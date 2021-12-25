Чтобы корпоративные подарки не стали «отдарками»

Как дарить уместные презенты партнерам по бизнесу и при чем тут 12 архетипических историй

Новый год — время дарить подарки. В том числе и корпоративные. Мы обмениваемся презентами с бизнес-партнерами, выражая таким образом свое внимание к ним и сигнализируя: мы хотим быть с вами и в следующем году. Основательница дизайн-студии «Новая Идея» Елена Сокольская в своей авторской колонке размышляет о стандартных бизнес-подарках, разрушает стереотипы вокруг обязательного брендирования и рассказывает об идее архетипических историй, под каждую из которых можно найти презент, который обязательно запомнится.

«Наш деловой партнер — не амбассадор нашего бренда»

За неделю до Нового года темп и напряжение в делах нарастают, все спешат «успеть до». Мозг предательски отказывается признавать, что всех дел не переделать, усталость и тревога накатывают частыми плотными волнами. И ты мечешься между стремлением все успеть и почувствовать предвкушение праздника. Перед нами стоят задачи нарядить елку, купить мандарины и праздничную скатерть, обновить гирлянды. Но еще раньше нужно было приготовить подарки.

Пожалуйста, не кидайте в меня мандаринами, я знаю что за неделю до Нового года можно забыть о подарках, тем более, корпоративных. И я даже знакома с прекрасными людьми, которые в июле и августе уже закрывают этот вопрос.

Так что вы наверняка уже получили подарки от большинства своих бизнес-партнеров. Проверим каков улов в этом году. Спорим, я угадаю большинство позиций? Стопка ежедневников, чуть потоньше — стопка квартальных календарей, бесчисленные ручки, брендированные пауэрбанки, конфеты, шоколад, дюжина бутылок алкоголя, оригинальное нечто с непонятной функцией применения, новогодние флажки и пакеты с логотипами компаний? Правильно?

Но почему мы забываем, что наш деловой партнер — не амбассадор нашего бренда? У него есть собственный. А мы вдруг раз — и поменялись ежедневниками. У него теперь блокнот с вашим логотипом, а у вас — с его. Странно, вы не находите?

Фото: altaybrand.ru

Что уместно внутри, а что — снаружи, и что такое архетипические истории

Большинство корпоративных подарков, на мой взгляд, уместно лишь внутри компании. И ваши сотрудники сами могут подсказать, какому подарку они будут рады. Провести опрос куда проще и эффективнее, чем пытаться угадать их мысли. Добавьте к этому еще и возможность выбора нескольких подарков из списка — и ваши сотрудники просто не будут вылезать из корпоративного мерча! Я убеждена, что подарок — это не цель, а средство доставить радость, способ сказать другому человеку о том, что он ценен, важен и прекрасен.

Если ваш подарок отправляется за пределы вашей компании, то нужно сперва ответить себе на несколько вопросов. Поддерживает ли он общий тон и язык коммуникации вашего бренда? Что вы хотите сказать своим подарком? Он будет говорить о вас или подчеркивать достоинства одариваемого?

Мне, например, знакомы компании, в которых не принято дарить корпоративные подарки клиентам и партнерам. И в них сотрудники зачастую делают это по собственной инициативе. В одной из таких компаний мне даже довелось поработать. Делать подарки своим клиентам было несложно — каждого я знала лично и понимала, из какой он архетипической истории.

Сейчас чуть ли не из каждого утюга можно услышать, что мы мыслим историями и что крайне важно уметь рассказывать эти самые истории. Мы и правда думаем повествовательно, я с этим согласна. И, на наше счастье, набор историй у человечества невелик. И основаны они на архетипах — первичных ролях и связанных с этими ролями сюжетах поведения.

Я думаю, что люди в целом соотносятся с 12 архетипическими историями, и под каждую из них можно подобрать свой подарок.

Фото: every-holiday.ru

Бунтарю — дерзкое, Правителю — уникальное

Бунтарь — это про дерзкое и вызывающее. Порадуют его постеры, кружки, браслеты, носки и футболки вызывающих цветов, с дерзкими принтами и надписями. Бунтарю подойдет то, что идет против общепринятого, чтобы это было заметным. Это про «белую ворону», здесь все должно быть не как у всех.

Герой — история про силу воли, преодоления, достижения, испытания и соревнования. Подарите ему возможность пройти квест, получить новый опыт или пройти испытания. Скорее всего, ваш Герой уже увлекается экстремальными видами спорта и даже преуспел в некоторых из них. Выяснить его канал получения адреналина обычно несложно — под него и нужно подбирать подарок.

