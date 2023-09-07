В 2022 году более 13000 серверов и АРМ в Татарстане перевели на ОС «Альт»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

В 2022 году более 13 тысяч серверов и рабочих станций в Республике Татарстан начали работать на операционных системах «Альт» от компании «Базальт СПО».

«Татарстан — стратегически важный регион для “Базальт СПО”. Республика одной из первых инициативно начала построение технологического суверенитета — совместная работа по переводу региона на ОС “Альт” ведется более 15 лет», — сообщил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

За последние 5 лет на ОС «Альт» переведено более 20 тысяч серверов и рабочих станций в регионе. В 2023 году компания планирует расширить партнерскую экосистему и открыть новый многофункциональный офис в республике.

ОС «Альт» в медицинских учреждениях

В 2022 году на российские ОС «Альт» переведено более 5 тысяч автоматизированных рабочих мест (АРМ) и серверов в организациях здравоохранения Республики Татарстан.

«В 2022 году республика вошла в число лидеров по переводу медицинских учреждений на надежную, безопасную, отвечающую требованиям технологического суверенитета ОС “Альт СП”. На сегодняшний день в регионе на ОС “Альт” работает более 13 тысяч АРМ. В 2023 году планируется внедрить операционные системы еще в несколько крупных медицинских учреждений», — отметил Роман Мыскин.

ОС «Альт СП» полностью соответствует требованиям по защите данных в цифровых системах медицинских учреждений, относящихся к объектам КИИ. Продукт сертифицирован ФСТЭК России по 4 классу защиты, а также включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных[1].

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

ОС «Альт» в предприятиях топливно-энергетического комплекса

«За последние 5 лет в предприятиях ТЭК по всей стране было внедрено более 30 тысяч программных продуктов. Республика Татарстан не является исключением — в 2022 году в предприятиях топливно-энергетического комплекса на ОС “Альт” было переведено более 800 автоматизированных рабочих мест», — поделился Роман Мыскин.

Предприятия топливно-энергетического комплекса обеспечивают функционирование стратегически важных объектов страны, в том числе промышленности и транспорта, в связи с чем ИТ-инфраструктура ТЭК требует повышенной защищенности.

«Базальт СПО» предлагает надежные операционные системы, которые создаются и развиваются на базе собственной инфраструктуры разработки и репозитория независимого проекта «Сизиф», находящихся на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. Безопасность продуктов поддерживается и подтверждается регулярными сертификационными испытаниями всех новых версий и упреждающим устранением уязвимостей.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

ОС «Альт Образование» в Республике Татарстан

Для учебных заведений «Базальт СПО» развивает операционную систему «Альт Образование», включающую прикладное ПО для образовательных организаций разных уровней, в том числе для обучения по предметам и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Продукт поддерживает интерактивное периферийное оборудование и централизованное управление компьютерным классом.

«В 2022 году на ОС ”Альт Образование”, “Альт Рабочая станция” и “Альт Сервер” было переведено более 95 тысяч серверов и рабочих мест в учебных заведениях России, — рассказал Роман Мыскин. — “Альт Образование” пользуется популярностью и в Республике Татарстан — за 2022 год в регион было поставлено более 5 тысяч лицензий. В 2023 году компания планирует расширить партнерские отношения с образовательными организациями республики».

Для педагогов и ИТ-специалистов образовательных организаций «Базальт СПО» предлагает курсы по работе с ОС «Альт». Подробнее о возможностях обучения читайте на странице проекта «Альт Академия».



[1] ОС «Альт СП» зарегистрирована в Реестре Российского программного обеспечения под названием ОС «Альт 8 СП»

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