю, то растет его лояльность.

Фото: Динар Фатыхов

«То, что открывается казанский офис, — это прекрасно!»

ICL Techno производит компьютерную технику и электронику под собственным брендом. Ее коммерческий директор Ильдар Вагизов рассказывает о том, что с «Базальт СПО» компания плодотворно работает уже семь лет — еще с того момента, когда только начались разговоры о всеобщем ИТ-импортозамещении в России. Реализован ряд крупных совместных проектов: например, в сфере образования. Так, множество школ в разных регионах страны работает на ноутбуках ICL, на которые установлена ОС «Альт». За 2023 год объем реализации ОС «Альт», предустановленных на технику ICL, вырос в 2,4 раза.

— Ребята очень компетентные и очень отзывчивые. У них высокопрофессиональная техническая поддержка. Вместе мы делаем все, чтобы к нашему конечному пользователю отправился качественный продукт с предустановленной операционной системой и производительным ПО, — говорит Ильдар Вагизов. — То, что открывается казанский офис, — это прекрасно! Чем ближе мы будем друг к другу, тем лучше будут выстраиваться коммуникации: уровень доверия и понимания при личной коммуникации возрастает в разы. Поэтому я думаю, что с приходом «Базальт СПО» в Казань у нас станет больше совместных проектов, будет подрастать бизнес, и от этого обе компании только выиграют.

Фото: Динар Фатыхов

Еще один давний партнер компании «Базальт СПО» — ООО «Киберпротект», которое несколько лет назад открыло центр разработки в ОЭЗ «Иннополис». Его директор Алмаз Валиуллин рассказывает:

— Мы сотрудничаем давно. Наши продукты идут бок о бок: в любой компании есть операционная система и есть системы для резервного копирования (их мы и предоставляем). Продукты «Базальт СПО» уже давно на рынке, и их особенное качество — они не только продают свой продукт, но и много вкладываются в разработку, в том числе и опенсорс-сообщества в глобальном масштабе. Такой профессионализм нас всегда в них подкупал. Мы вместе реализовали много проектов: как в части внедрения, так даже и в части маркетинга (так, на Kazan Digital Week у нас с коллегами был совместный стенд). Постоянно вместе работаем над совместимостью продуктов. Думаю, что с открытием татарстанского офиса будем взаимодействовать еще больше и ближе!

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой «Базальт СПО»

Итак, теперь предприятия Татарстана и региональные партнеры «Базальт СПО» смогут еще эффективнее и быстрее работать с разработчиком. Быстрее будут применяться решения, сроки внедрения сократятся, заказчикам станет удобнее знакомиться с технологиями и продуктами вендора, а техподдержка станет еще оперативнее и удобнее.



Людмила Губаева