Видеоопрос: «Что бы вы попросили у Деда Мороза на Новый год?»
В преддверии Нового года интернет-газета «Реальное время» выясняет у жителей Казани, что именно они хотели бы попросить у Деда Мороза в этом году. Корреспонденты предложили казанцам вспомнить детство и поделиться желаниями, с которыми они бы обратились к новогоднему волшебнику.
— А что бы вы попросили у Деда Мороза на Новый год? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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