«Казаньоргсинтез» поздравил учителей с профессиональным праздником

Педагоги увидели на промышленной экскурсии, как работает нефтехимическое производство

Фото: Максим Платонов

В канун профессионального праздника предприятие СИБУРа «Казаньоргсинтез» пригласило в гости учителей естественно-научных предметов. Целью встречи производственники обозначили знакомство с предприятием и новыми возможностями, которые СИБУР открывает перед казанскими школьниками и их педагогами. Что волнует учителей и как нефтегазохимический холдинг планирует осуществлять их поддержку — в материале «Реального времени».

СИБУР начинает интегрировать свои образовательные проекты в Казани

В рамках промышленного туризма, который активно развивается на КОСе, предприятие посетили педагоги казанских школ. В честь Дня учителя для них была подготовлена обширная программа.

Традиционно визит начался с обзорной экскурсии по «Казаньоргсинтезу», учителя увидели производственные площадки, посмотрели продукцию, производимую на заводе, ознакомились с экологическими проектами, которые реализуются на казанском предприятии СИБУРа.

У педагогов загорелись глаза от увиденного, они выразили желание привести на экскурсию своих школьников.

— Это очень хорошая идея, мы своими глазами увидели, что предприятие открыто для общения. Хотелось бы, чтобы наши ученики тоже приняли участие в таких мероприятиях. Считается, что химия — наука, которая никак не связана с реальной жизнью, побывав на такой экскурсии, дети своими глазами увидят, потрогают и познакомятся с настоящей химией, узнают больше об инженерных и химических специальностях и смогут целенаправленно выбирать направления для своего дальнейшего обучения, — рассказала учитель химии казанской гимназии №102 Зульфия Гибадуллина.

Традиционно визит начался с обзорной экскурсии по «Казаньоргсинтезу», учителя увидели производственные площадки, посмотрели продукцию, производимую на заводе

Согласен с коллегой и Камиль Абдулвахобов, учитель математики, заместитель директора по учебной работе многопрофильного лицея №187.

— Это большая возможность реализовать потенциал учащихся. Здесь на практике они смогут закрепить ту теорию, которая преподается им в школе. Ученики пообщаются со специалистами, которые работают на заводе, и получат ответы на все те вопросы, на которые, к сожалению, учителя не всегда могут дать ответ. Безусловно, это и важная профориентационная составляющая, — отметил он.

По словам главного эксперта Корпоративного университета СИБУРа Натальи Черных, никаких препятствий для такого сотрудничества нет, экскурсии для учащихся уже проходят на постоянной основе. А сотрудничество со школами планируется наращивать.

— Мы сейчас интегрируем образовательные программы СИБУРа, которые не первый год реализуем в Тобольске и Амурской области, и в Татарстане, — пояснила она.

Образовательные программы предполагают сотрудничество со школами, в которых есть профильные классы по естественно-научным дисциплинам. Специалисты СИБУРа реализуют в них свои программы подготовки, проводят уроки на производстве, организовывают каникулярные смены, в том числе возят детей в Санкт-Петербург и в Москву. Есть программы поддержки и для педагогов:

— Мы прокачиваем их навыки по подготовке ребят к олимпиадам, — рассказала эксперт.

Все эти программы бесплатные. В ближайшее время они начнут разворачиваться и в школах Казани. По словам Натальи Черных, уже достигнуты определенные договоренности с управлением образования города.

В завершение мероприятия к участникам присоединился генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин

В перспективе — дуальное обучение

Вторая часть программы предполагала лекции профильных специалистов. Учителям рассказали о том, как расти личностно и профессионально с помощью личного бренда. Кроме того, педагоги смогли обсудить вопросы психологии подростков с семейным психологом.

В завершение мероприятия к участникам присоединился генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Он поздравил их с Днем учителя.

— Вы формируете личность, лепите их своим воздействием и примером, как лепят фигуры из пластилина, — обратился он к гостям. И вспомнил, что сам вначале не понимал химию.

— Преподаватель, видя мои проблемы с предметом, дополнительно позанимался со мной. Всего двух-трех часов хватило, чтобы я понял и полюбил химию. Не будь этих часов, возможно, и не было бы меня в роли генерального директора химического предприятия, — отметил он роль учителя в своей жизни.

В разговоре с журналистами Айрат Сафин рассказал, что основная цель таких встреч — снять беспокойство и развеять мифы жителей о вреде химического производства.

— Мы увидели запрос людей нашего города о том, что они хотят больше знать о нашем предприятии, чем оно занимается, как воздействует на экологию, и приняли для себя решение, что надо быть открытыми в этом вопросе. Основная цель — показать, кто мы, что мы выпускаем, объяснить, что химия — это не страшно, а при хорошей работе еще и безопасно, — объяснил он.

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Однако учителей больше волновали вопросы образования. Так, они подняли тему того, что студенты после вузов не могут устроиться по специальности, в том числе и по нефтехимическим направлениям.

Айрат Сафин объяснил, что в большинстве своем такое происходит, когда молодежь невдумчиво выбирает направления обучения.

— Скажем, окончил молодой специалист направление «нефтепереработка». А у нас нет такого направления деятельности. Это про Альметьевск и Нижнекамск. Поэтому нужно взвешенно принимать решения о будущей профессии и понимать, где она будет применима, — рассказал руководитель и отметил, что сейчас в связи с автоматизацией и цифровизацией процессов на производстве интерес к молодым специалистам на КОСе растет, шанс быть трудоустроенным после вуза очень большой.

Задали вопрос и о том, есть ли возможность обучаться в вузах по направлению «Казаньоргсинтеза». Айрат Сафин рассказал, что сейчас совместно с Корпоративным университетом СИБУРа планирует открывать профильные классы, а с ссузами и вузами выстраивать систему дуального образования.

— Это вид обучения, при котором теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки — на рабочем месте. Так к окончанию вуза у него уже будет опыт работы. А наставники, которые работают с такими студентами, уже в процессе обучения смогут подбирать себе кадры, — объяснил он.

Завершили мероприятие на праздничной ноте: для каждого учителя, участника встречи, были подготовлены подарки от предприятия. А победителя конкурса «Учитель года — 2022» в номинации «Педагогический дебют» наградили сертификатом на обучение в образовательном центре «Сириус».