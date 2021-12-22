«Энергетика — это профессия по любви»

Работники энергоотрасли отмечают профессиональный праздник

Фото: Ринат Назметдинов

В честь профессионального праздника в АО «ТГК-16» состоялось чествование сотрудников, отмеченных правительственными, отраслевыми и корпоративными наградами. «Реальное время» побывало на церемонии и пообщалось с награжденными энергетиками.

Ежегодная традиция энергокомпании

Сегодня, в День энергетика, по традиции на станциях и в центральном офисе компании ТГК-16 наградили лучших сотрудников. Почетные грамоты, благодарности различных ведомств вручил генеральный директор Эдуард Галеев.

— Энергетик — это призвание, объединяющее тех, на кого всегда можно положиться. Оно отличает людей надежных и умелых, всегда осознающих всю меру своей ответственности и принимающих верные решения в самых непростых ситуациях, — отметил Эдуард Галеев.

Всего в этом году к наградам различного уровня представили 196 работников.

Мы поговорили с некоторыми из награжденных. Чем привлекательна профессия энергетика, каких специалистов ждут в отрасли, что нужно для карьерного роста — энергетики со стажем рассказали о специфике своей работы.

Александр Васильцов заместитель главного инженера по эксплуатации Казанской ТЭЦ-3, удостоен звания «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» В моей молодости профессия энергетика была очень популярной. Все друзья, одноклассники поступили после школы в энергоинститут. И я вместе с ними. Осознание, любовь к профессии пришли сразу же, во время учебы. Энергетика — командная работа, поэтому сегодняшняя награда не только моя заслуга. Это заслуга всего коллектива Казанской ТЭЦ-3, в особенности моих наставников. С первых дней работы на станции — а это был 1998 год — чувствовал поддержку опытных коллег и руководства. Энергетика в моей жизни давно перестала быть просто профессий, она переплетена с разными областями жизни. В энергоинституте я нашел свою вторую половину, жена — тоже энергетик и основной мой мотиватор. Сын пошел по нашим стопам, сейчас трудится на Казанской ТЭЦ-3. Так сложилась династия (улыбается). В наш профессиональный праздник желаю всем коллегам в первую очередь здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии.

Вячеслав Кузнецов начальник смены котлотурбинного цеха Казанской ТЭЦ-3, отмечен Благодарностью Кабинета министров Республики Татарстан В энергетике я тридцать лет. Начинал на Казанской ТЭЦ-3 с простого слесаря, сейчас работаю в должности начальника смены котлотурбинного цеха. Работа у нас нелегкая, но интересная, в какой-то степени даже творческая. Всегда находишься в поиске нестандартных решений. В энергетике остаются только самые умелые и целеустремленные. Оборудование сложное, технологии постоянно развиваются, поэтому нужно всегда совершенствоваться. От нас зависит жизнеобеспечение людей, города, страны. Без энергетиков просто наступит каменный век (улыбается). Желаю коллегам всегда чувствовать гордость и уважение окружающих за свой труд. Будьте здоровы и счастливы!

Елена Горюнова ведущий экономист — руководитель группы тарифной политики и ценообразования отдела тарифной политики и планирования, отмечена Благодарностью Министерства экономики Республики Татарстан В энергетике я с 2006 года. Сначала работала экономистом на районном предприятии тепловых сетей. Затем прошла конкурс в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам и стала работать в отделе регулирования тарифов на тепловую энергию. В ТГК-16 пришла в 2012 году, продолжила свою деятельность в области энерготарифов. Поэтому знаю изнутри и как регулятор, и как тарифник на производстве, да и как потребитель коммунальных услуг, как это важно, чтобы тарифы энергетических компаний обеспечивали экономическую эффективность предприятий и были доступны для потребителей. Для меня работа в большой энергетике — это в первую очередь неоценимый опыт работы в команде профессионалов, преданных своему делу. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником и наступающим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в своих силах и в завтрашнем дне.

Владимир Максяков мастер по ремонту оборудования первой группы электрического цеха Казанской ТЭЦ-3, отмечен Благодарностью Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Профессию энергетика я выбрал еще в школе. Тогда были очень популярны радиокружки, там и зародилась любовь ко всему, что связано с проводами, электричеством. Помню, писал сочинения на эту тему с тезисами Ленина: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны». На Казанскую ТЭЦ-3 пришел после армии. Интересовала основа основ, хотелось работать там, где зарождается электричество. Начинал электрослесарем третьего разряда. Почти 30 лет я работаю на станции. За эти годы любовь к профессии только крепла. Энергетика — это мое увлечение, хобби, работа, огромная часть моей жизни. Работа нравится в том числе и потому, что каждый день приходится решать новые задачи, принимать какие-то нестандартные решения. Каждый день здесь — драйв. Однажды на выхлопной трубе трансформатора обнаружилась течь. Останавливать трансформатор для ремонта было нельзя, так как он несет нагрузку. Пришлось решать ситуацию неординарно: на месте утечки сделали бандаж, заизолировали. Утечку устранили, и до планового вывода в ремонт трансформатор мог работать. Основные качества энергетика — креативность, желание работать и любовь к профессии. И молодежи желаю приходить в профессию по любви, по призванию. У меня два сына, оба учились в энергетическом университете, но желания работать в этой сфере у них не возникло, хотя я их и на экскурсии водил на станцию, показывал, рассказывал. Выбрали другие специальности. Я не стал настаивать, потому что результат от работы будет только в том случае, если выполнять ее с удовольствием. Как говорят, счастье — это когда с утра с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой. Мне повезло, я счастливый человек. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником. Желаю, чтобы батареи были теплые, а лампочки всегда светились!

Гулия Нурмухаметова: начальник санитарно-промышленной лаборатории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), отмечена Благодарностью Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан: Я выросла в Уруссу, в поселке энергетиков. Поэтому и вопрос выбора профессии передо мной не стоял. После окончания школы поступила в энергетический техникум в Уфе. Энергетика у меня всегда ассоциировалась с чем-то домашним, например с семейными посиделками за чашечкой чая в теплой светлой квартире в морозный день. На Нижнекамскую ТЭЦ-1 приехала по распределению как молодой специалист в 1987 году. В апреле 2022 года будет тридцать пять лет, как я работаю на станции. Начала свой путь аппаратчиком в химическом цехе №2. В настоящее время руковожу лабораторией. Отношение к работе с годами, конечно, изменилось. Когда работала аппаратчиком, техником, отвечала только за себя, в настоящее время отвечаю за жизнь, здоровье персонала лаборатории. Коллегам в наш общий праздник желаю здоровья, пусть будут живы близкие и родные!