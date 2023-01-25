Подстрекали и раскрывали: за что «наркокрышу» в погонах из Альметьевска «упаковали» на 20 лет

Верховный суд РТ не поверил в невиновность награжденных за Чечню полицейских, но смягчил приговор

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Два уголовных дела против наркомана обернулись посадкой на 22 года четырех полицейских из Альметьевска. Согласно вступившему в силу приговору, в борьбе за показатели силовики сами привозили наркосырье знакомому, закупали ему шприцы, помогали уколоться и привлекали к ответственности. За «правильные показания» поощряли деньгами и водкой, а еще требовали подсунуть дурь третьим лицам. Вину в суде не признал ни один. Меньший срок получил старший по званию из фигурантов — бывший командир роты ППС. Подробности — в материале «Реального времени».

Верховный суд Татарстана сократил сроки полицейских на два месяца



Эта история началась два года назад: 12 февраля 2021 года в дежурную часть отдела МВД по Альметьевскому району поступил анонимный сигнал о запахе ацетона рядом с одной из квартир дома по проспекту Строителей. На место был отправлен полицейский патруль.

За пару дней до наступления 2023 года Верховный суд Татарстана назвал преступниками четырех сотрудников ППС из Альметьевска, но посчитал нужным скорректировать их наказание по приговору за целый букет должностных преступлений. Тут и превышение должностных полномочий, и склонение к потреблению наркотиков, и подстрекательство к их производству, хранению, сбыту, и фальсификация рапортов.

В результате бывший командир отдельной роты ППС полиции отдела МВД по Альметьевскому району Александр Марков получил 4 года и 10 месяцев колонии-поселения. Командира взвода той же роты Рината Галаутдинова наказали сроком в 5 лет и 5 месяцев колонии общего режима, его заму Марату Исрафилову дали на месяц больше. Ну а строже всех оценили действия бывшего инспектора роты ППС Артура Хасаншина — 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима. При этом последнюю троицу также лишили ранее полученных званий — капитан полиции, старший и младший лейтенант полиции. Так выглядит вступивший в силу приговор с правками Верховного суда Татарстана. До них сроки каждого из осужденных были больше на 2 месяца.

Два уголовных дела против наркомана обернулись посадкой на 22 года четырех полицейских из Альметьевска

Смягчение произошло за счет переквалификации одного из эпизодов дела — с соучастия в незаконном обороте наркотиков на подстрекательство.

Заметим, под стражей все четверо находятся с марта 2021 года. Уголовное дело против них было возбуждено по результатам мероприятий службы собственной безопасности МВД, куда обратился альметьевский фигурант уголовных дел о наркотиках Галиуллин.

Редкий случай, когда человеку с плохой репутацией казанские силовики, прокуроры, а потом и судьи двух инстанций поверили больше, чем полицейским. Заметим, что двое из получивших реальные сроки являются ветеранами Чеченской кампании и обладателями весомых наград. Так, в активе Галаутдинова — медали «За мужество и отвагу», «За ратную доблесть», «Участник боевых действий на Северном Каказе», «Участник контртеррористических операций на Кавказе» и это далеко не полный перечень наград. У Маркова — медали «За доблесть в службе», «За отличие в службе», «300 лет российской полиции» , нагрудные знаки «Участник боевых действий», «Почетный сотрудник МВД по РТ».

«Предлагали уколоть супругу, чтобы делать раскрытия на ней»

Подробные показания потерпевшего отражены в решениях Альметьевского и республиканского судов. Приводим их с сокращениями.

На допросе в суде и на следствии Галиуллин признавался: 12 февраля 2021 года дома изготовил наркотическое средство для себя и часть успел принять, после чего пришли незваные гости — сосед и полицейские Галаутдинов, Хасаншин, Исрафилов. Осмотрели квартиру, обнаружили шприц и кустарно сделанный наркотик, изъяли доказательства, забрали хозяина на медосвидетельствование и затем отпустили. А через три дня вернулись и доставили Галиуллина и его гражданскую супругу в отдел — допросить в качестве свидетеля и потерпевшей по делу о краже мобильного телефона. После допросов отвезли домой, но, оказалось, подобная «услуга» была оказана с умыслом.

