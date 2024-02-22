Киберпреступность: основные тренды и угрозы в 2024 году

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Никитой Леокумовичем

Эксперты в области кибербезопасности прогнозируют рост спроса на вредоносное ПО, в частности, для хищений криптовалюты и продвижения мошеннических сайтов через рекламу в поисковых системах. Какие опасности ждут пользователей всемирной сети, в авторской колонке для «Реального времени» рассказал руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович.



Кибермошенники маскируют свои средства для хищения личных и платежных данных людей под страницы организаций с большим количеством пользователей. В «Лаборатории Касперского» проанализировали статистику переходов по заблокированным фишинговым ссылкам и составили рейтинг ресурсов, которые подделывают чаще всего. На первом месте — мессенджеры (19%), второе место занимают почтовые сервисы и веб-порталы (18,5%), третьими в списке оказались онлайн-игры с 11%, банки — 10,5% и на пятом месте — онлайн-магазины с 8%.

В последнее время мошеннические ресурсы стали часто маскироваться под корпоративные страницы в социальных сетях и магазинах приложений для получения доступа к накопленным баллам, бонусам, продуктам и услугам через личный кабинет пользователя. В этом случае под угрозой не только данные и деньги клиентов, но и репутация брендов.

С чем связан такой всплеск преступной активности? В 2022 и 2023 годах экспертное сообщество по противодействию киберпреступности зафиксировало большое количество публикаций исходных кодов различных программ-вымогателей и стилеров — вредоносного программного обеспечения, созданного киберпреступниками специально для похищения из зараженного компьютера логинов и паролей к учетным записям в браузерах, электронной почте и соцсетях, а также данных банковских карт и крипто-кошельков. Эти утечки позволили хакерам доработать вредоносное ПО, чтобы продавать его по подписке. Мошенники платят за экземпляр программы шифровальщика и доступ к панели администратора. Доставкой вредоносной программы своей жертве покупатель занимается самостоятельно. Бизнес-модель продажи программного обеспечения по подписке широко применяется и в легальном бизнесе, отличие криминального предпринимательства только в том, что оно преследует преступные цели.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году риск утечки личных и корпоративных учетных данных стал еще выше, так как кибермошенникам удалось создать достаточно качественные продукты, они стали менее заметными для антивирусных программ, у них появился новый функционал и, наконец, они стали доступнее. Кроме того, мошенники используют новые техники и процедуры, дело дошло до того, что стилер сам приносит уязвимые компоненты системы, эксплуатирует их и отключает защиту от вирусов. Данные, которые таким образом получил первый злоумышленник, продаются другим, что в свою очередь приводит в информационную инфраструктуру новых кибермошенников. В результате мы получаем снежный ком проблем, если вовремя не оказано противодействие.

Ожидается, что в 2024 году мошенники будут все чаще продвигать сайты со встроенным вредоносным ПО через рекламу в поисковых системах. Причина выбора этого направления для атак очевидна: в газету или телевизор свою вредоносную ссылку не протащишь, а в сети отлично работает социальная инженерия: мошенники сканируют текущий информационный фон, выбирают самые актуальные новости, переписывают, добавляют к ним кричащие кликбейтные заголовки и дело сделано — любопытный пользователь переходит по ссылке. Этот способ дает максимальный охват аудитории.

Не менее популярны в криминальной среде криптодрейнеры. Криптовалюта — это стильно, модно, молодежно. Едва ли не каждый хочет быть криптоинвестором, криптоброкером, либо пребывает в иллюзорной уверенности, что о его покупках никто ничего не узнает. Соответственно растет спрос на расчеты в криптовалюте, и люди начинают приобретать токены. Криптовалюта не существует физически, токены хранятся в блокчейне в общей учетной книге, если позволительно такое упрощение, а вот доступ к пользовательскому фрагменту этой книги лежит в персональном компьютере — это и есть криптокошелек. С момента своего появления он стал одной из основных целей злоумышленников, а средства и методы его похищения или опустошения постоянно совершенствуются. Появилось большое количество кошельков — появилось много карманников, появилось большое количество криптокошельков — появилось большое количество тех, кто эти кошельки опустошает. Ничего принципиально нового, только преступные действия совершаются не в физическом мире, а в цифровой среде.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мы считаем, что в 2024 году будет расти и развиваться сервисная модель для злоумышленников. Многие мошенники будут предоставлять сервисы по подписке и пытаться объединить их в одну экосистему. Таким образом скорее всего появится несколько моделей услуг:

подписка на экземпляр вредоносного ПО и панель администратора;

к ПО добавляется сервис по созданию фишинговых писем и их доставке;

ПО + продвижение ссылки в соц сетях;

в самом скором времени мошенники станут использовать ИИ для улучшения качества сервисов и т. д.

Киберпреступность становится «бизнес-сообществом» со своими правилами и конкуренцией, оно постоянно совершенствуется для привлечения новых клиентов-преступников и, соответственно, денег. Разумеется, это не означает, что пользователям следует отказаться от онлайн сервисов — кибербезопасность в постоянной готовности к новым и усовершенствованным старым угрозам, но в то же время мы должны серьезно относиться к этому вопросу, иначе однажды можем безнадежно отстать.

