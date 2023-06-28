Успех и трагедия знаменитого татарского историка Газиза Губайдуллина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru archive.gov.tatarstan.ru (Газиз Губайдуллин стоит в центре)

Выдающийся тюрколог Газиз Губайдуллин внес значительный вклад в историографию России, Узбекистана, Азербайджана. Ученый родился в июне 1887 года на территории современного Арского района, его творческий путь был удивительным, отмечает директор Института истории им. Марджани Радик Салихов: «Неисправимый бунтарь родился в строгой патриархальной купеческой семье, но рано увлекся литературой, идеями реформы исламского просвещения и социалистическим учением». В блоге института его руководитель и доктор исторических наук рассказывает о жизни и деятельности известного тюрколога.

Газиз Губайдуллин в детстве и в 1936 году. Использованы realnoevremya.ru скриншоты фотографий из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002)

Купеческий клан родом из Заказанья

Начало ХХ столетия стало переломным этапом в истории татарского народа. Ломка традиционных жизненных устоев, ускоренная европеизация проходили в мусульманской среде крайне противоречиво и болезненно. В то же время эти процессы сопровождались мощным интеллектуальным и творческим подъемом, способствовавшим становлению национальной светской культуры. На общественную арену вышли десятки талантливых и энергичных молодых людей, мечтавших о скором и решительном прощании со «средневековым» прошлым, о всестороннем прогрессе, о будущем татар в числе цивилизованных народов.

Одним из самых ярких лидеров и идеологов этого поколения стал Газиз Салихович Губайдуллин (1887—1937) — историк, писатель, литературовед и публицист, оставивший бесценное научное наследие по многим отраслям гуманитарного знания.

Родословная семьи Губайдуллиных, как и многих других татарских купеческих династий, начинается в Заказанье. Здесь в небольшом ауле под названием Верхний Пшалым (ныне Арский район РТ) появился на свет глава рода Сабит Губайдуллин, который в середине XIX века в поисках лучшей доли перебрался жить в Казань.

В большом и шумном городе крепкий крестьянский парень не только не растерялся, но и сумел организовать собственное дело по изготовлению карет и тарантасов, всю прибыль от которого затем вложил в мануфактурную торговлю.

Постепенно Сабит превратился в преуспевающего и очень уважаемого предпринимателя, обладавшего солидным состоянием.

Он, конечно же, очень беспокоился о будущем созданного им коммерческого предприятия и поэтому большие надежды возлагал на своего единственного сына Салиха — умного, живого, расчетливого юношу, с малых лет интересовавшегося занятием отца. Мудрый Сабит абзы не прогадал. Его преемник оказался очень талантливым учеником и сумел уже к концу XIX века многократно увеличить оставленное наследство, вложив средства в текстильное производство, мануфактурные магазины, дорогую казанскую недвижимость. В это же время Салих Губайдуллин построил в Старотатарской слободе, на тихой улочке неподалеку от озера Кабан, великолепный особняк, олицетворявший быстрый и заслуженный успех молодого предпринимателя (ныне ул. Зайни Султана, 12).

Казалось, удача никогда не оставляла его. Женитьба на дочери богатого купца мануфактурщика Уммегульсум Айтугановой, рождение двух сыновей и дочери обещали долгое семейное счастье. Но судьба распорядилась по-другому.

Жена Салиха — красивая, умная, необычайно одаренная женщина, обладавшая мягким добрым характером — к сожалению, не отличалась хорошим здоровьем. Потрясенный ее безвременной кончиной, несчастный вдовец так больше и не женился, взяв всю заботу о детях на себя.

Дом, где родился Газиз Губайдуллин и его родители — Уммегульсум и Салих. Использованы realnoevremya.ru скриншоты фотографий из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002)

Надо сказать, что, несмотря на свою удивительную активность, широту взглядов и умение работать с людьми, Салих Губайдуллин не принадлежал к числу либеральных татарских купцов. Он самостоятельно выучился читать и писать по-русски, носил светские костюмы, имел обширные связи в среде православного купечества и чиновничества, но в то же время оставался глубоко верующим мусульманином, исполнявшим все необходимые религиозные обряды.

