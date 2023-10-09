Татары и джадидизм в Средней Азии: страницы истории

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

В начале XX века татары — выходцы из Волго-Уральского региона способствовали развитию идеологии джадидизма в Средней Азии. В Бухаре заработал татарский мектеп «Музаффария», где преподавал татарский ученый, литературовед Габдурахман Сагди. Вскоре открылась еще школа с обучением по новому методу. Подробнее об этом рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани АН РТ кандидат исторических наук Аскар Гатин.

Многовековые экономические и культурные связи татар Среднего Поволжья с народами Средней Азии проявили себя в конце XIX — начале ХХ вв., когда среди российских мусульман развернулась дискуссия о будущем мусульман в условиях Российской империи. Быстрое распространение среди татар Среднего Поволжья и Приуралья идей реформаторства, известного как джадидизм, вскоре сделало татар в Средней Азии своего рода пропагандистами джадидизма. Несмотря на то что И. Гаспринский предпринял огромные усилия для распространения своих идей среди влиятельных персон в Туркестане, местное духовенство активно сопротивлялось и всячески препятствовало созданию мектебов нового типа. Особенно сильными были позиции консервативных мулл и улемов в Бухаре и владениях бухарского эмира Абдулахада, хотя сам эмир был одним из первых подписчиков газеты «Тарджеман».

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

В 1906 г. или 1907 г. в Бухаре начинает работу татарский мектеп «Музаффария», в котором преподавал будущий татарский ученый, литературовед Г. Сагди. В начале 1909 г. в Бухаре открывается вторая школа с обучением по новому методу. Росту влияния идеологии джадидизма во многом содействовало активное включение в преподавательскую деятельность татар — выходцев из Волго-Уральского региона, которые становились учителями в таких школах и содействовали открытию новых школ, в том числе для удовлетворения нужд в образовании своих детей и других татар, проживавших преимущественно в городах.

Габдрахман Сагди. использована realnoevremya.ru из Кн. Габдрахман Сәгъди: фәнни-биографик җыентык. — Казан: Җыен, 2008.

Наиболее известной школой в Самарканде считается мектеп татарина Абдулкадыра Шакури, открытый в 1903 году при помощи татарского купца Баязидова и местного просветителя М. Бехбуди. Именно о нем упоминает в своих воспоминаниях выдающийся таджикский писатель и ученый С. Айни. Впрочем и сам С. Айни испытал сильное влияние опыта преподавания Г. Сагди в татарской школе. В 1912 году в Самарканде действовало три новометодных школы, а в 1913 г. А. Шакури открывает школу для девочек.



У истоков новометодного образования в Коканде наряду с И. Ибратом также стоял татарский учитель Салахиддин, открывший в 1900 г. в городе первый мектеп нового типа. Школа просуществовала 10 лет и была закрыта властями в 1910 году, но уже в 1912 г. появляется новая школа «Мухаммадия».

Реализация идей джадидизма в Средней Азии напрямую была связана с появлением школ нового типа. В этом по общему мнению современников и современных исследователей, наибольших результатов добились татарские учителя, открывавшие школы в крупных городах Средней Азии, прежде всего для обучения татарских детей. Очень быстро татарские школы увеличивались и численно, привлекали к себе учащихся из числа местных народов — поэтому правильнее говорить, что новометодные школы, хотя и открывались преимущественно татарами, были все же не национальными учебными заведениями, а именно джадидскими мектебами, обучавшими представителей разных национальностей. Успех татарских педагогов отмечали даже русские чиновники и ученые, видевшие какими темпами растет число таких мектебов даже по сравнению с русско-туземными школами. Так, «в 1910 году в Ташкенте действовали 16 новометодных школ, в то время как количество русско-туземных школ достигало восьми». (Цитата по: Абдирашитов З. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале ХХ века. — С. 198)



предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

Численное преобладание джадидских мектебов над русско-туземными школами наблюдалось и в других городах (Хива, Ургенч, Коканд, Самарканд и др.) Однако подсчитать или определить точное число таких школ до сих пор не удается, так как разные источники указывают разные цифры и далеко не все мектебы учитывались в официальной статистике. Усилиями татарских просветителей в Ташкенте в 1898 г. открывается первая школа для девочек, а в 1901 г. появляется вторая женская школа. Заинтересованность в открытии джадидских школ в Средней Азии выражала и татарская буржуазия, о чем свидетельствует общение И. Гаспринского в Самарканде с татарским купцом Г. Хусаиновым в 1893 году.



Просветительская деятельность татарских учителей продолжилась и в советское время. Десятки татарских педагогов были отправлены в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, чтобы обучать местное население, приобщать детей к культуре и знаниям.