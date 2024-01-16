В новогоднюю ночь ТНВ смотрел весь Татарстан

Музыкальный фильм про Кыш Бабая и сериал, снятый на реальной автозаправке, укрепили позиции национального телеканала в декабрьских рейтингах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно статистике, представленной провайдером «Таттелеком», телеканал ТНВ показал внушительный рост рейтингов в декабре 2023 года. Исследовалась генеральная совокупность более чем из 115 тысяч телевизионных приставок «Таттелекома» по всему Татарстану, статистическая выборка составила 256 телеканалов. Среди всех «кнопок» национальный телеканал показал чистое 2-е место по всему Татарстану. Какие сложности преодолевала съемочная группа новогоднего мюзикла ТНВ, что роднит сериал «На перекрестке семи дорог» с фильмами Эмира Кустурицы и что помогает телеканалу удерживать высокие рейтинги под Новый год — в материале «Реального времени».

Рост доли телесмотрения и убедительное лидерство в населенных пунктах республики

Полученные нашим изданием данные собираются по итогам непрерывного мониторинга телевизионных приставок IPTV «Таттелекома», число которых измеряется десятками тысяч устройств, а распределение приставок на территории Республики Татарстан — 28% в городах и 72% в остальных населенных пунктах. По этим данным, татарстанцы смотрят более 200 телеканалов.

В декабре 2023 года телеканал ТНВ занял 2-е место в рейтинге телесмотрения в Республике Татарстан, показав долю в 8,9% и значительный подъем с 3-го места, показанного в ноябре. Пятерка лидеров выглядит так: «Домашний» (9%), ТНВ (8,9%), «Россия 1» (8%), НТВ (6,6%), Первый канал (6,5%). Таким образом, национальный телеканал серьезно обгоняет федеральных конкурентов по доле телесмотрения. Что касается охватов, то телеканал остается на 4-м месте с 59,6%. Этот показатель говорит о том, что 59,6% абонентов хотя бы раз контактировали с ТНВ в течение декабря.

Тот факт, что по доле телесмотрения (то есть по общему времени, уделенному телеканалу зрителями) ТНВ выше в рейтинге, чем по охвату, свидетельствует об очень важной тенденции. Единожды попав на канал, зритель статистически чаще оставался на нем, чем, скажем, на Первом канале или «России 1».

В населенных пунктах республики ТНВ лидирует в декабре по доле телесмотрения со значительным отрывом от второго места: 10,3% у ТНВ, и лишь 9,6% — у телеканала «Домашний». Дальше идут «Россия 1» (7,7%), НТВ (6,6%), Первый канал (6,1%) и Пятый канал (5,4%). В городах ТНВ на 6-м месте, а лидируют здесь «Россия 1» и Первый канал.

На съемках сериала «На перекрестке семи дорог». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Второе место по доле телесмотрения в целом в республике занимает ТНВ и по будням, и по выходным. Меняется лишь наполнение сетки: по будням ощутимый подъем рейтингов фиксировался в 10 часов утра и в 20.00 — в это время транслировался татароязычный сериал «На перекрестке семи дорог» (0+). Этот фильм показал новый пик телесмотрения, обогнав даже хоккей по будням. А если брать выходные дни, то, по статистике, остальные передачи обогнал новогодний мюзикл «Кайт әйдә, Кыш Бабай!» («Возвращайся, Кыш Бабай!») (0+).

«Наши фильмы всегда были рейтинговыми»

Итак, хорошие рейтинги показал татароязычный сериал «На перекрестке семи дорог», созданный кинокомпанией «Ватан 21 век» по заказу ТНВ при поддержке компании «Татнефть» и Комиссии при раисе РТ по родным языкам. Наряду с хоккейными трансляциями и вечерними новостями, его премьера вошла в топ передач, показанных по будням в декабре на пяти телеканалах-лидерах: доля его — 14,3%, охват — 13,8. А в рейтинге телепередач ТНВ сериал занимает уверенное 2-е место: в топе целых восемь его серий. Это демонстрируют и графики: по будням с 20.00 — как раз во время показа фильма — рейтинги ТНВ уверенно росли.

Заместитель генерального директора ТНВ по киноиндустрии Айрат Сибгатуллин отмечает:

— Это уже не первый успешный фильм, который мы выпускаем. Наши фильмы всегда были рейтинговыми — и «Бер бер хэл» (0+), и «Алмаш» (0+), и вот теперь этот сериал.

Сериал снимали на одной из татарстанских автомобильных заправок: в нем рассказывается история работников заправки и описываются разнообразные ситуации, складывающиеся в жизни гостей. Тут есть и бизнес-леди, и сбежавшая невеста, и дама с гусем, и дальнобойщики, и другие герои. Важно, что на время съемок ни в коем случае нельзя было останавливать работу станции. С одной стороны, это осложнило съемочный процесс, с другой — придало фильму живости и реалистичности.

Создатели сериала рассказали, что в фильм попали не только актеры, но и гости заправки. И не только россияне, но и иностранцы! Например, дальнобойщик из Сербии, который, по его словам, снимался в эпизоде у Эмира Кустурицы, настоятельно просился в фильм хотя бы на дальний план. Татарстанские кинематографисты пошли ему навстречу, и он появляется в одной из серий.

