«Хорошо, когда работать интересно»

Лица АО «Эссен Продакшн АГ»: люди, которые нас кормят, — кто они?

В эти дни АО «Эссен Продакшн АГ» отмечает 25-летие — уже четверть века прошло с тех пор, как Леонид Барышев и Вадим Махеев запустили свою первую линию по производству майонеза. С тех пор соусное производство «Махеевъ» стало одним из лидеров по производству майонеза, джемов и кетчупов в России. 10 лет назад открылась и кондитерская фабрика «ESSEN». Развитие этих производств стало одним из эталонных образцов того, как можно и нужно вести бизнес. Но ни одно предприятие не состоялось бы без тех людей, которые на нем работают. Поэтому портрет сегодня у нас не обычный, а коллективный. Рассказываем о шестерых из более чем 2 200 сотрудников АО «Эссен Продакшн АГ». Их руками начинались большие свершения. Операторы линий, мастера клининга, энергетик, технический снабженец — все они более 20 лет вносят свой вклад в развитие родного предприятия, а еще в то, чтобы на нашем столе стояли вкусные и качественные продукты.

Фаима Тазиева: «Завод рос на наших глазах, и мы взрослели вместе с ним»



Фаима Габдулхаковна Тазиева работает на «Эссен Продакшн АГ» с момента основания первого цеха по производству майонеза. Она еще помнит, как Леонид Барышев 25 лет назад лично показывал сотрудникам, как разливать майонез по 250-граммовым стеклянным баночкам.

— Леонид Анатольевич сам лично учил нас работать, показывал, как правильно разливать майонез, и варочникам показывал, что им надо делать. Всегда приходил смотреть, получается у нас или нет. И даже чай с нами частенько пил! Это потом все изменялось, появлялись новые технологии… Завод рос на наших глазах, и мы взрослели вместе с ним! — рассказывает наша героиня.

За 25 лет на производстве она успела поработать в разных цехах — производство знает как свои пять пальцев. Постепенно росла по карьерной лестнице: теперь Фаима Габдулхаковна — руководитель клининговой службы на соусном производстве. Там, где работают пищевые линии, должна быть особенная чистота, соблюдение всех санитарных норм. И у нашей героини все всегда блестит! В ее подчинении 46 человек. На наш вопрос, не тяжело ли руководить полусотней человек, она отвечает:

— Нас с самого начала научили: к каждому человеку надо относиться с уважением, говорить аккуратно, никого не обижать. На нас лежит задача обеспечить чистоту в цехах, у нас есть все графики и инструкции. Моя задача — только контролировать, показать и объяснить, если кому-то что-то непонятно. У меня все работают хорошо, дело свое знают. Да и я за столько лет научилась находить со всеми общий язык. Зачем я буду ругаться, если можно по-хорошему?

Фото: предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

На нас лежит задача обеспечить чистоту в цехах, у нас есть все графики и инструкции. Моя задача — только контролировать, показать и объяснить, если кому-то что-то непонятно

В период коронавируса забот у службы клининга прибавилось: проверки участились, появилась необходимость тотальной дезинфекции рабочих мест. Фаима Габдулхаковна рассказывает: страшно не было, но ответственность свою все понимали. Она лично обрабатывала дезинфицирующим составом вахтовые автобусы предприятия, пришлось удвоить бдительность и в ежедневных рутинных вещах.

Но гроза прошла, теперь все работает в штатном режиме. Конечно, расслабляться никто не собирается: растут цеха, растет завод, растет и ответственность. Но и отдыхать на «Эссен Продакшн АГ» умеют.

— Я трижды ездила в Турцию по путевке от предприятия — Леонид Анатольевич несколько раз делал такие подарки сотрудникам, которые много лет работают. 25 лет я здесь проработала, и всегда мы все праздники вместе отмечали, вместе отдыхали, одной семьей были!

Кстати, о семье. Оба сына Тазиевых работают на «Эссен Продакшн АГ», здесь же трудятся и муж нашей героини, и невестка. Наша героиня объясняет этот «семейный подряд» так: графики удобные, предприятие сильное, социальная программа, зарплата хорошая — чего еще желать?

