Николай Абруков: «Все понимают, какое количество заявок из Татарстана, и по-доброму завидуют»

Директор по развитию технопарка «Идея» — о студенческих стартапах

Фонд содействия инновациям завершил прием заявок на всероссийский конкурс «Студенческий стартап». Лидером по количеству представленных проектов оказался Татарстан, чьи учащиеся отправили более 1,6 тысячи заявок. Такое активное участие региона не осталось без внимания и на федеральном уровне. О том, почему республике удается держать такой высокий уровень заинтересованности в инновациях и какая поддержка необходима молодым специалистам, — в авторской колонке для «Реального времени» рассказал директор по развитию технопарка «Идея» Николай Абруков.

Татарстан стал лидером по количеству заявок

В России действует федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», в рамках которого есть различные направления, в том числе и выделение грантов размером до 1 миллиона рублей на реализацию студенческих стартапов. Речь идет о проектах, оформленных учащимися вузов — студентами, магистрами, аспирантами. Они должны решать актуальные инновационные задачи по семи тематическим направлениям.

Впервые конкурс был объявлен в 2022 году. Его куратором является Фонд содействия инновациям, представителем которого был технопарк «Идея». Мы вели работу по формированию заявок, консультировали участников и проводили саму экспертизу проектов. Первые два конкурса состоялись в прошлом году — это первая и вторая волна. Тогда число победителей из Татарстана достигало 135 студентов, из которых 129 заключили договоры на дальнейшую работу по этим проектам. Шесть из них по тем или иным причинам не захотели продолжать развивать свои проекты.

В этом году была объявлена третья волна, и опять Татарстан активно включился в работу, отправив на конкурс свыше 1,6 тысячи заявок. Отмечу, что общее число победителей по всей России в этом году будет достигать 1,5 тысячи. В ближайшее время предстоит провести экспертную оценку этих заявок. Соответственно, после этого будут подведены итоги — сколько победителей будет по России и у нас в республике. Итоговые решения объявит Фонд.

«Это говорит о том, что у нас серьезно представлены высшие учебные заведения»

Почему от Татарстана так много заявок? Ну, во-первых, республика является инновационно развитым регионом. Здесь очень серьезно развиты промышленность и технологии. Кроме того, у нас очень высоко представлены высшие учебные заведения. Руководство республики, руководители министерств и ведомств, промышленных предприятий, институтов развития и самих вузов организовывают, внимательно поддерживают и мотивируют участие студентов высших учебных заведений в конкурсе. Все это для того, чтобы наши студенты воспользовались уникальными возможностями развития своих компетенций, участвуя в федеральном проекте. На сегодня куратором данного проекта в республике является Фонд поддержки предпринимательства, представляющий интересы Фонда содействия инновациям. Мы же — партнеры и коллеги Фонда. Поэтому мы активно участвуем в этой работе, чтобы усилить позиции нашей республики и помочь молодым и талантливым студентам — будущим предпринимателям.

Поэтому это такая хорошая история успеха. Это отмечается даже на федеральном уровне. Недавно я был в Сколково, и там эта тема очень серьезно звучала. Представьте, по всей России чуть более 4 тысячи заявленных проектов. Все понимают, какое количество заявок из Татарстана, и по-доброму завидуют. Это говорит о том, что у нас серьезно представлены молодые, талантливые и инициативные учащиеся высших учебных заведений.

Направления для заявок в конкурсе: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. У нас в приоритете цифровые технологии, химия, новые приборы и так далее. По сути, все направления в республике представлены довольно широко. Я не знаю, что будет по итогам оценки третьей волны заявок, так как это случится только в середине мая, может, в начале июня. Там будет понятно, какие приоритеты были выбраны нашими заявителями на данном этапе конкурса. Но еще раз подчеркну, что Татарстан активно представлен во всех направлениях программы.

Участниками могут быть все физические лица, обучающиеся в высших учебных заведениях. Понятно, что есть критерии оценки проекта. По первым двум волнам могу сказать, что основными из них являются технологичность проекта, перспективы его коммерциализации и квалификация заявителя. Чтобы проект победил, его заявитель должен представить свою работу, опираясь на заданные критерии оценочных процедур.

