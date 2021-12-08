Руководители нового поколения: наследие ICL Services

Два года подряд эксперты компании ICL Services демонстрируют отличные результаты по итогам федерального конкурса «Лидеры России», направленного на выявление менеджеров будущего в масштабе всей страны. В прошлом году победителем суперфинала стал руководитель комитета по инновациям Тимур Кайданный, а в этом году в финал федерального этапа в треке IT прошел Яков Кротов, менеджер по оказанию сервиса. Эксперты ICL Services рассказали изданию «Реальное время» о том, как прошел конкурс, о секретах их личного успешного перформанса и планах на будущее.

Цели и результаты

— Конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке президента России и обеспечивает возможность попадания в управленческий кадровый резерв страны. С какой целью вы шли к участию в конкурсе?

Яков: Честно говоря, я не думал о попадании в управленческую элиту нашей страны, и участие в конкурсе было скорее вызовом самому себе — показать, чего стою; доказать что могу и наработать полезный опыт. Сам конкурс — это хороший способ заявить о себе и попасть в большое сообщество профессионалов.

Тимур: Конкурс, прежде всего, дает возможность понять свой актуальный уровень управленческих компетенций на уровне региона, а затем, на финальной стадии, и в масштабе страны.

Во-вторых, выход в финальную стадию конкурса предполагает получение федерального гранта на обучение в размере одного миллиона рублей. Тут надо добавить, что Аппарат президента Республики Татарстан выделяет аналогичный грант для тех татарстанцев, кто проходит в суперфинал конкурса.

В-третьих, все победители суперфинала попадают в программу наставничества, где у них появляется возможность поработать совместно с высшими должностными лицами страны (как в политике, так и в бизнесе). И только потом уже имеет смысл говорить о кадровом управленческом резерве страны, куда попадает всего 10 участников из числа победителей суперфинала.

Я принимал участие в конкурсе дважды: в 2019 и 2020-м гг. В сезоне-2019 я заходил на конкурс за учебными грантами, новыми ощущениями, контактами с людьми. Проще говоря, без какой-либо конкретной цели и потому — неуспешно: дальше полуфинала (сейчас это называется региональным финалом трека) пройти не смог. Но по итогам участия у меня сформировалась цель: я захотел быть в финале, стать победителем, и для этого весь следующий год я становился лучшей версией себя. Так что в сезон-2020 я заходил сверхмотивированным, дабы доказать себе, что стану лучшим в полуфинале.

Цель была достигнута: 3-е место по итогам полуфинала. А потом и перевыполнена: победа в суперфинале конкурса.

— Знали ли ваши коллеги, руководители о том, что вы планируете принимать участие в конкурсе? Как они отреагировали на результаты?



Тимур: Мое жизненное кредо — не говорить «гоп», пока не перепрыгну, поэтому в 2019 году никто ничего не знал до последнего. Конечно же, мое участие в конкурсе «Лидеры России» не было тайной — я просто нигде это не афишировал. А в 2020 году линейное руководство знало о моих намерениях участвовать повторно с самых ранних этапов.

Яков: Я — человек открытый, поэтому признался сразу. Линейный руководитель меня поддержал, рассказал о своем опыте участия, а в ответ я пообещал, что в случае победы не стану увольняться из компании.

Прокачка компетенций

— Тимур, хронологически ты участвовал в конкурсе первым. Был ли кто-то, кто поддерживал тебя, наставлял? Или приходилось идти неизвестными тропами?

Тимур: С одной стороны, оба раза я участвовал, опираясь на собственные силы, но хочется отметить методологическую и мотивационную поддержку победителей прошлых сезонов конкурса родом из Татарстана. В республике есть хорошая традиция — победители прошлых сезонов встречаются с участниками, прошедшими до очных этапов, и делятся своим опытом, секретами, лайфхаками.

Если говорить о профессиональной подготовке, то здесь хочется выразить большую благодарность группе Training and Development компании ICL Services, которая занимается обучением сотрудников. Благодаря им получилось добрать тот самый уровень hard компетенций, которого недоставало по итогам участия в 2019 году.

— Яков, у тебя перед глазами уже был пример Тимура. Обращался ли ты к нему за советом? Происходил ли процесс передачи знаний?

Яков: Я обратился к Тимуру за советом и методологическими наставлениями после того, как прошел на этап контрольного тестирования. Тимур поделился классными кейсами, но самое главное — опытом, рассказав о внутренней кухне конкурса. На базе этого было намного легче выстраивать свою стратегию поведения. Важно, что ты перенимаешь опыт. Чужой опыт помогает лучше отстроить свои действия в финале. Большой интерес представляли наработки, тактика и заключения, которые Тимур сделал по итогам своего участия.

Очень полезно знать, что тебя ждет впереди. И в этом также большая заслуга Аппарата президента Республики Татарстан, о которой уже сказал Тимур. Участников из региона заранее собрали, познакомили, так что на конкурсе я был в компании уже знакомых мне лиц.

— Тимур, в этом году ты участвовал в конкурсе в качестве модератора треков «Бизнес и промышленность», «Государственное управление». Поделись опытом, каково это быть на другой стороне «баррикад»?

Тимур: Было очень интересно, без шуток. Мне стало понятно, почему я получил свой результат как в полуфинале, так и в финале 2020 года. Статус модератора очень сильно повлиял на мое восприятие всего, что происходит на конкурсе — появилась возможность понаблюдать со стороны и посмотреть, как люди действуют на самом деле. Роль оценщика и модератора в группе, где все заряжены по максимуму, позволила совсем по-другому взглянуть на такое явление, как «коллективное сознание». Сейчас я нахожусь в процессе глубокой рефлексии по этому поводу. Очень хочется перенести ценный опыт в рабочую плоскость. Пока не знаю как, но уже работаю над этим.