В активе Галаутдинова (на фото) — медали «За мужество и отвагу», «За ратную доблесть» и другие награды

— Когда жена вышла из машины, сотрудники предложили изготовить морфин и подкинуть кому-либо из знакомых, чтобы потом задержать. Обещали взамен обеспечить условное наказание по факту изготовления наркотика 12 февраля, — вспоминал Галиуллин. — Обещали, что по вновь возбужденным делам он будет до суда на свободе, и с судом договорятся, что наказание не будет связано с реальным лишением свободы. Возьмут его под свое покровительство, у него не будет никаких проблем, а у них поднимется раскрываемость, они будут на хорошем счету у руководства.

Потерпевший пояснял: опасался действующих сотрудников полиции и все последующие преступные действия совершал под их давлением, а не по собственной воле. С его слов, тогда же полицейские в магазине купили растворитель, два шприца и мак, вот только знакомый предложение «похимичить» в его доме отверг. Поэтому Галиуллин согласился заняться этим сам.

16 февраля та же троица — капитан и два лейтенанта — приехали к дому Галиуллину и на улице потребовали, чтобы тот спровадил супругу. Позвонил — попросил уйти, она ушла. Дальше поднялся с сотрудниками ППС в квартиру, где изготовил большой объем морфина из принесенных ими ингредиентов, рассказывал потерпевший: «Поскольку они настаивали не только на изготовлении, но и на употреблении наркотического средства, стал пытаться ввести его себе шприцом, однако не мог найти вену, в связи с чем Хасаншин помог ему...»

Дальше, согласно показаниям наркомана в приговоре, остатки наркотика слили в бутылку, вручили ему, вышли на улицу, где после вызова понятых оформили изъятие. Самого Галиуллина после медосвидетельствования доставили в отдел и оформили протоколы и рапорты по факту домашнего нарковарения. При этом полицейские «постоянно созванивались со своим начальником Сашкой», рассказывал суду участник постановочного раскрытия.

Премьерного спектакля организаторам показалось мало. 24 февраля решили повторить, вмешавшись в планы молодой семьи, которая именно в этот день дозрела до подачи официального заявления о браке. Галиуллин рассказывал: прямо в ЗАГС за ним приехали Галаутдинов, Хасаншин и Исрафилов и довезли до дома. «Галаутдинов дал бутылку водки, которую я отдал жене и отправил ее к своему брату, так как мне опять предложили изготовить наркотическое средство. В этот раз в квартиру зашел лишь Хасаншин. Когда изготовил — обнаружил, что шприцов у меня нет. Хасаншин позвонил и передал эту информацию Галаутдинову. Чуть позже в квартиру зашел Исрафилов, принес два шприца 10 и 2 мл. Я вновь при помощи Хасаншина употребил часть изготовленного средства», — свидетельствовал альметьевский «химик» на допросе.



Далее все прошло по уже опробованному сценарию — понятые, изъятие, освидетельствование, протоколы. Правда, оформлением изъятой партии занимались коллеги знакомой тройки полицейских. Галиуллину главная роль в криминальной пьесе пришлась не по душе, и он сообщил о происходящем на телефон доверия в МВД Татарстана. Там решили проверить информацию и 2 марта, перед официальным допросом Галиуллина по его делу снабдили его записывающей аппаратурой.

По пути в отдел трое сотрудников полиции давали указания, что именно рассказывать по фактам изготовления наркотиков 16 и 24 февраля, а после допроса сказали зайти к их начальнику — Александру Маркову, который в знак благодарности должен был дать ему водку, приводит суд показания потерпевшего. Тот рассказал, что у дознавателя подписал признательные показания и зашел к Маркову, а тот «сказал — водку привезут позже».

— В тот же день позвонил Галаутдинов, попросил спуститься на улицу, подъехали Галаутдинов, Хасаншин, Исрафилов и Марков, которые в знак благодарности дали ему пакет, в котором находились растворитель, мак и водка. В ходе разговора начали склонять, чтобы наркотическое средство изготовила и супруга, я сказал — она не употребляет. Посоветовали уколоть ее, чтобы потом делать на ней раскрытия, я сказал нет, — поделился Галиуллин деталями последнего разговора с силовиками, после которого их задержали сотрудники собственной безопасности МВД.

Версия о добрых полицейских: возили преступника домой, давали деньги и водку

Обвиненные в преступлениях полицейские вину не признавали и не признают. На процессе в Альметьевске и в своих апелляционных жалобах Верховному суду Татарстана утверждали — действовали по закону и должны быть оправданы.

