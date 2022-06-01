Детские спортивные сборы подорожали в Татарстане из-за аренды спортобъектов

Татарстанцы вынуждены дорого платить за тренировки чад, несмотря на развитие программы кешбэка

Фото: Максим Соколов

Значительно дороже заплатят этим летом родители юных татарстанских спортсменов за специализированные смены в летних лагерях. Кроме заметно выросших в цене путевок, им придется оплатить еще и расходы за пользование на тренировках спортивными объектами. Чем более сложное и, следовательно, более дорогое в обслуживании сооружение, тем выше будет плата по отдельному договору. И с этих сумм, в отличие от стоимости самой путевки, на родительские карточки кешбэк не упадет. О финансовой границе между детским летним оздоровительным отдыхом и отдыхом детей-спортсменов, последствиях камуфлирования спортивных сборов в школах олимпийского резерва под «спортивные смены» в ДОЛ и цене подготовки достойной смены чемпионам, которые представляют нашу республику в большом спорте, — подробнее в материале «Реального времени».

Тренировка или мясо для успешной тренировки



В Татарстане, который четыре года назад признали самым спортивным регионом России, детский спорт стал существенно более дорогим удовольствием для родителей. Не успев порадоваться тому, что кешбэк покроет часть расходов на подорожавший летний отдых юных спортсменов, они огорчились, узнав, что пользование спортивными сооружениями придется оплатить отдельно — и уже безо всякой субсидии.

Дороже всего поездка в лагерь обойдется воспитанникам школ олимпийского резерва, занимающимся водными видами спорта. Так, к озвученной начальником лагеря «Искра» Ильнаром Закировым стоимости путевки в 12 тысяч рублей (с которой возвращается кешбэк) родителям пловцов придется добавить ровно столько же из своего кармана за пользование бассейном «Олимпиец» — и безо всяких шансов на хотя бы частичную компенсацию. По той же схеме будут оплачиваться путевки и тренировки в бассейне для других маленьких пловцов.

Платить за услуги спорткомплексов будут и родители детей, которые занимаются тяжелой атлетикой, настольным теннисом, дзюдо, спортивной борьбой, тхэквондо, и других — во всех случаях, когда для тренировок требуются специально оборудованные залы, которых нет у детских оздоровительных лагерей.

Дороже всего поездка в лагерь обойдется воспитанникам школ олимпийского резерва, занимающимся водными видами спорта. Фото: Максим Платонов

— В прошлом году путевка для сына обошлась мне в 16 тысяч, а в этом, несмотря на то, что получу кешбэк, я в итоге заплачу 18 тысяч, — поделилась с «Реальным временем» мать юного пловца. — Для кого-то эти две тысячи ничего не значат, а для нас — серьезная сумма. И особенно обидно думать, что если бы на услуги спорткомплексов во время спортивных смен распространялся бы кешбэк, я по-настоящему бы сэкономила — заплатила бы всего 12 тысяч. Я ращу сына одна, алиментов не получаю, зарплату мне не прибавили, а ребенку нужны новая одежда, дорогая экипировка и, извините, все больше еды — качественной, дорогой. Ведь рекорды без мяса и творога в ежедневном меню не поставишь! Мой сын выступает на соревнованиях от нашей республики, достижения наших детей идут в ее копилку. И я не понимаю, почему наша богатая республика, которая построила огромное количество прекрасных спортивных объектов, не может теперь потратить небольшие, по сравнению со стоимостью этих спортивных сооружений, деньги на то, чтобы создать в это трудное время детям условия для бесплатных тренировок в летнем лагере.

Дети не входят в бизнес-план

— В программу отдыха и оздоровления детей входят расходы на организацию питания, проживания, услуги по подготовке лагерей, — пояснил «Реальному времени» методист Республиканского центра «Лето» Рустам Юсупов.



На каждую путевку предоставляется бюджетная дотация, за исключением путевок, которые выделяются бесплатно для социально незащищенных групп детей. Такие путевки покрываются в полном объеме за счет средств бюджета РТ. Родительский взнос варьируется в зависимости от стоимости базовой части путевки.

Предусмотренный постановлением правительства кешбэк рассчитан на частичный возврат средств лишь по выкупу путевки в летние оздоровительные лагеря.

В прошлом году, например, в разных лагерях проводились образовательные смены, фестивали, слеты, сборы, мероприятия, которые вообще не были включены в категорию «Путевка в детские лагеря», так как дети учились либо находились на учебно-тренировочных сборах, и эти услуги нельзя включать в стоимость путевки, с которой выплачивается кешбэк, — это противоречит постановлению правительства. Внутренняя хозяйственная деятельность, как правило, оформляется дополнительными договорами или соглашениями с родителями и находится вне компетенции Минмолодежи.

Предусмотренный постановлением правительства кешбэк рассчитан на частичный возврат средств лишь по выкупу путевки в летние оздоровительные лагеря. Фото: Максим Платонов

— У всех спортивных объектов имеется план хозрасчетной деятельности, — объяснил Рустам Юсупов, — Утвержден план внебюджетной деятельности: учреждения должны и обязаны зарабатывать самостоятельно. Но когда открывается детский лагерь на базе стационарного спортивного объекта, такой объект полностью закрывается для оказания услуг населению, на его территории никто посторонний находиться не должен — это предписано санитарными нормами и требованиями безопасности. Но спортивные объекты продолжают нести затраты. И их необходимо содержать.