Фото: Динар Фатыхов

«Надо понимать, что мы здесь говорим не только о деньгах»

По итогам первой и второй волны конкурса 129 победителей заключили договор с Фондом содействия инновациям — это 129 миллионов рублей. На третью волну подано свыше 1,6 тысячи заявок, а каждый проект — это один миллион рублей. Мы надеемся, что в этом году у нас в Татарстане будет не менее 300 победителей, а то и больше. Нам бы так хотелось. Другое дело, что общее количество победителей по России составит 1,5 тысячи, и это 1,5 миллиарда рублей. Так Россия будет финансировать программу поддержки студенческих стартапов. Отмечу, что еще возможна и четвертая волна конкурса.

Однако надо понимать, что мы здесь говорим не только о деньгах. Сам проект состоит из идеи, которая будет реализована в виде технологии, в опытном образце, программном продукте или нечто подобном. Деньги — это лишь инструмент. Другое дело, что данная инициатива развивает в человеке способность:

мыслить, структурировать свои знания, умения и навыки;

создавать работающую бизнес-структуру (предприятие), которым он в последующем будет управлять; создавать новый инновационный продукт, востребованный рынком;

решать актуальные задачи предприятий реального сектора экономики, тем самым соответствовать современным вызовам, в том числе по вопросам импортозамещения;

совершенствовать свои компетенции в области технологий, материаловедения, приборостроения, коммерциализации и т.п.

Суть проекта «Студенческий стартап» очень значимая и серьезная. Она помогает учащимся вузов повысить свои компетенции в различных направлениях, тем самым готовя к решению актуальных задач в реальном секторе экономики. Студент сможет стать на голову выше своих сверстников. Все это инвестиции в человека, которые повышают его «стоимость» как специалиста в разных областях. Это инвестиции в его компетенции, коммуникации и другие способности. В целом мы рекомендуем нашим студентам, чтобы они заявлялись и на другие формы поддержки после реализации данного конкурсного проекта. Так, чтобы уже на этапе реализации проекта они кооперировались с потенциальными заказчиками, в том числе предприятиями, которые станут их партнерами.

Мы ориентируемся на то, что студент начнет свою работу, а к ней подключатся предприятия, которые увидят в этом смысл, подхватят и доведут ее не только до опытного образца, но и наладят серийный выпуск, выйдут в тираж. Поэтому это только первая ступень к достижению больших объемов финансовой поддержки и возможности монетизировать свои творческие, умственные и предпринимательские способности.

Фото: univertechpred.ru

«Специалисты из России крайне востребованы на зарубежных рынках»

Также нескольким победителям первой и второй волны мы предоставили в нашем технопарке рабочие места. Это делается для того, чтобы они могли реализовывать свои проекты, общаться с коллегами из других областей, получать необходимую безвозмездную консультацию с нашей стороны, способствовать продвижению на рынке различными доступными способами. Здесь они могут общаться с потенциальными заказчиками, резидентами технопарка, встречаться с крупными промышленными предприятиями. Это же место для общения, работы и роста. Молодым специалистам нужны технопарки, бизнес-инкубаторы, коворкинги.

Также им, конечно, может быть полезна и университетская стартап-студия. После проведения презентации и успешной защиты своего проекта они могут прийти в такое место и продолжить работу по нему совершенно на другом уровне. Там они смогут получить дополнительные средства, качественно упаковать и вынести продукт на рынок. Причем не только на республиканский или российский, а может, и на международный, из числа дружественных стран.

Сейчас, например, у нас есть интересные проекты в области сельского хозяйства, которые предполагают использование различных механизмов и оборудования. Такие же мощные стартапы есть и в таких областях, как биотехнологии или цифровая индустрия. Стоит отметить и проекты в энергетике. Они не уступают зарубежным, а где-то даже и опережают их. Вообще, инженеры, технологи и другие специалисты из России крайне востребованы на зарубежных рынках. Причем это всеми признанный факт, так как наш уровень подготовки, я считаю, является лучшим.

Николай Абруков