Бунтарь в патриархальной семье

Воспитывал он своих детей строго в исламском духе, видя именно в этом залог их будущего успеха. Неслучайно своего первенца Газиза Салих Губайдуллин отдал на учебу в старозаветное медресе «Халидия» при 4-й соборной мечети, где очень настороженно относились ко всяким новациям и продолжали придерживаться традиционных методов обучения.

В отличие от брата Кадыра и сестры Марьям, Газиз был, как и отец, необычайно энергичным, подвижным и любознательным человеком.

Газиз Губайдуллин и его брат Кадыр, сестра Марьям. Они тоже стали историками, занимались этнографией. Использованы realnoevremya.ru скриншоты фотографий из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002)

Однако его совсем не интересовали коммерческие сделки, товары, цены и денежные обороты. Напротив, с первых лет учебы в медресе мальчика заворожил удивительный мир восточной литературы, истории и философии. Мало того, в конце XIX — начале ХХ века даже в такие консервативные религиозные школы начали проникать крамольные, невероятные и оттого притягательные идеи мусульманского обновления, которые тут же захватили пылкое воображение юноши.

К концу своего пребывания в «Халидии» Газиз Губайдуллин являлся членом радикального шакирдского движения, требовавшего коренной реформы исламского просвещения.

Уже в этот период он видел перспективы лишь в полноценном светском образовании, в обязательном изучении русского языка и культуры. По всей видимости, на настроения молодого человека серьезное влияние оказывало и увлечение модной тогда социалистической утопией. Так или иначе, взгляды, поведение и высказывания Газиза серьезно беспокоили Салиха Губайдуллина.

Заботливый отец внимательно прислушивался к просьбам сына и даже нанял для него учителя русского языка. Он закрывал глаза и на то, что Газиз без сожаления тратил родительские деньги, являясь, по сути, единственным спонсором скандальной молодежной газеты «Эль-Ислах», беспощадно высмеивавшей самых уважаемых людей татарской Казани. Однако он никак не хотел мириться с мыслью о том, что его старший сын посвятит себя бесполезному «умствованию» и забросит десятилетиями налаживаемое семейное дело.

Один из богатейших людей города всерьез тревожился по поводу революционной риторики своего наследника, его увлечением литературными вечерами, подозрительными связями, не сулившими в будущем ничего хорошего.

Говорили, что отчаявшийся отец даже подумывал отдать Газиза в солдаты, чтобы вырвать его из неблагополучной среды. Конфликт в семье Губайдуллиных принял настолько яркие и очевидные формы, что драматург Фатих Амирхан практически полностью воспроизвел его в своей знаменитой пьесе «Яшляр».

Газиз Губайдуллин и Гафур Кулахметов, а также они же с друзьями на кумысе. Использованы realnoevremya.ru скриншоты фотографий из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002)

Однако мудрость Салиха Губайдуллина и любовь Газиза к отцу вовремя остудили эмоции и в доме воцарился мир и покой. Глава семейства продолжал заниматься своим большим и прибыльным делом, а сын, сдав экзамен на аттестат зрелости в 3-й мужской гимназии, в 1909 году поступил на юридический факультет Казанского университета. Салих абзы втайне надеялся на то, что юридическое образование поможет Газизу в будущем грамотно управлять огромным имуществом Губайдуллиных, но его вновь постигло разочарование.



Через год после поступления прекрасно учившийся студент вдруг перевелся на историко-филологический факультет, тем самым обозначив свои настоящие научные интересы. Впрочем, Салих Губайдуллин, видя горячее стремление к знаниям и у Кадыра с Марьям, гораздо спокойнее и даже с некоторым пониманием начал относиться к их малопонятной привязанности к книгам, ночным бдениям за письменным столом, горячим спорам и заумным беседам.