Так, командир взвода ППС Галаутдинов рассказывал, что после первого задержания за производство наркотиков взяли квартиру Галиуллина на заметку и 16 февраля, проезжая мимо, обратили внимание на открытые окна в его жилище. Предположили — взялся за старое, так и оказалось. После проведения всех необходимых мероприятий «варщика» отпустили, а 24-го он позвонил и попросил о встрече.

Если верить показаниям старшего лейтенанта, никакой ценной информации полиции преступник в тот день не предоставил, зато дважды воспользовался добротой силовиков — их с женой сначала довезли до дома, а потом не отказали в просьбе дать денег на покупку спиртного. Галаутдинов говорит: ныне потерпевший просил 100 рублей, но у него с собой была лишь 200-рублевая купюра, ее и отдал, причем видел, как Галиуллин отправился в магазин за покупкой. А дальше в тот же день та же тройка полицейских вновь обратила внимание на открытые окна в квартире Галиуллина и вновь поймала его с поличным. Такую версию событий поддержали и Хасаншин с Исрафиловым.

Зафиксированную оперативниками УСБ МВД Татарстана передачу пакета с растворителем, маком и водкой старлей и двое его коллег по экипажу объясняли так: пакет с растворителем и мак в машине забыл забрать Галиуллин, которого в тот день на этой же машине доставляли в отдел полиции, ну а бутылку спиртного в тот день взял с собой их начальник, командир роты ППС Марков.

Сам Марков факт передачи водки не отрицал, сказав, что просто пожалел Галиуллина и пообещал ему бутылку. А вот разговор с этим фигурантом уголовного дела полицейский суду описывал совершенно иначе — дескать, сам потерпевший стал им предлагать свои услуги по изготовлению наркотика, а Марков его отговаривал. Потом Галиуллин стал просить деньги, и ему дали 50 рублей. По мнению уволенного из полиции экс-командира роты, он с коллегами стал жертвой оговора, с помощью которого наркоман хочет избежать ответственности за производство морфина на дому.

Однако суд посчитал — вина полицейских установлена. Причем не только показаниями потерпевшего и аудиозаписями его разговоров с подсудимыми. Иными доказательствами стала запись с уличной камеры наблюдения у городского ЗАГСа и результаты экспертизы: на изъятой в полицейской машине при задержании упаковке пищевого мака и в пакете с растворителем обнаружили потожировые следы и ДНК Исрафилова и еще минимум двух лиц. А еще — покупкой шприцев в аптеке, оплаченных картой Галаутдинова 24 февраля 2021 года.

Версию защиты, что шприцы покупала супруга обвиняемого по его карте, поскольку самостоятельно проходила курс уколов — суд отверг. Поскольку делавшая уколы Галаутдиновой подруга на процессе сообщала, что колола дозы с помощью шприца объемом 2 мл, что никак не объясняет, почему в аптеке именно 24 февраля (в день второго задержания Галиуллина с поличным) приобретались шприцы 2 и 10 мл.

Согласно приговору, четверка полицейских явно вышла за пределы своих полномочий, что повлекло существенное нарушение прав и интересов гражданина, а также интересов общества и государства. Галиуллин был подвергнут к уголовному преследованию за преступления, совершенные по указке и под контролем полицейских, а сами полицейские дискредитировали органы МВД по РТ, что привело к подрыву авторитета правоохранительных органов и доверия к государству. Однако суд, в отличие от следователей, решил — данное превышение полномочий не имело тяжких последствий.

Также суд оправдал троих обвиняемых по эпизоду служебного подлога, установив, что рапорт с недостоверными сведениями о событиях 16 февраля составлял один инспектор Хасаншин. А 24 февраля рапорты составляли введенные в заблуждение коллеги всех четырех обвиняемых.

Марков также был оправдан по двум эпизодам склонения Галиуллина к потреблению наркотических средств.

Оправдали по той истории и потерпевшего: дела против него по эпизодам от 16 и 24 февраля в полиции прекратили, не дожидаясь приговора против своих бывших коллег.

Сидеть четверке альметьевских силовиков предстоит в спецзоне для сотрудников силовых ведомств. Впрочем, они намерены обжаловать результат своего дела дальше — в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.