Андрей Булычев: «Видел, как все растет, как появляются новые цеха и линии»

В структуре АО «Эссен Продакшн АГ» есть еще одно производство, не такое заметное на фоне соусного и кондитерского, — полимерный цех. Здесь делают пластиковую упаковку для соусного производства, а еще перерабатывают использованный пластик и делают из него вещи, полезные в хозяйстве. С самого начала выделения полимерного производства в отдельный цех в 2015 году здесь работает Андрей Булычев — на должности заместителя директора полимерного цеха по АХЧ он обеспечивает бесперебойную работу и комфортные условия для сотрудников. А всего на «Эссен Продакшн АГ» наш герой с 2002 года!

Он пришел сюда работать оператором линии по производству супов быстрого приготовления (была здесь и такая). По профессии он техник, учился эксплуатации промышленных роботов в машиностроительном техникуме во Владимире. В конце 1990-х группу елабужских ребят отправили туда учиться под нужды будущего Камского тракторного завода. Завода, как мы помним, так и не случилось, и вернувшихся специалистов в Елабуге особо никто и не ждал.

Фото: предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Я уже больше двадцати лет на одном предприятии, и ни разу не возникало желания уйти. И коллектив отличный, и руководство понимающее

Андрей работал на станково-инструментальном заводе, потом устроился энергетиком в Елабужскую ЦРБ… Времена были сложные, небольшую зарплату выдавали с перебоями, а у нашего героя уже была семья, родился ребенок. Молодой энергетик пошел искать лучшей доли — и как раз тогда в Елабуге начиналось производство, которое впоследствии станет крупнейшим производителем майонеза в России. Туда он и устроился в 2002 году.

Через год после его прихода освободилась вакансия энергетика в цехе — ее предложили Андрею Викторовичу. Он согласился.

— Я 13 лет проработал энергетиком на основном производстве, — рассказывает наш герой. — Видел, как растет завод, как появляются новые цеха и линии. Нагрузка, конечно, была большая. Я иногда даже думал: «Как же я буду это все обслуживать?». Ведь на позиции энергетика я должен был знать, как работает каждая машина!

Но он справился. Бесперебойная работа энергосистемы предприятия — залог работы всего производства — была обеспечена!

А в 2015-м, когда линии по производству полимерной продукции были выделены в отдельное здание, Андрея Викторовича перевели сюда. Он отвечал за всю энергосистему цеха, включая и слаботочку, и сигнализацию, и пожарное освещение, и тепло. А в 2019 году его назначили заместителем директора цеха по АХЧ. В его ведении все коммуникации, кроме электрики (теплосистема, пожарная сигнализация, отопление, вентиляция, водоснабжение и даже компьютерная связь). Это он решает возникающие вопросы и обеспечивает комфорт для 80 сотрудников полимерного цеха! Все вовремя должно быть починено и приведено в порядок.

— У нас каждый день новые задачи, заскучать нам не дают. А ведь это хорошо, когда работать интересно! Я уже больше двадцати лет на одном предприятии, и ни разу не возникало желания уйти. И коллектив отличный, и руководство понимающее. Зарплата стабильная: пока я тут работаю, у нас уже и дочка выросла, и квартиру купили, и машину, и вот теперь дом. Я здесь смог заработать и жить как человек. А это дорогого стоит! — признается Андрей Викторович.

Фаниса Алексеева: «Я люблю свою работу»

Вот уже 24 года работает на соусном производстве «Махеевъ» Фаниса Алексеева. В 1999-м ей, по ее собственным словам, выпала большая удача: маленький цех по производству кукурузных палочек, в котором она работала, был выкуплен под производство майонеза. К тому моменту в Елабуге уже начинали говорить о новом производстве майонеза, которое открыли в городе Леонид Барышев и Вадим Махеев. По слухам, там вовремя платили, а значит, устроиться туда хотели многие. Вот только вакансий на всех не хватало.

— И тут наша компания закрылась, а здание выкупил… «Эссен»! Нам предложили остаться здесь работать. Мы были несказанно рады! Ведь это означало, что будет стабильная зарплата, а в то время в Елабуге это было важнее всего. По сей день помню свои эмоции, которые испытала, когда получила первую зарплату, — я была удивлена и рада! Для меня это была очень внушительная сумма. И с тех пор я больше никуда и никогда не хотела уходить! — вспоминает Фаниса Рафаэльевна.

