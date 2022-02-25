Прирученное тепло

Как безопасно пользоваться камином

Единственный безопасный вид камина или домашнего очага, который нам известен, — тот, который был нарисован на стене в каморке у папы Карло. Все остальные, включая электрические, — это вполне себе отопительные приборы, и в их эксплуатации надо придерживаться четко установленных правил. Каких? Зависит от типа вашего камина. Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» — правила безопасности для их разных конструкций и разновидностей.

Биокамин

В биокамине (или экокамине) пламя настоящее. Правда, горит там биоэтанол — этиловый спирт, который получают в процессе переработки растительного сырья специально, чтобы использовать в качестве топлива. Покупать биоэтанол специалисты советуют только в специализированных магазинах, храниться топливо должно в прохладном помещении.

У биокамина есть специальный бак, куда заливается топливо. Его нужно заполнять не более, чем на треть, потому что камин должен будет работать ровно до тех пор, пока в нем остается топливо. Если уж совсем невмоготу и надо прекратить работу прибора, то его надо отключить, а потом осторожно слить лишнее топливо.

Периодически проветривайте комнату во время работы биокамина: хотя бы минимальное количество продуктов сгорания все-таки присутствует в воздухе комнаты. А уж если вы чувствуете какой-либо запах в процессе работы биокамина — выключайте его немедленно: прибор, скорее всего, неисправен.

Разжигают экокамин специальной зажигалкой — к камере горения нельзя наклоняться слишком близко и тем более дотрагиваться до нее. Поэтому у того, чем вы зажигаете камин, должна быть длинная ручка. Интенсивность горения регулируется заслонкой, а дефлектор позволит подогревать воздух в необходимом направлении.

Фото bioart-kamin.ru

Электрический камин

В плане эксплуатации электрический камин мало чем отличается от обычного электрического нагревателя. Поэтому и правила его использования примерно такие же.

Использовать их надо только в сухих помещениях, и желательно, чтобы рядом не хранились запасы горючих веществ. Безопасно оставлять в одиночестве такой прибор рекомендуется только в выключенном состоянии, а если вы выходите из дома, то не забудьте еще и из розетки его вынимать.

В радиусе метра от работающего прибора не должно быть бумаги, легкого тюля, высушенных букетов, мебели из ротанга — в общем, ничего из того, что легко поджечь. Не накрывайте и не загораживайте камин ничем — если он перегреется, то это может привести как минимум к поломке прибора, как максимум — к пожару. Не стоит дотрагиваться до топки, чтобы проверить, нормально ли она нагрелась. Если нормально — вы поедете в травмпункт с ожогом.

Чистят и протирают электрический камин, только когда он полностью остыл (разумеется, полностью обесточив). Для этого используют мягкую влажную тряпочку.

Фото archiexpo.com.ru

Газовый камин

Для начала, подключать газовый камин, собственно, к газопроводной трубе самостоятельно не разрешено. Для этого нужно написать заявление в ту организацию, которая производит газоснабжение на вашей территории.

После того, как камин установлен, вам нужно будет периодически проверять, герметична ли топка, потому что это — обязательное условие безопасной эксплуатации. Можно это делать самостоятельно, но самые осторожные каминовладельцы все-таки не рискуют и обращаются к профессионалам (к тем же газовщикам, например). Со временем стекло и горелка будут покрываться копотью. Поэтому периодически придется их чистить.

И если во время работы камина вы вдруг почувствуете нехарактерный для своей комнаты запах — немедленно всё бросайте, перекрывайте газовую трубу и звоните 04.

Дровяной камин

Здесь мы исходим из тезиса о том, что дровяной или любой другой твердотопливный камин уже установлен, причем это сделано правильно, с соответствующим типом дымохода. Для начала, надо правильно растапливать ваш “семейный очаг”. Для начала откройте все заслонки и убедитесь в том, что нет обратной тяги (для этого можно поднести к топке камина горящую зажигалку или спичку и посмотреть, куда направлено пламя — должно быть вверх). Если тяга обратная — вспомните, давно ли был почищен дымоход, например. Иногда такое происходит и если забились колосники, и даже из-за воздушной пробки, которая образовывается в застывших трубах.

Растапливают камин сухой корой или мелкой щепкой, наколотой из ваших поленьев. Они перекладываются в топке с бумагой. Выбор дров — тоже серьезный вопрос. Лучше всего использовать твердые лиственные сорта. Они выделяют много тепла, дымят меньше, чем та же береза, но главное — от них не отскакивают искры и угли, как от смолистых хвойных. Это особенно важно, если у вашей топки нет дверцы.

Примерно раз в три месяца надо чистить дымоход (если вы активно используете камин осенью и зимой). Конечно, если он у вас, скорее, декоративный — чистка будет требоваться очень, очень редко. Но обязательно надо проверять, насколько он герметичен и проходим. Сжигать мусор и всякий домашний хлам в камине категорически не рекомендуется.

Фото remoo.ru

Чего делать нельзя с твердотопливным камином

Есть еще несколько очень важных “НЕ”, которые надо запомнить по отношению к домашнему камину, который “питается” твердым топливом.

Не используйте жидкость для розжига.

Не заливайте пламя водой.

Не храните рядом поленницу с дровами больше, чем на пару закладок.

Не сушите белье и обувь на элементах камина.

Не оставляйте камин с открытой топкой без присмотра, если он горит.

Не вынимайте из топки горящие угольки.

Не разжигайте камин, если у него закрытая стеклянной дверцей топка, и дверца треснула.