Рейтинг пунктуальных застройщиков Татарстана

Кто в течение кризисного 2022 года сумел сдать жилые комплексы раньше срока

Аналитическая служба «Реального времени» составила топ застройщиков, работающих в Татарстане, которые в 2022 году сдали в срок и раньше срока наибольшие площади жилья. Своевременная сдача объекта под ключ — один из ключевых факторов, по которому потребители оценивают строительную компанию. В нашем материале — список девелоперов, которым в течение кризисного 2022 года удалось удержать высокие темпы строительства.

Самый быстрый «спринтер»



В 2022 году в Татарстане было введено 3,9 млн квадратных метров жилья, республика вновь перевыполнила план и практически на четверть превысила показатели прошлого года (3,1 млн квадратных метров). На долю инвестиционного многоквартирного жилья при этом приходится 747 тысяч «квадратов». Республика занимает шестое место в России по вводу жилья и удерживает лидерство в ПФО.

Однако важно не только вводить большие объемы, но и делать это точно в заявленные сроки. Это повышает уровень доверия клиентов к застройщикам. Особенно большое значение это имело в 2022 году, когда вся отрасль столкнулась с кризисными явлениями, сломанными логистическими цепочками и отказом от поставок материалов даже по оплаченным контрактам. К тому же, турбулентность цен практически на все товары для дома и ремонта зашкаливала, и задержка сдачи дома хотя бы на месяц могла критически сказаться на кошельке новоселов.

Один из казанских ЖК, сданный на 12 месяцев раньше срока. Фото предоставлено пресс-службой СМУ-88

Для составления рейтинга мы использовали открытые источники, в которых публикуются официальные данные о строящихся в республике жилых комплексах и об их девелоперах. Это «Единый ресурс застройщиков», «Домклик», «Нашдом.рф» и т. д. В рейтинг не включены компании, которые в течение 2022 года переносили срок сдачи хотя бы одного ЖК. Таким образом, в нем присутствуют только те девелоперы, которые «сдались» в срок. Только четыре застройщика из нашего списка сумели сдать ЖК раньше заявленного срока.

Безоговорочным лидером по скорости строительства становится группа компаний «СМУ-88»: ей удалось «придвинуть» срок сдачи первой очереди ЖК Dubrava 2.0 на целый год. Это рекорд. К слову, стоит отметить, что в свое время именно СМУ-88 заложило тренд на досрочное завершение строительства, и больше половины своих ЖК застройщик ввел в эксплуатацию раньше минимум на полгода. Удмуртский застройщик «Талан» сдал ЖК «Притяжение» в Набережных Челнах на 9 месяцев раньше заявленного срока, тоже показав внушительный результат. Среди досрочно построенных объектов ДК ТСИ самым «досрочным» стал ЖК «Мечта» (опережение на полгода), «Унистрой» показал максимум «досрочности» на 4 месяца.

Один из сданных досрочно ЖК в Набережных Челнах. Фото: cian.ru

Показатель скорости досрочного ввода — более интересный, чем объемы, особенно в 2022 году. Ведь с марта по май обстановка в экономике и на строительном рынке складывалась так, что скорее можно было ждать замедления, если не полного замирания. Девелоперы в нашем обзоре строительной сферы прямо говорили , что подобных потрясений не знали еще никогда. При этом нашлись застройщики, которым не помешали ни остановки поставок стройматериалов и комплектующих, ни скачки валютных курсов, ни резкий спад спроса на их продукт. Сдать строительные проекты в срок в 2022 году было большим вызовом, и многие компании этот вызов приняли. Но справились с этой задачей немногие. А с челленджем «сдать ЖК раньше на целый год», как видим, справился и вовсе только один девелопер.

«Нерешаемых вопросов не оказалось»

Наиль Галеев, глава СМУ-88, рассказывал нашему изданию, что и его компания, как и остальные казанские девелоперы, сталкивалась с непредвиденными ситуациями, когда были введены антироссийские санкции. К примеру, финская компания KONE остановила отгрузку лифтов для проектов СМУ-88. Но поскольку шахты в домах были предусмотрены с возможностью замены, удалось быстро переориентироваться на другого производителя. С новыми поставщиками пришлось договариваться и по закупкам кабеля, и автоматики.

Фото предоставлено пресс-службой СМУ-88

Мы всегда закладываем реальные сроки и не обещаем того, чего сделать не можем

Импортозамещение произошло по некоторым видам стройматериалов. По словам Галеева, отечественные производители довольно быстро предложили продукцию, по качеству не отличающуюся от импортной. Часть инженерных решений теперь покупают напрямую на азиатском рынке, а исключительно европейские бренды, если в них есть необходимость, завозят параллельным импортом. Оперативное решение этих вопросов во многом позволило застройщику сохранить ритмичные темпы работы и не отстать от графика.

— Альтернативу мы нашли всему, нерешаемых вопросов не оказалось. Мы выполняем и наше основное условие — чтобы не страдало качество, — объясняет Наиль Галеев. — Мы всегда закладываем реальные сроки и не обещаем того, чего сделать не можем. Конечно, всегда есть вероятность форс-мажора и мы закладываем его в свои сроки. Но форс-мажорные ситуации отрабатываются достаточно быстро. У каждого из нашей команды большой опыт в решении непредвиденных ситуаций. Мы привыкли иметь два-три запасных плана действий, чтобы быстро переключиться, не потеряв времени. И своих партнеров мы подбираем по этому же принципу. Дилеры, поставщики, подрядчики — все они нацелены на результат, ведь мы хотим работать вместе долгие годы.

21% суммарно на четверых «скоростников»

Итак, в топ-10 ни разу не «проштрафившихся» по срокам сдачи в 2022 году девелоперов лишь четверо ухитрялись вводить проекты раньше заявленного срока — это СМУ-88 (ЖК Dubrava 2.0), «Унистрой» (дома в ЖК «Весна», «Царево Village» и «Лето»), ДК ТСИ (ЖК «Мечта», «Радужный-2» и «Родина») и удмуртский застройщик «Талан» (ЖК «Притяжение»).

Предоставлено пресс-службой СМУ-88

Если оценивать объемы строительства прошлого года, то СМУ-88, сдавшее в экспресс-режиме 27 704 кв. м. в ЖК Dubrava 2.0, обеспечило 3,7% коммерческого многоэтажного жилья республики. На долю «Унистроя» приходится 70 818 «квадратов» жилья, сданного раньше срока. Это 9,5% от всего инвестиционного многоквартирного жилья, сданного в республике. ДК ТСИ досрочно управился с 39 757 квадратными метрами новостроек — 5,3% от всех коммерческих многоквартирных новостроек в Татарстане. «Талан» с его 18 684 «квадратами» ускорил строительство 2,5% от всех инвестиционных квартир в регионе. Таким образом, суммарно на долю этих четырех застройщиков в 2022 году приходится 21% коммерческого многоквартирного жилья, сданного в Татарстане существенно раньше срока.

Если ранжировать рейтинг девелоперов, уложившихся в срок в прошлом году, по общим объемам сданного жилья, то он выглядит так.