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Казань на три дня захватили передовые нефтегазохимические технологии

11:55, 31.08.2022

На Kazan Expo началась работа Татарстанского нефтегазохимического форума

Казань на три дня захватили передовые нефтегазохимические технологии
Фото: Максим Платонов

Три международных научно-практических конференции, большая выставка представителей нефтегазохимической отрасли, десятки круглых столов, деловых сессий и совещаний, гости с трех континентов и из 25 регионов России, насыщенный нетворкинг — все это прямо сейчас можно увидеть в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, который принимает деловой выставочный комплекс Kazan Expo. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».

Рустем Гапар, генеральный директор ООО «ИТЦ»

Николай Абруков, директор по развитию технопарка «Идея»

Ильяс Бадретдинов, исполнительный директор ООО «Таграс-Бизнес Тревел»

Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России

Руслан Гиревой, генеральный директор завода «Газбалтпром»

Ефим Климов, генеральный директор ГК «Эттон»

Видео: Камиль Исмаилов
Татарстан

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