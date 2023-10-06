Появление «Сантела» / Телеком Татарстана. Часть 2-я
В 2000 году компания ТАИФ продала «Радиотелефонные технологии», но, оценив все перспективы зарождающегося рынка мобильной связи в Татарстане, создала более амбициозный проект — «Сантел». Он стал первым в Татарстане и одним из первых в России оператором сотовой связи стандарта GSM-900. Уже к осени 1998 года в республике работала 51 базовая станция оператора. «Сантел» дал возможность пользоваться не только мобильной связью, но и мобильным интернетом на компьютерах с рекордной для того времени скоростью в 38,8 Кбит/с. Эксклюзивные подробности о развитии первого мобильного и скоростного интернета в республике смотрите во втором выпуске «Реальное время Live».
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