Собеседник «Реального времени» рассказал о единственных преференциях, которые предоставляются юным спортсменам во время спортивных смен в лагерях:

— Директор одного из лагерей пояснил мне, что для спортсменов он использует более лояльные тарифы — к примеру, 200 рублей в час за дорожку, на которой может заниматься несколько человек, а не один, тогда как с обычных посетителей берут 200 рублей в час с каждого. Это минимум — он же должен содержать сотрудников, профильных специалистов, спасателей, обслуживать спортплощадки, фильтры в бассейне и так далее.

Он также добавил, что спортивные сборы, каковыми и являются по сути спортивные смены в детских оздоровительных лагерях, имеют иные цели, нежели детский отдых в спортивном лагере. Детский отдых имеет целью оздоровительный эффект, сборы — достижение определенных спортивных результатов. И даже питание юных спортсменов в лагере в отдельных случаях может требовать доплат со стороны родителей, потому что нормы калорий у обычного ребенка в лагере и у активно тренирующегося юного спортсмена могут отличаться вдвое — тогда родителям придется доплатить.

Детский отдых имеет целью оздоровительный эффект, сборы — достижение определенных спортивных результатов. Фото: Максим Платонов

Спорткомплекс рядом

В Министерстве спорта Татарстана «Реальному времени» сообщили, что в подчинении этого ведомства имеются всего три детских спортивных лагеря, куда едут всего 1 200 детей из 200 тысяч, которые в этом году будут в республике охвачены программой летнего оздоровительного отдыха.

— В спортивных лагерях, подведомственных Комитету физической культуры и спорта исполнительного комитета Казани, имеется достаточное количество спортивных площадок и спортивного инвентаря, необходимых для проведения полноценного тренировочного процесса в летний период, и дополнительная оплата за посещение спортивных объектов и площадок, находящихся на территории лагерей, не предусмотрена, — сообщили в министерстве, не уточнив, правда, какие именно лагеря имеются в виду. — Подготовка спортсменов по видам спорта предполагает как специальную физическую подготовку, так и общую. И в исключительных случаях (отсутствие условий для проведения отдельных этапов специальной подготовки, таких как плавание) в условиях лагерей дети проходят общую физическую подготовку, которая является базовой.

В Минспорта рассказали, как организован в этом году летний отдых детей в спортивно-оздоровительном лагере «Искра» Казанского училища олимпийского резерва:

— Лето — самая подходящая пора для совершенствования своих спортивных навыков и приобретения новых умений. Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» со своей развитой спортивной инфраструктурой является одним из любимых мест отдыха юных спортсменов спортивных школ Республики Татарстан, таких как ГБУ РСШОР по водным видам спорта «Акватика», МБУ «СШ№7» (мини-футбол), ГАУ «РСДЮСШОР» по фехтованию, МБУ «СОШ» «Идель» по настольному теннису, МБУ «СШОР» по волейболу «Юность» и многие другие. С 25 мая лагерь открыл двери для 192 юных спортсменов-татарстанцев. После капитального ремонта с обновленным фасадом и благоустроенными комнатами, в этом году в лагере организовано четыре смены и отдохнет более 820 детей.



С 25 мая лагерь открыл двери для 192 юных спортсменов-татарстанцев. Фото: iskra.kazuor.ru

В «Искре», уточнили в министерстве, имеются открытые спортивные площадки с искусственным покрытием для игр в большой теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, игровые и спортивные детские площадки, спортивная площадка с уличными тренажерами. В план занятий с детьми включены утренняя зарядка, занятия по общей физической подготовке и двухразовые тренировки в день по своим видам спорта.

А тем юным спортсменам, которым оборудования и площадок, имеющихся в лагере, для «совершенствования спортивных навыков и приобретения новых умений», то есть для полноценных тренировок, недостаточно, предлагается «воспользоваться услугами расположенных поблизости плавательного бассейна «Олимпиец» и спорткомплекса «Олимпиец»:

— У тренерского состава есть возможность воспользоваться дополнительными услугами этих комплексов, с согласия родителей за дополнительную плату.



Дополнительно-обязательно

Как пояснили в Минспорта, отдых детей-спортсменов организуют, исходя из того, что они должны в лагере прежде всего отдохнуть, окрепнуть и набраться сил, а как, где и в каком количестве будут проводиться для них тренировки — решают тренеры. Соответственно, если в лагере отсутствуют условия для тренировок, которые наставники считают необходимыми, эти занятия автоматически переводятся в разряд дополнительных платных услуг:

— В качестве дополнительных услуг, предоставляемых спортсменам, в лагерях, где это практикуется, предусмотрены разнообразные мастер-классы и мероприятия, не связанные с их спортивной подготовкой и направленные на просвещение и культурное развитие детей во внетренировочное время. Данные услуги предоставляются на добровольной основе. Организация дополнительных занятий на спортивных объектах, не базирующихся на территории лагерей, не входит в программу летнего отдыха. Соответственно, посещение данных занятий возможно по инициативе тренера или родителей, но вне рамок лагерной смены. Таким образом, стоимость за посещение дополнительных занятий не подлежит софинансированию за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Если в лагере отсутствуют условия для тренировок, которые наставники считают необходимыми, эти занятия автоматически переводятся в разряд дополнительных платных услуг. Фото: Максим Платонов

В министерстве также уточнили, что «у всех спортшкол в бюджете заложен детский оздоровительный отдых», но не озвучили суммы бюджетного финансирования и не уточнили, какая часть стоимости путевок в лагеря для воспитанников школ олимпийского резерва возмещается из этих затрат.

А вопрос «Реального времени», заданный с подачи мамы юного спортсмена, о том, почему дети, которые берут или будут брать призовые места на престижных соревнованиях, выступая за Татарстан, не получают поддержки от республики в виде хотя бы частичной компенсации уплаченных родителями сумм за право тренироваться в бассейне, на корте и в других спортивных сооружениях, остался без ответа.