Видеоопрос: «Как вы пережили морозы на этой неделе?»
Татарстан, как и многие российские регионы, на этой неделе оказался во власти аномально холодной погоды. Небывало крепкие морозы сковали всю республику, температура воздуха опускалась до -40 °С, а местами и ниже. Отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января колебалось в пределах 13—23 градусов, сообщили синоптики. Всего за несколько дней переохлаждения и обморожения получили 126 человек, большая часть которых была госпитализирована. Кроме того, стихия оказала невероятную нагрузку на инженерную инфраструктуру и городское хозяйство, как итог — множество коммунальных аварий, несколько домов остались без тепла, транспорт перевели на особый режим работы.
— Как вы пережили морозы на этой неделе? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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