В те годы многое еще нужно было делать руками: закручивать крышки стеклянных баночек майонеза, клеить этикетки… Сегодня оборудование совсем другое — все механизировано, большинство операций проходит автоматически. 6 первых лет наша героиня проработала оператором, а сейчас она вот уже 19-й год мастер в цехе фасовки томатной и сладкой продукции. Отвечает за производство томатной пасты, кетчупа, горчицы, аджики, маринадов…

Фото: предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Мастер смотрит за рабочим процессом, обеспечивает непрерывную работу линий. Отвечает и за качество продукта, и за его количество. Контролирует работу операторов линии и упаковщиков — всего «подопечных» у Фанисы Рафаэльевны до 70 человек в смену (именно столько человек работает в цехе, если запущены все линии). Нужно составить график смен, заполнить документы, организовать своевременное появление в цехе упаковки, на вопросы сотрудников ответить… Работа с людьми — это, конечно, нелегко. Но за 24 года на предприятии наша героиня уже наработала большой опыт, в том числе и межличностного общения. Так что все у нее получается.

— Я люблю свою работу! Когда я сюда пришла, дочка училась в первом классе. А сейчас ей уже 31 год, у нее у самой двое детей. За столько лет здесь уже все свое, родное. Даже из отпуска, бывало, выходишь — тянет на работу. До такой степени мы тут уже привыкли, что без завода никак, — говорит Фаниса Рафаэльевна.

Роберт Гафиатуллин: «Горжусь тем, что работаю в «Эссен Продакшн АГ»

В апреле 2000 года в технической службе цеха по производству майонеза в Елабуге появился молодой техник-наладчик по имени Роберт. По окончании Казанского техникума пищевой промышленности юноша уехал в родной город — а тут и работа по профилю подвернулась. Тогда предприятию было всего полтора года.

Служба занималась ремонтом и наладкой оборудования и всего технического блока — от лампочек в цехе до ремней в оборудовании. Когда производство переехало в новое здание и стало стремительно расти, здесь начали появляться сложные импортные машины — фасовочные, варочные, упаковочные… У техников было очень много работы: каждую такую машину нужно было знать, в каждой разбираться, ведь им предстояло обслуживать эти линии… А попутно наш герой занимался вопросами снабжения.

— Так было с самого начала. Время от времени нужно было пополнить запасы комплектующих и расходных материалов, и меня периодически просили съездить то за маслом, то за деталями, то за иными надобностями производства. А мне это нравилось, — рассказывает Роберт Наилевич.

Фото: предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Как только мы собираемся размеренно работать, начинается новый проект, еще сложнее и круче прежнего. Разное оборудование — фасовочное, упаковочное, варочное…

Штатная должность технического снабженца появилась на предприятии через несколько лет после начала работы — как раз, когда начался взрывной рост производства. И на эту должность назначили Роберта Гафиатуллина. Он вспоминает:

— Три года я работал на этой должности один. Домой приходил только спать: производство вставало на ноги, потребности по техническому снабжению разрастались. Это все было очень интересно, я изучал новую для себя область, вел переговоры, объезжал поставщиков, осваивал документацию… В конце нулевых служба технического снабжения стала целым отделом, и у меня к тому моменту работали уже шестеро человек.

Производили к тому времени не только майонез, но и кетчуп, готовились выпускать джемы. Так что ориентироваться нужно было быстро — и не только самому, но и сотрудников своих ориентировать. Роберт Наилевич объясняет:

— Я стараюсь ставить людей на разнонаправленные заявки, чтобы каждый сотрудник знал, где мы заказываем металл, а где электроды. Нужно, чтобы все знали, куда звонить, что бы ни случилось. Люди должны быть взаимозаменяемыми, и я строю работу отдела именно так. Чтобы отдельные сектора работы не стопорились на конкретных людях.

Когда спрашиваешь Роберта Наилевича, что конкретно входит в сферу деятельности его отдела, он улыбается и говорит, что все — от канцелярской кнопки до нержавеющего металлопроката. Его отдел обеспечивает наличие расходных материалов, запчастей к оборудованию. Задачи ширятся и множатся постоянно. Наш герой улыбается: как только ему начинает казаться, что все, вот теперь-то все наладили, процесс поставок встал на рельсы — так появляется что-то новое. Новые цеха, новые продукты, новые большие направления.

