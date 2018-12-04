Татарстан признан лучшим субъектом РФ по версии Минспорта России

Республика Татарстан стала лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта в номинации «Регион России», в категории «Лучший субъект РФ».

Татарстан победил в голосовании на официальном сайте Министерства, а также был отмечен Экспертным советом конкурса, в который вошли Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Алина Кабаева, Александр Карелин, Станислав Поздняков и другие.



На награду также претендовали Красноярский край, где готовятся к проведению Зимней универсиады, и город Санкт-Петербург.

Напомним, месяц назад президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физкультуры и спорта.