Признание и расстрел



В 1914 году произошло очень важное событие: Газиз Губайдуллин женился на гимназистке Рабиге — дочери крупного торговца и владельца недвижимости, купца 1 гильдии Мухаметшакира Казакова. Чтобы содержать семью на собственные средства, студент начал втайне преподавать историю в медресе «Мухаммадия», а после окончания университета уехал в город Троицк Оренбургской губернии, где целый год проработал в частных татарских учебных заведениях. К этому времени Газиз Губайдуллин был широко известен среди мусульманской общественности как подающий надежды историк, теоретик национального движения, писатель. Его первые публикации появились в прессе еще в 1907 году.

Газиз Губайдуллин и Рабига Казакова. 1914 год. Использованы realnoevremya.ru скриншоты фотографий из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002)

Но настоящий взлет популярности исследователя и публициста начинается через шесть лет, когда ближайшие друзья и сподвижники Газиза Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Хасани. Г. Карам, Г. Кулахметов начинают издавать литературно-художественный журнал «Аң» («Сознание»). Именно в нем Г. Губайдуллин опубликовал первые свои серьезные работы по татарской истории, литературе, педагогике, а также рассказы и фельетоны. В 1915 году при непосредственном организационном участии Газиза и на средства Салиха Губайдуллина был составлен и издан объемистый том, посвященный памяти Ш. Марджани, до сих пор имеющий огромное научное значение.



Вернувшись в 1917 году в Казань из Троицка, Г. Губайдуллин вновь оказался в центре событий бурлившего тюркского мира. Он активно участвует в общественной жизни и даже избирается в Городскую думу. Как и следовало ожидать, бывший социалист весьма настороженно отнесся к октябрьскому перевороту. В 1918 году он активно сотрудничает с буржуазной, националистической газетой «Курултай», где помещает довольно смелые статьи о сущности и задачах национального движения. Впрочем, с окончательным утверждением советской власти он как-то незаметно уходит в тень, полностью посвятив себя научной и творческой деятельности.

В 1919—1925 годах ученый обучается в аспирантуре, преподает в высших учебных заведениях Казани, пишет фундаментальные труды по истории татарского народа и литературоведческие исследования. В частности, вместе со своим двоюродным братом Гали Рахимом он создал первую научную «Историю татарской литературы».

Газиз Губайдуллин и Гали Рахим. 1926 год. Использованы realnoevremya.ru скриншоты фотографий из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002)

Газиза Губайдуллина можно по праву назвать первым татарским профессиональным историком, который подошел к освещению прошлого своего народа с объективных позиций, опираясь на методы европейской науки.



В 1925 году Губайдуллин был приглашен в Азербайджан для работы в государственном университете и Восточном педагогическом институте. Он очень ответственно отнесся к разработке актуальных проблем азербайджанской и общетюркской истории и культуры.

В течение последующих десяти лет он стал выдающимся исследователем-ориенталистом, крупнейшим тюркологом с мировым именем. Перу татарского профессора принадлежат первые глубокие и масштабные исследования истории Азербайджана, Узбекистана, Кабардино-Балкарии. Его избирают профессором Ташкентского и Самаркандского университетов и других научных центров страны.

Понятно, что всем своим прошлым, трудами, устремлениями и просто социальным происхождением Газиз Салихович был обречен на расправу в кровавые тридцатые годы. После его ареста, пыток и расстрела в 1937 году репрессии обрушились и на его близких.

Ранее, в 1935 году, в Махачкале скончался бывший купец Салих Губайдуллин, покинувший родные края из-за несправедливости и жестоких преследований. Так судьба распорядилась участниками когда-то непримиримого конфликта поколений, предопределив им общий трагический финал.

Печальной памятью о могучем и прославленном казанском роде сегодня в Старотатарской слободе остается лишь отчий дом Губайдуллиных на улице Зайни Султана — последний зримый осколок безвозвратно ушедшего от нас мира.

Для коллажей использованы фотографии из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002).