— Если честно, меня поражает и восхищает энтузиазм нашего руководства. Они не стоят на месте, постоянно развивают производство. Начали с майонеза, потом появились соусы, джемы, приправы, огромное кондитерское производство… Это постоянное движение вперед меня поражает. Все время что-то новое, новое, новое… И как только мы собираемся размеренно работать, начинается новый проект, еще сложнее и круче прежнего. Разное оборудование — фасовочное, упаковочное, варочное… И вся наша техника должна быть дорогой и качественной, чтобы у нас получался качественный продукт! — эмоционально говорит Роберт Наилевич.

Его отдел «накрывает» большой сектор работы: держит на контроле все процессы технических поставок, ищет альтернативы, мониторит цены в разных регионах (есть ведь не только Елабуга, но и кондитерская фабрика в Челнах, и филиал в Новосибирске), устанавливает контакты, прорабатывает заявки, заключает договоренности на максимально выгодных условиях, работает со спецификациями и тендерами…

— Ни разу за 23 года не хотелось встать и уйти. Прикипел, привык здесь. Коллектив у нас хороший, многие работают с тех самых пор, с первых лет предприятия. Столько лет работаю, все мне интересно! По долгу службы бываю на других предприятиях, всегда присматриваюсь, как изготавливают те изделия, которые мы принимаем. Стараюсь что-то подсмотреть, почерпнуть. Многое впитываю в процессе общения. И никогда не перестаю учиться, — говорит Роберт Наилевич. — А еще люблю продукцию собственного завода. Есть у меня и любимые продукты «Махеевъ», и детей всегда спрашиваю, что это за «вражеский» майонез у них в холодильнике, когда вижу там чужой продукт. Я горжусь тем, что работаю в «Эссен Продакшн»!

Эльза Долговых: «Ползавода на нашей свадьбе гуляло!»

В 1999 году Эльза Долговых работала в цехе по производству кукурузных палочек в Елабуге. Основную часть зарплаты получала продовольственными чеками, а небольшую наличную часть выдавали с большими задержками. Но так в те годы жили очень, очень многие жители Татарстана — страна переживала последствия дефолта, построение рыночной экономики давалось сложно. И тут цех выкупили Леонид Барышев и Вадим Махеев.

— К нам пришел Леонид Анатольевич и сказал: «Отныне у вас будет нормальная зарплата». И мы были очень рады, — вспоминает Эльза.

Через короткое время она перебралась на завод по производству майонеза и стала одним из первых операторов на первой машине по розливу майонеза в дой-паки. Сейчас на производстве стоят уже совсем другие аппараты — мощные, современные и автоматизированные. А тогда было много ручного труда, но коллектив был молодой, задорный, работа в руках у ребят и девушек спорилась. Тут наша героиня и познакомилась со своим будущим мужем Петром.

предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Желаю нашему заводу процветания, а нам всем — удачи и успехов! Все вместе будем праздновать, ведь 25 лет исполняется!

— В 2004-м мы поженились. Ползавода на нашей свадьбе гуляло! Мы хотели позвать всю бригаду, но производство же не остановишь. Поэтому мы заезжали на завод в день свадьбы — и нас вторая смена поздравила! — вспоминает Эльза.

В 2005 году у супругов родился сын Даниил. А когда ребенку было 2 года, ему диагностировали порок сердца. Нужна была срочная операция, и тут очень помогло руководство предприятия: вложилось и финансово, и организационно. Посильный вклад внесла и бригада. Мальчика прооперировали, и родители до сих пор очень благодарны родному предприятию за спасение ребенка. Сейчас Даниилу уже 18 лет, и он здоров.

Выйдя из декретного отпуска, Эльза работала на новой расфасовочно-упаковочной машине, а в 2011 году открылась вакансия оператора маркировки и штрихкодирования продукции. Нашу героиню перевели работать из цеха в офис. Она создавала первые стикеры-этикетки со штрихкодами, которые расклеиваются на коробки с расфасованной в них продукцией. Эта ответственная работа до сих пор на ней. Нужно работать внимательно и без ошибок, ведь по этому стикеру коробка пройдет свой путь по предприятию на склад, а потом на отгрузку. А муж Эльзы, который работал оператором на линии, перешел на склад — теперь он работает водителем электропогрузчика.

