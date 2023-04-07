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Крипта под контролем государства? / Реальное время Live

12:00, 07.04.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Крипта под контролем государства? / Реальное время Live

Казань стремится стать пилотной зоной для регулирования крипторынка. Пока депутаты, ЦБ и Минфин вносят корректировки в федеральный закон о цифровых финансовых активах, в Татарстане на площадке нового ИТ-парка создали криптополигон и запускают проекты под контролем государства. Что тестируют на этом полигоне сегодня, как республика участвует в процессе легализации и обеления крипторынка, зачем был нужен детский цифровой рубль и не превратится ли криптобум в очередной пузырь — обсуждаем с идеологом и основателем проекта «Криптополигон» Яковом Тенилиным в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
ТехнологииЭкономикаФинансыОбщество

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    у нас все под контролем государства
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