Что было до «Сантела»? / Телеком Татарстана. Часть 1
Сегодняшние смартфоны давно перестали быть просто средством связи. В таких условиях уже не верится, что когда-то беспроводной звонок был настоящим чудом. А чудом он был всего 24 года назад. 3 марта 1999 года в Татарстане состоялся первый телефонный разговор в сети GSM оператора «Сантел» компании «ТАИФ-Телком». Сегодня мало кто знает, что прежде чем создать бренд «Сантел», компания ТАИФ проработала еще несколько систем связи. Сначала в 1993 году в Татарстане появляется дочерняя фирма ТАИФа — компания «Радиотелефонные технологии». В 1994 году «РТТ» уже запустили оборудование, покрывающее расстояние от Зеленодольска до Набережных Челнов. Позднее «РТТ» заключили договор с московской фирмой. Таким образом, у абонентов «РТТ» появилась возможность пользоваться связью и в Москве. Эксклюзивные подробности этих событий — в первом выпуске «Реального Татарстана» про развитие телекома.
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