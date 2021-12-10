Как выбрать газобетонные блоки

Шпаргалка: куда смотреть, выбирая газоблоки

Газобетонные блоки мы уже рассматривали неоднократно: это теплый, удобный в обработке материал, из которого можно построить подходящий для нашего климата особняк. Как и любой другой строительный материал, газобетонные блоки полностью соответствуют заявленным свойствам и не преподносят сюрпризов, только если мы имеем дело с надежным производителем и поставщиком. А значит, перед тем, как закупать материал для строительства своего коттеджа, желательно обогатиться хотя бы минимумом знаний по выбору газобетонных блоков.

Еще раз о газобетоне: за что его любят и как делают



Несмотря на то, что в нашем проекте уже рассказывалось о газобетонных блоках, есть смысл вспомнить о том, что они собой представляют и почему почти половина домов в России строится из него. Напомним, это разновидность ячеистого бетона с пористой структурой, причем поры распределены по объему блока равномерно, их диаметр — до 3 мм, а еще они соединены между собой.

Благодаря большому количеству воздушных полостей, в которых удерживается тепло, газобетон относится к самым теплым стеновым материалам. Если дом собран правильно, между блоками не осталось мостиков холода, то даже в наших климатических условиях можно выстроить дом из газоблоков и не утеплять его дополнительно.

И, кроме прочего, это один из довольно бюджетных материалов. В отличие от резко взлетевших цен на дерево и металл (которые сильно удорожили строительство деревянных, каркасных, модульных домов) стоимость газоблоков осталась колебаться в пределах инфляции. Это делает его еще более частым гостем на стройплощадках сегодня.

Делают газобетон из цемента и кварцевого песка, а «вспенивают» алюминиевой пудрой или пастой: мелкодисперсный алюминий взаимодействует с раствором, образуется водород, который и вспенивает будущий бетон. Потом, когда раствор уже схватился, его вынут из формы, сделают из него блоки и обработают их в автоклаве — при высокой температуре под большим давлением.

Фото: dskgras.ru

И, наконец, блоки нужно просушить: чем ниже их плотность, тем больше влаги они вбирают в процессе производства. Поэтому надо, чтобы после автоклава газобетонные «кирпичи» провели несколько дней в хорошо проветриваемом помещении, чтобы добрать там основную прочность и подсохнуть. Потом, уже в кладке, газобетон продолжит сохнуть. В зависимости от того, как отделана стена и какие погодные условия ее окружают, до необходимых 4—6% она высыхает в среднем за 2 года при толщине в 200 мм. Если толщина стены 400 мм, то потребуется года три.

Выбираем блоки по размерам: какие допустимы огрехи?

ГОСТ на неармированные стеновые изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения подробно рассказывает, какие должны быть размеры у блоков. Предельные размеры — 625 × 500 × 500 мм (соответственно, по длине, ширине и высоте). Есть две категории блоков — первая и вторая. Блоки первой категории могут отклоняться от указанных размеров по длине, ширине и высоте на 3, 2 и 1 мм. Вторая категория — не такая «строгая», здесь отклонение может быть на 4, 3 и 4 мм, соответственно.

Еще блоки должны быть прямолинейными (с точностью до 1 мм для первой категории и 3 мм — для второй) и идеально прямоугольными (с точностью до 2 мм для первой категории и 4 мм для второй).

Посмотрите, как выглядят краешки и уголки блоков, нет ли отбитых участков. А если есть, то как они велики. Трехмиллиметровый скол для блока первой категории — штука вполне допустимая. Вторая категория и вовсе позволяет безболезненно отбивать 5 мм. Но если дефекты превышают эти параметры — в упаковке может быть не более 5% таких блоков.

Газоблоки от серьезных производителей соответствуют этим требованиям. Если вы видите крупные расхождения с требованиями — немаловероятно, что вам пытаются продать контрафакт, сделанный в гараже на коленке.

Фото: kirpichbeton.ru

Плотность газобетона

Самая важная характеристика газобетона — его плотность. Она маркируется буквой D, следом идет цифра. Чем более рыхлый материал, тем сильнее он набирает влагу. Но зато и чем плотнее блок, тем легче он передает тепло (а значит, думать, что чем блок плотнее, тем он теплее — это заблуждение).

