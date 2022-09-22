«Реальное время Live»: фейки о мобилизации
Приказы региональных военкомов «Об объявлении мобилизации» наделали много шума двусмысленностью формулировок. Власти и военные обещают дать разъяснения по пунктам документа, некоторые уточнения уже появились. Кого и как мобилизуют в России, можно ли выезжать из региона и за рубеж, что с кредитами и ипотеками призывников, будут ли изымать для нужд военных легковые внедорожники и многое другое — обсуждает в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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