Хронология военной спецоперации: самое важное за 18 мая
Главные события 84-го дня специальной военной операции России на Украине
День 84-й: освобожденные территории Украины будут восстановлены, Россия применяет боевые лазеры
- Заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики националистического подразделения «Азов» (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело) и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен — за сутки это сделали 694 человека, в числе которых 29 раненых. Всего с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых — из них 51 человек нуждался в стационарном лечении, их поместили в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики (ДНР).
- Также российское военное ведомство впервые показало видеосюжет о проходящих лечение в больнице Новоазовска раненых украинских военных. «Отношение нормальное. Меры физического и психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что все нормально», — рассказал военнопленный ВСУ Виктор Шапошников, который находится в больнице Новоазовска.
- Глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что Россия заинтересована в Украине как нейтральной стране и мирном соседе. Также он сказал, что Москва по-прежнему заинтересована в мирном соглашении с Киевом.
- Говоря о переговорах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит со стороны Киева полное нежелание их продолжать. В ответ на вопрос, могут ли переговоры возобновиться после капитуляции всех боевиков, находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, представитель Кремля заметил: «Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы».
- Также Мединский заявил, что ожидает выполнения Киевом данного на переговорах в Стамбуле обещания разобраться со случаями издевательств над пленными российскими военнослужащими: «Украина постоянно кричит сейчас о нарушении Россией договоренности по гуманитарным коридорам. Посмотрите, а кто, собственно, стреляет по мирным жителям, которые по этим коридорам пытались пройти в сторону России? Кто прикрывается женщинами, стариками как живым щитом? Я уже не говорю о том, кто на камеру потешается, стреляя по коленям нашим пленным, добивая связанных раненых, совершенно этого не стесняясь и показывая свои лица».
- Утром Министерство обороны России сообщило, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в ДНР и 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. А в результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях — в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.
- Россия применяет в ходе спецоперации на Украине лазерный комплекс «Задира». Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, он способен поражать цели на расстоянии до 5 км.
- Минобороны сообщило о новых позициях украинских военных: так, в поликлинике №2 Краматорска размещены раненые украинские националисты, пациентов выгнали, рядом развернули блокпосты и огневые точки. В областной клинической больнице Подольска Одесской области оборудован опорный пункт украинских войск, в детском туберкулезном санатории и школе-интернате №2 Каменец-Подольска Хмельницкой области позиции с артиллерией и РСЗО.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который сейчас находится в Мелитополе с рабочим визитом, заявил, что государство займется восстановлением всех освобожденных территорий Украины. По его словам, соответствующие решения приняты, а объем необходимых средств для этого пока оценивается. Кроме того, Хуснуллин рассказал, что приехал в Мелитополь для оказания максимальной помощи в интеграции Запорожской области с Россией и отметил ее большие перспективы «в дружной российской семье». Кроме того, все дороги, соединяющие освобожденные территории Украины с Россией, будут отремонтированы.
- Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а «Азовсталь» снесен. На его месте может появиться тeхнопарк, жилой рaйон или парковая зoна. Пyшилин отмeтил, что власти намерены прeвратить Мариупoль в город-курорт.
- Что касается боевиков и военных с «Азовстали», то глава ДНР заявил, что их судьбу должен решать суд. Если это будет трибунал, то, по мнению Пушилина, он должен быть международным. Также он отметил, что командиры самого высокого звена с завода пока не вышли.
- В Министерстве обороны России также сообщили о новых провокациях — по показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом готовится очередная провокация по «бучинскому» сценарию. «Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными силами России», — заявили там.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
Дарья ПинегинаОбщество
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