На отечественных стройплощадках используют бетоны марок D300, D400, D500, D600. Цифра после латинской буквы — обозначение плотности бетона (например, у D500 плотность 500 кг/кв. м).

Думать, что чем плотнее блок, тем он прочнее, тоже однозначно не стоит: это зависит от качества цемента. Чем оно выше, тем круче класс бетона. Так что плотность не напрямую связана с прочностью и теплом. В большинстве случаев блоки D400 будут теплее, чем D500 (и правильно, ведь в них будет больше воздушных пор), но вот прочность их будет ниже. Потому некоторые специалисты рынка советуют покупать для строительства дома газобетон марки D500, который прочнее, чем более низкие марки. А тот факт, что он «холоднее» можно легко решить обшивкой дома с использованием теплоизоляционных плит.

Прочность на сжатие

Когда держишь в руках кусок газобетона, кажется, что вы собрались строить дом из гипсовой губки. Кажется, что это очень хрупкий материал. Кажется, что вся затея гроша выеденного не стоит, на самом-то деле. Но не спешите разочаровываться.

Дело в том, что газоблоки хорошо противостоят растяжению, и у них высокая прочность на сжатие. Прочность газобетона зависит, как мы уже сказали, от качества цементного сырья. Главное здесь — гигроскопичность. Чем она выше, тем меньше прочность газоблока.

Еще один важный фактор — равномерность структуры (если это не так, у газоблока разрушается ядро). И, наконец, объемный вес газоблока может менять его прочность.

Фото: zap-dom.ru

Прочность маркируется латинской буквой B. Маркировка В2.0 означает: квадратный сантиметр газобетона выдержит давление в 20 кг. Таким образом, мы можем сделать калькуляцию, какую нагрузку выдержит один блок с параметрами 60 × 30 см. 1800 кв. см × 20 кг = 36 000 кг. А один погонный метр выдерживает уже 60 тонн.

Прочность блоков относится к так называемому регламентному испытанию, и проводят такое испытание для каждой конкретной партии. На заводе она маркируется и штабелируется отдельно. Предприятие, например, может задекларировать блоки с разным сочетанием плотности и прочности. Расчетная прочность по СНиП для кладки из блоков прочностью В2,5 составляет 1 МПа. Правда, прочность самих, отдельно взятых блоков в 2,5 раза больше.

Какую выбрать прочность газоблоков, зависит от того, какой высоты планируется ваш дом. Так, из блоков В2.0 можно строить одноэтажные дома. В2,5 подойдут для одноэтажного и двухэтажного с плитами перекрытия. А вот если перекрытия монолитные — такие блоки уже не подойдут, нужны В3.5 (из них же можно построить и трехэтажный дом).

Как определить качество газобетонных блоков на глазок

Для начала, надо убедиться, что блоки, которые вы собираетесь купить, действительно прошли обработку в автоклаве. Такие изделия всегда имеют однородный светло-серый цвет, близкий даже к белому. А вот если блоки темно-серые — вам пытаются продать газобетон, который отродясь не видел автоклава.

Не должны в одной партии присутствовать блоки с разводами и пятнами, или разноцветные. Здесь не работает заряд на всеобщее веселье — тут чем более уныло, серо и одинаково выглядят блоки, тем больше к ним доверия. На поддонах с ними должна быть этикетка: на ней указана марка, дата изготовления, размер блоков и номер партии.

Фото: skmaster33.ru

Можно измерить блок линейкой: выше мы уже указывали параметры, отклонение от которых говорит о том, что перед вами не самый качественный продукт. Причем мерить длину, ширину и высоту не обязательно: достаточно померить высоту в трех местах блока — если «гуляет» не больше, чем на 1 мм, можно покупать.

А проверить, соответствует ли газобетонный блок заявленной плотности, можно просто взвесив его. Потом надо определить объем блока (перемножив длину, ширину и высоту), а следом поделить массу на объем. Полученное число должно быть близким той плотности, которая заявлена на этикетке.