Гузель Сагитова: «Чем станет сегодняшний вечер в жизни «Калеб» — точкой или запятой, покажет только время»

Татарское молодежное творческое объединение отметило десятилетие

Фото: Салават Камалетдинов. Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполнительного комитета г.Казани.

В концертном зале КРК «Пирамида» отпраздновали 10-летие татарского молодежного творческого объединения «Калеб». На сцену вышли уже широко известные молодые композиторы, исполнители, поэты и танцоры, которые все эти годы составляют костяк сообщества. Чего сумел достичь «Калеб» за годы существования и о чем сожалеет Гузель Сагитова, которая сейчас занимает должность заместителя руководителя исполкома Казани по соцвопросам?

Элита творческой молодежи



На сцене «Пирамиды» собралась, по мнению многих, элита татарской творческой молодежи. Композиторы — Эльмир Низамов, Миляуша Хайруллина; исполнители — Эльмира Калимуллина, Эльза Заяри, Артур Исламов, Ильгиз Мухутдинов и другие; танцор Нурбек Батулла; поэты — Рузаль Мухаметшин, Йолдыз Миннуллина, Лилия Гибадуллина, Гелюса Батталова, Резеда Губаева и другие. Режиссером стал народный артист РТ Радик Бариев, автор сценария — поэтесса Резеда Губаева.



Отдельно стоит отметить музыкальное оформление, атмосферу создавали сразу два коллектива — Казанский камерный оркестр La Primavera под руководством Ильяса Камала и группа Jive под управлением Валерия Короткова. Звучавший у последних саксофон, а также аранжировки песен вызывали ассоциации с фестивалем «Үзгәреш җиле». В связи с этим закрадывалась мысль: стоит ли так переплачивать столичным музыкантам, если у нас есть свои, и не менее талантливые?



Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполнительного комитета г. Казани Салават Камалетдинов

В самом начале вечера слово взяла основательница, идейный вдохновитель и бессменный лидер объединения «Калеб» Гузель Сагитова. Она рассказала об истории зарождения объединения, которое началось с Казанской консерватории.



— Общаясь с коллегами, я поняла, что многие музыканты и композиторы просто не знают современных поэтов. Были даже такие, которые считали, что «живых» татарских поэтов сейчас не существует. Тогда-то и возникла идея их познакомить. С этого и началось сообщество «Калеб», — рассказала Сагитова.

Позже, когда очень активно начали критиковать татарскую эстраду, появилась другая идея — писать и исполнять песни нового формата.

— Тогда я сказала: «Критиковать — очень легко. Давайте сами попробуем что-то сделать». Пошли круглые столы, обсуждения, и родилась творческая лаборатория «Безнең жыр».

«Мэр настоял»



В течение десяти лет «Калеб» занимается организацией и продвижением татарских творческих проектов. За это время на свет появилось множество театральных перформансов, спектаклей, лабораторий, лекций, мастер-классов — более 70 проектов. Отдельно выделяют «Безнең җыр», его участники написали свыше 80 песен.

Сагитова призналась, что не думала проводить юбилей объединения так масштабно. Настоял мэр Казани Ильсур Метшин.

— Ильсур Раисович всегда интересовался этим проектом, и даже обо мне он услышал как раз через «Калеб». Я — перфекционист, — сказала Сагитова. — Если существует проект, то уровень его развития должен быть очень высоким. Но, к сожалению, нам удавалось заниматься «Калеб» только параллельно с другой деятельностью. В силу большой занятости не получалось уделять ему столько внимания, сколько он заслуживал.



— Мы даже пытались найти человека, который бы специально занимался вопросами сообщества, но его не нашлось, посетовала Сагитова. — Если бы мы тщательно занимались «Калеб», то к этому юбилею можно было бы прийти совсем с другими результатами. Чем станет сегодняшний вечер в жизни «Калеб» — точкой или запятой, покажет только время.

О том, что деятельность творческого объединения несколько потеряла свою активность, говорят и цифры. Если в самом начале, в 2013 году, под эгидой «Калеб» прошло около десяти встреч, концертов и презентаций, то в последние годы осталось всего два мероприятия — это фестиваль мастерской татарского танца «Әйдә бас» и творческая лаборатория «Безнен жыр», но стоит отметить, что охват этих проектов очень широкий.

Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполнительного комитета г. Казани Салават Камалетдинов

«Калеб» открыл мир современной татарской культуры»



— На тот момент я как композитор не знал ни одного молодого поэта, — вспоминал первые проекты Эльмир Низамов, который теперь работает во многих театральных проектах, а песни пишет со многими стихотворцами.

— «Калеб» когда-то открыл для меня мир именно современной татарской культуры. И дал ощущение собственной нужности, необходимости этому миру, я поняла, что и я могу стать его частью, и могу, должна своим творчеством так же делать посильный вклад в ее развитие, — отметила композитор Миляуша Хайруллина, у которой в этом году прошла премьера оперы «Кави-Сарвар».



Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполнительного комитета г. Казани Салават Камалетдинов

— Самое главное, конечно, знакомство всех творческих людей, которые привлекаются на орбиты «Калеб», — сказала композитор. — Вследствие этого возникают творческие связи, дружба, различные коллаборации. Это все начинает жить собственной жизнью, дает уже собственные плоды, но корни, знакомства — из «Калеб». Сейчас объединение готовит второй сезон песенной лаборатории «Безнең җыр», туда уже приглашены новые ребята — и композиторы, и исполнители, и поэты. Надеюсь, в «Калеб» будут приходить новые талантливые поколения ребят.