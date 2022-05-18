В Мариуполе за сутки сдались в плен почти 700 боевиков «Азова»

Заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики националистического подразделения «Азов» (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело) и украинские военнослужащие сдаются в плен — за сутки сдались 694 боевика, в числе которых 29 раненных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



С 16 мая всего сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненных — из них 51 человек нуждался в стационарном лечении, их поместили в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики (ДНР).

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в ДНР и 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены два украинских самолета Су-24, дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и склад боеприпасов в ДНР. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье ДНР сбит один украинский самолет Су-25.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера сообщалось, что неонацисты батальона «Азов» насильно удерживают мирных жителей с детьми в подвалах школы и детского сада «Березка». Там же они оборудовали казармы, разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. Аналогичные действия они предприняли в здании детского сада №19 в микрорайоне Восточный и интерната по улице Лизы Чайкиной в Мирнограде (ДНР).

Днем ранее в Минобороны заявили, что за сутки в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь» сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков.

Маргарита Головатенко