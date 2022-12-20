Дискотека 90-х: Альфия Залялова, как часть челнинского феномена

Дискотека 90-х: Альфия Залялова

Просматривая архивы кассет с записями конца XX века, зачастую наталкиваешься на фотографии людей и имена, которые, вроде, помнил, но сейчас позабыл. А это, пожалуй, одна из самых любопытных частей в исследовании феномена 90-х. Одна из таких певиц — Альфия Залялова.



Красный снег



В интервью «Татар-информу» Залялова вспоминала эпизод, как она принесла на худсовет песню «Кызыл карлар» («Красный снег»), с которой хотела участвовать в конкурсе «Татар җыры» (такое мероприятие проводил тогда Минкульт республики). Но представили совета заявили, что красного снега не существует, забыв, что имеется в виду выражение «кызыл кар яугач» («когда выпадет красный снег», то есть «когда рак на горе свистнет»): ««Даже когда выпал красный снег, когда снегом замело, кидалась снежком, кидалась снежком, он задел тебя, ты обернулся. Заставила я тебя обернуться». Вообще, говорят, тогда худсоветы уже утратили свою силу — у артистов песни становились популярными и без них, хотя в итоге в архив радиофонда они не попадали. На «Кызыл карлар» на челнинском телевидении сняли клип, который, увы, потерялся. Любопытно, конечно, что на эстраде есть несколько песен с таким названием, к примеру, другую поет Зайнаб Фархетдинова.



Залялова родилась в Узбекистане, первый муж ее матери пропал в финско-советскую войну, некоторые ее братья и сестры умерли в детстве, а после семья переехала в Казань. Залялова в юности ходили в ДК им. Ленина, где Рифкат Ахметзянович, отец главрежа Камаловского Фарита Бикчантаева, вел театральный кружок. Из-за того, что ей необходимо было приглядывать за матерью, устроилась на работу, а в качестве хобби начала петь — уже в ДК меховщиков. Выйдя замуж, переехала с мужем в Челны и начала работать на ремонтно-инструментальном заводе, где сама организовала ансамбль, позже получивший название «Сәяхәт». Начала записывать песни (прямо у себя на квартире) и выпускать их на кассетах, играть концерты в филармонии и Камаловском театре. Их организовывала сама Залялова, взяв на себя и функции администратора.

Челнинские, заводские



К сожалению, однажды по пути в Уфу Залялова попала в аварию, получила сотрясение мозга и шрам на лице, из-за чего была вынуждена на некоторое время взять паузу. Она сделала операцию, после которой ей нельзя было петь какое-то время, замолчала еще на 2 года, у нее изменился голос, так что постепенно Залялова сошла со сцены.

Среди песен, которые Залялова популяризировала — «Кызыл карлар», «Гомер юллары», «Бәхетле бул дисең дә син», «Күзләремә карап, иркәлә, бер ярат». Это простые, доступные песни, от которых душевность исходит, пока играет ритм-бокс и заливается баян.

В сети можно найти двухчасовой концерт ансамбля «Cәяхәт» в ее родном городе, который дает представление о пике творчества коллектива. Документ эпохи — с блестящими платьями (по одному на выход), аккуратным конферансом, пышными прическами. Помимо Заляловой, есть длинный блок у солиста (и композитора) Ильгизара Муртазина, выход танцора с цыганочкой, проход по залу и работа со зрителем. В конце звучит песня со словами «До свиданья, друзья, не забывайте, пусть расставание не длиться долго». Звание заслуженной артистки, кстати, у нее так и не появилось.