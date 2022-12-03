Видеоопрос: «Как вы планируете отмечать Новый год?»
В Татарстане вырос спрос на новогоднюю атрибутику. По данным маркетплейсов, праздничные костюмы стали покупать почти на четверть чаще, чем в прошлом году, а искусственные елки — на 17%. Уже в конце ноября жители республики заказали 27,7 тысячи гирлянд. Кроме того, в столице спрос на приглашение Деда Мороза и Снегурочки вырос на 217%. Родители уже активно готовятся к праздникам, бронируя артистов, преображающихся в новогодних персонажей. А выгоднее всего полететь на каникулы в Минск — цена на перелет в обе стороны составит всего 14 456 рублей.
— Как вы планируете отмечать Новый год и провести каникулы? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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