— Тут многие так работают — вся семья рядом. С мужем у нас уже есть семейный подряд, и я была бы очень рада, если бы сын, который учится на программиста, тоже сюда пришел работать! — мечтает Эльза.

Она объясняет свое материнское желание: на «Эссен Продакшн АГ» — стабильность. Супруги купили жилье, учат сына, семья прочно стоит на ногах и уверена в завтрашнем дне. А что еще нужно в наше время? Да и круг общения весь сформирован здесь, на «Эссене». Вместе отмечают праздники, поддерживают друг друга, растят детей и справляют новоселья…

— Желаю нашему заводу процветания, а нам всем — удачи и успехов! Все вместе будем праздновать, ведь 25 лет исполняется! Грандиозное событие! — улыбается наша героиня.

Ленар Смолкин: «В первую очередь хочу остаться хорошим человеком!»

На кондитерскую фабрику «ESSEN» в Набережных Челнах Ленар Смолкин пришел работать в 2013 году — производство к тому моменту только еще открылось. Ленар был отличной кандидатурой — ведь к тому моменту он уже успел поработать оператором линии на другом кондитерском производстве в автограде, поэтому ему предложили выйти на работу на следующий же день после собеседования.

Тогда фабрика состояла только из одного цеха, в котором делали конфету «35». А в день, когда наш герой вышел на работу, как раз шла отладка печей, на которых пекутся вафли. Это был один из первых дней запуска: сложнейшее оборудование настраивали, выпекали, проверяли…

— У меня, конечно, был опыт работы на кондитерском производстве, но это ведь была совершенно другая линия, принципиально другое оборудование. И если сравнивать мою предыдущую работу с нынешней, то там в плане техники был каменный век, а у нас — будущее.

На предыдущем производстве, где работал Ленар, нужно было работать в основном вручную: бегать вдоль линии, настраивать сбившиеся параметры, добавлять ингредиенты, дозировать их… А на «ESSEN» сыпучие продукты подаются на линию автоматически, другие ингредиенты тоже поступают из «умного дозатора». Человек ничего не взвешивает и не насыпает. Оператор линии взаимодействует, можно сказать, с одним монитором: на нем выводится вся картина работы оборудования, и с помощью удобного интерфейса работник настраивает параметры, не сходя со своего рабочего места.

предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Если сравнивать мою предыдущую работу с нынешней, то там в плане техники был каменный век, а у нас — будущее.

Сегодня, в 2023-м, на кондитерской фабрике «ESSEN» три цеха и больше десятка линий. Наш герой до недавних дней работал оператором участка намазки — он контролирует, как наносится начинка на вафельный лист, правильно ли она распределяется, как формируется пласт, все ли с ним в порядке. А теперь Ленара повысили до бригадира-оператора. И теперь в его зоне ответственности сразу несколько участков линии. Придя на работу, он проходит по всем участкам, проверяет, весь ли инвентарь на месте, все ли в порядке, беседует с другими операторами, обсуждает с ними задачи и план. Есть у него, кстати, диплом о высшем образовании: он окончил вуз по менеджерской специальности и первое время после института работал в одной компании на офисной позиции. Но понял, что эта работа не по нему. Улыбается:

— Нет ничего хуже и скучнее офиса, по-моему. Я это быстро понял и ушел работать руками. Совершенно осознанно это выбрал, и мне нравится этот путь. А теперь, если получится продвинуться по карьерной лестнице выше здесь, на предприятии, будет здорово.

Работать на кондитерской фабрике Ленару очень нравится: устраивает и зарплата, и коллектив, и условия труда. Недавно он досрочно закрыл ипотеку.

Наш герой признается: любит конфеты, особенно доверяет конфетам родной фабрики. А еще ему всегда интересно делать новые продукты, пробовать создавать что-то особенное по рецептурам, «спущенным» технологами. В свободное время он любит футбол — и поиграть, и поболеть. А еще любит проводить время с близкими: говорит, что нельзя жить одной работой, надо отдыхать, если есть такая возможность. А на вопрос о том, кем видит себя через десять лет, Ленар отвечает:

— В первую очередь хочу остаться хорошим человеком. Хочу, чтобы была семья — жена и дети. Хочу, чтобы все было хорошо и шло своим чередом!



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