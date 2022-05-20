Гид по Большой Красной: от художников до хирургов

Гид по тихой исторической Казани, часть вторая

Фото: здание Красного Креста / pastvu.com

В прогулках по Казани мы продолжаем двигаться вдоль Большой Красной, от Арского поля в сторону Кремля. Сегодня мы досматриваем участок в районе сквера Баки Урманче, в котором сохранилось много старинных зданий, но появилось немало и новых, скорее скорректировавших, но не переменивших общий тихий образ улицы.

Художественный фонд РТ

Напротив памятника Баки Урманче находится здание Худфонда. Появилось это объединение в 1935 году, под его началом работают творческие мастерские художников республики. В Казани мастерские можно заметить на Ершова (ищите большие окна в верхних этажах), на Шоссейной, Ленской, однако именно на Большой Красной можно попасть внутрь здания и пообщаться с авторами. К примеру, с наивистом Виктором Тимофеевым, чья комната набита картинами котов.

Худфонд. Фото 2gis.ru

Дом Аристова (Большая Красная, 60/35)

Здание конца XIX века принадлежало члену губернского присутствия Ивану Николаевичу Аристову (сам он обитал на Жуковского, ближе к Фуксовскому саду — тот дом расселен, сожжен, на его месте элитная малоэтажка). Здесь в 1910—1930 годах жил профессор Казанского университета, физиолог Александр Самойлов, автор, так сказать, первой в России электрокардиограммы. Кроме того, до революции здесь появился первый казанский детсад, который организовала жена Самойлова, по методам немецкого педагога Фридриха Фребеля, против догматизма которого, однако, выступали такие светила, как Ушинский и Лесгафт.

Дом Аристова. Фото pastvu.com

КНИТУ-КАИ (Большая Красная, 55)

Седьмой учебно-лабораторный корпус №7 университета имени Туполева славен тем, что появился он по проекту архитектора Альфии Белостоцкой в 1979 году, в котором она впервые в республике применила объемные панели. Это вообще один из первых панельно-блочных объектов в ТАССР. Обратите внимание на аудиторию-амфитеатр на 250 человек.

КАИ. Фото pastvu.com

Дом Токарева (Большая Красная, 52)

Дом 1880 года — присяжного поверенного Владимира Сергеевича Токарева, также, к примеру, как сообщает Рустем Ахунов, был председателем Мариинско-Посадского общества охоты в Чебоксарском уезде Казанской губернии. Также здесь жил адвокат по фамилии Бать. Предположительно, по модерновой моде на фасаде были витражи.

Дом Токарева. Фото pastvu.com

Дом Манасеина (Карла Маркса, 45)

За токаревскими владениями скрывается внушительный дом 1843 года архитектора Петра Пятницкого, где сейчас работает следственное управление следственного комитета. Что ж, вполне четкая преемственность, ведь раньше он принадлежал жандармскому офицеру, помещику Вячеслав Манасеину, а потом его сыну, генерал-майору, интенданту Казанского военного округа Вячеславу Вячеславовичу Манасеину. Кроме того, здесь обитал другой его сын Сергей, статский советник, председатель казанского съезда мировых судей, мировой судья 4-го участка, председатель театральной комиссии, член юридической комиссии, член совета казанского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов, казначей Общества вспоможествования недостаточным ученицам Ксенинской женской гимназии и гласным Городской думы. Семейству принадлежал и соседний 47-й дом.

Дом Манасеина. Фото wikivoyage.org

Родильный дом (Большая Красная, 51)

Роддом при РКБ №2 — это бывший Дом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста с домовым храмом Общины во имя святой великомученицы Екатерины. Ему как минимум больше 170 лет, поскольку в 1850-м его перестраивал Иннокентий Бессонов. Тогда зданием владела жена помещика Карпова, а сестрам оно перешло в 1898-м, тогда же дом приобрел, благодаря Владимиру Бечко-Друзину, нынешний вид — правда, церковные маковки потом пропали. Также известно, что здесь, когда здание местного театра в 1842 году в очередной раз сгорело, играли артисты — до открытия каменного театра в 1852-м.

Дом Геркена (Большая Красная, 49)

Дом профессора и хирурга Николая Геркена, председателя общества врачей при Казанском университете и редактора «Казанского медицинского журнала». Напомним, что Овсяный, живущий на этой же улице в 66-м доме, занимался цементно-мозаичным производством, первый этаж облицован глазированной плиткой его завода.

Дом Геркена. Фото 2gis.ru

Дом Кандаратского (Большая Красная, 50)

На месте современного здания стоял деревянный дом еще одного хирурга, Михаила Кандаратского, почетного попечителя Шамовской больницы, который жил здесь в 1895—1912 годах. Родился он в Свияжске в семье священника Богородице-Рождественского собора, учился в семинарии, потом поступил на медицинский факультет университета, стал работать на кафедре нормальной анатомии, потом — в хирургической факультетской клинике, в Петербурге стал доктором медицины, потом — прозектором при кафедре оперативной хирургии в Казани, приват-доцентом, участвовал в Русско-японской войне...Также он основал музей военно-полевой хирургии, заведовал хирургическим отделением Казанской городской Александровской больницы и написал две небольшие книги по истории города.

Иллюстрация к публикации о семье профессора Кандаратского в журнале «Казань»