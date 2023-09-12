Исхак-хан: человек, который опередил время

А после время породило толпы его подражателей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Исхак-Хан живой концерт Каеф Ничек — Казачок»/youtube.com, аккаунт « studio781»

Девяностые — это не только Салават с полумесяцем на груди, слияние баяна и синтезатора, а также первые компакт-диски. Это еще и начало карьеры, а точнее мифотворчества, Исхак-хана. Писать про такого артиста даже немного опасно — вдруг решит, что журналистам интересны его нынешние работы? Но мы попробуем не просто в очередной раз пересказать биографию Ильгиза Исхакова (в которой повода для сомнений предостаточно), а послушаем его музыку.

Ничему не верим

Видимо, точно можно верить тому, что певец учился в музыкальной школе по классу флейты, потом закончил музыкальное училище по классу гитары и Институт культуры и искусства по классу оркестрового дирижирования. Вероятно. Но точно в музыкальную школу он пошел в 1995 году. В последний раз о нем было слышно в связи с мероприятием под названием «90>000>», которое проводили в 2021-м в арт-пространстве Werk. Помимо лекций о поп-музыке, группировках и клубной культуре, а также диджей-сетов прошло там и выступление «одной из главных звезд татарского шоу-бизнеса».

Вообще, в первую очередь Исхак-хан — перфоманс-артист и звезда телешоу, вроде «Пусть говорят». Присказка о внебрачном сыне Аллы Пугачевой (что бы это ни значило в 2023-м) до сих пор при нем. Даже в 2019-м можно было прочесть истории, что примадонна подарила ему замок на Кипре. В тех же статьях журналисты проверяют рассказы Исхак-хана о том, что он блистал на президентских новогодних елках (не было такого). В силе рассказы про тур «Мама, я нашелся!», кастинг на пятую «Фабрику звезд» к примадонне, сталкинг Владимира Кузьмина (собственно, поп-рок-гитарист был причиной, почему Исхаков подался в музыку).

Несмотря на обилие подобных «фактов», у певца нет официального сайта, а всю информацию можно почерпнуть только из сторонних источников. Так что единственное, чему можно реально верить — это песням Исхак-хана. Начало его карьеры пришлось на благодатный период, когда татарскому слушателю срочно понадобились дискотечные хиты. А также герой, который будет смущать граждан постарше и веселить тех, кто помоложе.

Всеядность и цитирование

И если послушать записи, обозначенные 1995 годом, то в них Исхак-хан звучит так, словно пробует угодить всем. Вот трек «Әйдә очрашыйк» с синтезаторным басом в духе 80-х и рефреном «Илвис, әйдә очрашыйк, — юк кирәкми!» («Илвис, давай встретимся — нет на надо). «Эч кыз» — щелкающий бас в пентатонике и хаус-ритмы. А вслед за этим — «Биегез», который вполне могла спеть Венера Ганеева.

Также известно, что как современный художник (а Исхак-хан — это явно арт-проект) автор не стеснялся брать свое, где увидит свое. Сравним одно из появлений на дискотеке Ивана Пугачева...

...И записи трансового дуэта «C.M.» конца 90-х.

Квинтэссенцией творчества «Исхак-хана» стала песня «Казачок», в которой он объединил хоровые попевки из эстрады 80-х, любовь татаро-советской публики к немецкому диско 70-х и, конечно, народные песни. «Без, без идек, без 12 малай идек. Без, без, чок-чок-чок, өч-дүрт, казачок».

В интернете Исхак-хан, помимо историй о Пугачевой, известен песнями с условно шоковыми названиями о сексе. Но если отбросить эпатаж и посмотреть в суть его творческой карьеры, она полностью посвящена иронии над татарской эстрадой.

Которая движется от изучения собственных достижений в сторону заимствований, абсолютно нелепо работает с чувственностью, намеренно отрицает правила стиля и спокойно относится к слухам. Кажется, если бы такой артист появился сейчас, о нем каждый день выходили бы новости в социальных сетях. И никаких внебрачных историй придумывать бы не пришлось. Но время ушло, теперь значительная часть татарской эстрады — это Исхак-хан и есть.