Правитель — это история про систему и порядок, контроль, статус, безупречное исполнение. Порадовать Правителя можно индивидуальным подарком, выпущенным в ограниченном тираже, а лучше — в единственном экземпляре. Это может быть редкая книга, предмет искусства, антиквариат. И это не может быть дешево.

Искатель — он про дороги и поиски, путешествия и открытия. Порадуйте его фильмом или книгой о приключениях, компасом, биноклем, подзорной трубой, реальными и виртуальными экскурсиями, билетом с открытой датой вылета, чехлом на чемодан, новым рюкзаком или дорожным набором.

Эстет — это всегда история про наслаждение, удовольствие, блаженство, запахи, текстуры, фактуры, дегустации, романы и романтическое настроение. Дарите эстетам ароматические свечи, изысканные дегустации, спа-процедуры, красивые десерты, билеты на художественные выставки или шоу.

Славный малый — всегда в центре истории про дружелюбность, демократичность, сообщества, совместную вовлеченность. Подарите ему настольную игру для большого количества участников, набор бокалов на 12 персон, любые аксессуары для организации большой тусовки...

Фото: hellogifts.ru

Шуту — рога, опекуну — плед

Шут — это неизменный участник истории про юмор и иронию. Про способность перевернуть все с ног на голову, снизить градус важности и серьезности. Он с удовольствием примет нестандартные и смешные подарки — рога викинга, цветные парики, хлопушки и фейерверки (которые весьма придутся кстати под Новый год).

Простодушный — про легкость, доверие, простоту и милоту, детскость, подчеркнутую натуральность, радость, спонтанность. Его однозначно порадуют подарки из натуральных материалов, всякое «эко-, био-» от местных производителей или от производителей, активно заботящихся о природе или животных.

Маг — история про все загадочное, таинственное, волшебное, чудесное, про технологии на грани фантастики. Удивите и порадуйте его символическими амулетами, вещицей с историей, не обязательно с загадочной. Подойдет хоть ловец снов, хоть шаманский бубен.

Опекун — это история про обучение, поддержку и заботу. Порадовать его можно чем-нибудь, создающим уют и тепло. Это может быть пушистый плед, удобная подушечка, антистресс-игрушка, вязаные носки или милые тапочки, маршмеллоу с необычными вкусами, конфеты с разнообразными начинками.

Мудрец действует в истории про умное и осмысленное, новейшие разработки, нейронные связи, всякое научное и логичное. В нем ни грамма романтики. Его порадуют, например, научно-популярные книги, приложения для определения звезд, растений, состояния здоровья.

Творец — про изобретения, креатив, воображение... Творцы разнообразны в своих проявлениях, и именно поэтому мы чаще всего знаем о них довольно много. Они могут петь, танцевать, сочинять музыку, фотографировать или рисовать. И вообще всё что угодно могут. Самое главное — они являют и проявляют себя и свои творения. Не остаются незамеченными, а значит и с выбором подарка для них сложностей не возникнет. Главное, чтобы это был подарок конкретному творцу.

Фото: every-holiday.ru

Дарите эмоции, а не «обязаловку»!

В каждом человеке сходятся несколько историй, несколько архетипов. И если вы хорошо знаете своих бизнес-партнеров, вы сможете подобрать тот самый подарок, который обязательно запомнится и придется по душе.

Приведу пример. Однажды для героического охотника был собран эстетский подарок. Изысканный набор специй в гильзах для охотничьих патронов поместил дарителя и одариваемого в историю Правителя, Творца и Эстета. А историю Героя подчеркнула единственная спичка в коробке, символизируя восхищение способностями человека справляться с любыми задачами на минимуме ресурсов.

Вроде бы мы все понимаем, что дорогим подарок делает не бюджет, а умение создать настроение или вызвать эмоции. Но почему-то из года в год под нашими офисными елками собирается все тот же набор: стопка ежедневников, чуть потоньше стопка квартальных календарей, бесчисленные ручки, power банки, конфеты, шоколад, дюжина бутылок алкоголя, оригинальное нечто с непонятной функцией применения, новогодние флажки и пакеты с логотипами разных компаний...

Но ведь каждый из нас может подарить ту самую эмоцию. А логотип свой можно в виде наклейки приспособить практически на любую подарочную упаковку. Если нужно, конечно...



Фото: altaybrand.ru

Елена Сокольская