На съемках сериала «На перекрестке семи дорог». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Наш опыт показывает, что мы попадаем в точку»

Но настоящим локомотивом декабрьских рейтингов ТНВ стал мюзикл «Кайт әйдә, Кыш Бабай!». В новогодний вечер он показал внушительные рейтинги: 23,8% по доле и 19,60% по охвату, и это третий показатель среди всех передач, показанных на пяти телеканалах-лидерах 31 декабря. Без преувеличения можно говорить, что в новогоднюю ночь ТНВ смотрел весь Татарстан. Интересно, что в своем telegram-канале Рустам Минниханов проанонсировал мюзикл и призвал татарстанцев обратить на него внимание.

В 22.20 жители республики начали смотреть музыкальный фильм, подъем графиков шел без остановки вплоть до полуночи, показывая максимум на новогодних поздравлениях раиса РТ Рустама Минниханова и президента России Владимира Путина. Их обращения показали сразу же после мюзикла, без рекламы, бесшовно. Сетка новогоднего вещания на телеканале формируется по этому принципу все последние годы. И этот подход показывает результаты.

Алина Сулейманова, исполнительный директор телеканала, дала комментарий нашему изданию:

— Приятно получать такие рейтинги — ведь они представляют собой обратную связь от телезрителей. Мы очень благодарны им за то, что они выбирают наши программы! Благодарим и раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова за то, что поддержал нас. Позитивные отзывы об этом фильме идут до сих пор. Это уже был третий наш новогодний мюзикл подряд — 2022-й мы встречали под «Мене ул бехэт» (0+), 2023-й — с «Хаситэ» (0+). Мы приглашаем для участия в этих проектах любимых исполнителей и стараемся сделать все, чтобы зрителю было интересно. Ведь сетка телеканала, которая формируется на новогоднюю ночь, — это очень важно. Кстати, мы уже сегодня задумываемся о том, что будем делать в следующем году, Алла бирса. Наш опыт показывает, что мы попадаем в точку: музыкальные фильмы нравятся зрителям. И это очень здорово!

Салават на съемках новогоднего мюзикла «Возвращайся, Кыш Бабай!». предоставлено для realnoevremya.ru телеканалом ТНВ

Что характерно, новогодний мюзикл ТНВ вошел в топ-3 среди всех передач, показанных на пяти самых популярных телеканалах в Татарстане за весь декабрь. Доля его телесмотрения оказалась 19,3%, охват — 19,6%. Выше — только бессмертная «Бриллиантовая рука», которую показали новогодним вечером по «России 1» и музыкальная программа этого же канала. Среди программ ТНВ за декабрь фильм оказался на первом месте — как в целом по республике, так и по городам, и по населенным пунктам.

«Было фантастически холодно и фантастически тепло одновременно»

Режиссер фильма «Кайт әйдә, Кыш Бабай!» Олег Кондрашов рассказывает:

— Этот мюзикл мы с самого начала позиционировали как новогодний фильм на грани фантастики. И я вам честно скажу: фантастическим в нем было все. Там было фантастически холодно и фантастически тепло одновременно. Холодно — потому что мы снимали при низких температурах, и никак не могли себе позволить остановить съемки, даже чтобы погреться. И ладно мы — мы были тепло одеты. А вот актеры — в своих образах, в достаточно легких костюмах… А тепло было — потому что сложилась невероятно сплоченная, крепкая и дружная команда. Для меня было большим удовольствием и честью поработать как с новыми артистами, так и с теми, с кем мы снимали мюзикл «Хаситэ» в прошлом году. Каждый из них — профессионал своего дела. Отдельное спасибо я хотел бы сказать нашему оператору-постановщику Дониёру Кенджаеву. Это очень талантливый специалист, один из лучших операторов-постановщиков в Татарстане. Работа с ним — не работа, а сказка.

Гульназ Асаева стойко терпела морозы и показала себя как настоящая киноактриса. скриншот realnoevremya.ru

Были и курьезы. Съемочные даты совпали с очень жесткими морозами, кинематографисты и актеры сильно мерзли. В один прекрасный день Гульназ Асаева, исполнительница роли главной героини, работала на площадке. Было уже снято несколько эпизодов, как вдруг съемочная группа с ужасом поняла, что певицу забыли переодеть: по сценарию, в этих сценах она должна была быть в другом образе. Пришлось переснимать три сцены — к чести Гульназ, она отработала идеально, стойко вынесла испытание морозом, и не пришлось продлевать съемки на лишний день.

А всего съемки мюзикла длились 15 дней, причем большими сменами — работали по 13—18 часов в сутки: сроки были сжатыми, и нужно было успеть во что бы то ни стало.

— В этом году с нами работал замечательный актер Ильсур Муртаза — он играл Кыш Бабая. Работать с ним было невероятно легко. Это очень теплый, солнечный человек: он нас очень поддерживал, на съемках постоянно травил байки и рассказывал анекдоты. Помимо участия в съемочном процессе в качестве актера, Ильсур Султанович еще и следил за чистотой татарской речи, придумывал и даже добавлял интересные, точные, емкие реплики, которые идеально раскрывали ситуации и подчеркивали характеры героев. Для нас он стал настоящим открытием, палочкой-выручалочкой, — добавляет режиссер мюзикла.

Сцена из новогоднего мюзикла ТНВ «Возвращайся, Кыш Бабай!» скриншот realnoevremya.ru

Итак, ТНВ уверенно вошел в новый, 2024 год. Впереди — новые классные идеи, музыкальные и кинематографические проекты. И как говорят создатели сетки вещания национального телеканала, они продолжат делать все, чтобы оставаться интересным для зрителя.

0+



Реклама. АО «ТРК «НОВЫЙ ВЕК»

