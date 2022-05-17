Школьники из Татарстана попробовали себя в качестве директоров предприятия в «Алабуга Политех»

В республике прошла самая масштабная олимпиада по предпринимательству

Фото: предоставлено пресс-службой «Алабуга Политех»

15 мая в одном из крупнейших в стране образовательных центров по подготовке рабочих кадров «Алабуга Политех» подвели итоги масштабной олимпиады по предпринимательству на приз президента Республики Татарстан среди школьников 9—11-х классов. Напомним, что старт олимпиады объявил 18 февраля Рустам Минниханов.

Со вступительным словом на открытии выступил Фарид Абдулганиев, уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей. Он поприветствовал участников олимпиады:

— Задача, которая стоит сейчас перед предпринимателями в новых случившихся обстоятельствах, очень непростая. Особая экономическая зона «Алабуга» — это лидер производства, здесь тоже есть много вопросов, и вам предстоит эти задачи решать вместе с нами. Пройдет совсем немного времени, и многие из вас встанут у руля крупных предприятий, создадут собственный успешный бизнес или станут известными инженерами индустрии 4.0, создающими уникальные технологии и продукты. И от вас будет зависеть конкурентоспособность нашей страны на мировой арене. Удачи!

В финале сразились 26 школьников из девяти районов республики. Олимпиада по предпринимательству проходила в четыре этапа. В заочном этапе приняли участие 3 467 ребят, в очный прошли 248 школьников из всех районов республики. Состязание включало в себя прохождение бизнес-симулятора Business cats, который позволяет выявлять предпринимательские способности кандидатов с наивысшим уровнем навыков аналитики, общения и лидерства. Это эффективный и объективный метод определения талантов вне зависимости от оценок в аттестате: с одной стороны, это увлекательная игра, а с другой — хороший способ развить предпринимательские способности.

Ученики 9—11 классов сначала соревновались онлайн на районном уровне. Очный этап собрал победителей районных соревнований в ассессмент-центре. Здесь ребята два дня состязались за звание победителей.

Во второй день финалисты попробовали свои силы уже в совершенно новом и уникальном формате Business cats — командном турнире, где одновременно участвовало 120 человек. Капитанами команд были финалисты олимпиады, к ним присоединились студенты «Алабуга Политех». Школьники смогли почувствовать себя в роли директора настоящего предприятия — в их распоряжении была команда из пяти человек, где у каждого была своя роль и определенные обязанности — закупщик, специалист по продажам, маркетолог...

— У меня появились навыки владения ситуацией, анализа, умение договариваться с людьми на нужных мне условиях, я начал думать дальше и просчитывать свои действия на перспективу, — поделился эмоциями Матвей Шумилов, школьник из Елабужского района.

В церемонии награждения принял участие генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, поздравив финалистов олимпиады:

— Наша страна импортирует продукции на 20 трлн рублей — но почему мы импортируем? Потому что пока не можем самостоятельно организовать производство — у нас нет высокотехнологичных предпринимателей. В нашей стране есть большое количество ресурсов, и мы рассчитываем на вас, это большое дело, что вы можете организовать бизнес, достигать намеченных целей. Вы проявили себя очень серьезно. Здорово, что вы мыслите нестандартно, расширяете границы своего познания. Поздравляю вас!

Крупное денежное вознаграждение (первая тройка призеров разделила между собой 600 тыс. рублей) и возможность поступления в колледж по подготовке рабочих специальностей «Алабуга Политех» получили:

Камиль Исхаков (Нижнекамск) — 1-е место;

Булат Мирсаитов (Набережные Челны) — 2-е место;

Данил Закиров (Азнакаево) — 3-е место.

Теперь с помощью своей предпринимательской смекалки школьники смогут себя реализовать в одном из крупнейших центров в России по подготовке рабочих специальностей — «Алабуга Политех» (мощностью 10 тысяч студентов ежегодно). Здесь им предлагается получить актуальную специальность, достойную стипендию, бесплатное проживание, гарантию трудоустройства и возможность обучения под руководством реальных инженеров с ведущих заводов на современном оборудовании.