Очень надеюсь выступить в роли модератора на региональном финале ЦФО, где будут обсуждаться вопросы внешнеэкономической деятельности РФ. Думаю, открытий будет еще больше.

Тимур Кайданный, руководитель комитета по инновациям ICL, в 2020 году стал победителем суперфинала «Лидеров России»

— Какой этап конкурса был самым сложным?

Яков: Поскольку для меня это был первый опыт участия в финале, самым сложным стал этап тестирования. Заочное и контрольное тестирование, на мой взгляд, не сильно отличаются, но в финале это история про работу с волнением, страхом.

В целом хочу отметить, что сам по себе финал не стал для меня чем-то экстравагантным, тем, к чему я не был готов. По совету коллег я был самим собой, поэтому все получилось хорошо.

Тимур: Для меня самым сложным и волнительным этапом стало объявление победителей. Все происходит публично — фуршет, торжественная атмосфера, объявления со сцены. И с каждой названной фамилией остается все меньше шансов на то, что ты все-таки прошел. Это очень нагнетает. Особенно, когда твою фамилию называют одной из последних. Уровень нервного напряжения зашкаливает далеко за отметкой «бесконечность».

— А сам отборочный процесс вызывал сложности?

Тимур: Не могу этого сказать. На тестировании ты просто показываешь свой уровень подготовки. Если говорить про очный этап, то в 2019 году я еще не до конца понимал, что происходит, а в 2020-м уже слишком хорошо знал. В обоих случаях это не вызывало сложностей.

Лидеры в деле

— Тимур и Яков, вы оба работаете в одной из крупнейших IT-компаний России. Расскажите, какую роль в компании вы выполняете?

Тимур: Моя ключевая роль в настоящий момент заключается в руководстве комитетом по инновациям. В функциональной зоне моей ответственности находится работа по запуску любой инновационной деятельности внутри компании ICL Services. Это очень сложно, но очень интересно.

Яков: Первая моя функция в ICL Services — непосредственная работа с заказчиком. Я являюсь менеджером по предоставлению сервисов, поэтому каждый день на связи с заказчиком. А с недавнего времени я еще и линейный руководитель таких же сервис-менеджеров, как и я.

Тимур получает награду из рук первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко

— Расскажите, как опыт работы на сегодняшнем месте повлиял на ваши личные итоги в конкурсе?



Тимур: Зайду вот с какой стороны. Конкурс «Лидеры России» — это, на мой взгляд, оценка управленческих компетенций каждого конкретного участника в рамках большой группы, с одной стороны, и в рамках бесконечно изменяющегося поля ситуаций, с другой.

То, чем мы занимаемся в ICL Services, очень похоже на происходящее на конкурсе. Важно переложить и вспомнить правильные, с точки зрения достижения результата, модели поведения и отзеркалить это на происходящее за столом конкурса «Лидеры России». Если это получается сделать, то победа гарантирована.

То, что происходит в ICL Services, — это в своем роде также прямая подготовка высшего управленческого кадрового резерва страны. По причине большого размера организации, диктующего необходимость ежедневно решать огромное количество вопросов, в нашей компании есть возможность раскрывать свои управленческие навыки каждый день и в огромном количестве. И это прекрасно!

Яков: Я согласен с той линией, которую задал Тимур. Первая история про то, что в ICL Services мы управляем быстрыми поставками за короткий срок, чтобы достигать результата. Вторая история — про управление сложными коммуникациями. Когда во время конкурса ты садишься за стол с незнакомыми людьми, и в запасе есть только короткий промежуток времени для достижения общего результата, этот опыт становится очень значимым. Конкурс — не про одиночное лидерство, а про командную работу, которую в ICL Services умеют делать хорошо.

— Можно ли сказать, что опыт и знания, которые вы получили благодаря участию в конкурсе, сейчас ежедневно применяются в трудовых буднях?



Яков: Я бы так не сказал по той причине, что кейсы, которые мы делаем в ICL Services, намного круче любого конкурса. Считаю, что каждый день на рабочем месте закаляет и готовит к новым вызовам и новым победам.

Тимур: Полностью поддерживаю! Здесь скорее происходит обратная история: то, что мы ежедневного делаем в компании, можно потом зафиксировать как результат в рамках конкурса. Перетаскивать опыт участника в теории возможно, но, мне кажется, это вдвойне сложно. Имея теперь опыт участия в конкурсе в качестве модератора, хочу сказать, что участники не всегда до конца понимают, что же с ними происходит.

Более ценная история, когда твой опыт развивает тебя как управленца, и на конкурсе происходит фиксация точек роста.

— Вы оба являетесь менеджерами, а конкурс — управленческий. Изменилась ли коммуникация с командой после участия в конкурсе?

Яков: Безусловно, определенные уроки с конкурса вынести можно. Как минимум есть повод провести рефлексию: понять, кто ты, где ты и что делаешь. Так или иначе результаты этой рефлексии отобразятся на текущей деятельности. Например, на коммуникации. Этим я занимаюсь после конкурса.

Яков Кротов, менеджер по оказанию сервиса ICL, финалист IT-трека «Лидеров России»-2021

Тимур: Повторюсь, что перенести полученный на конкурсе опыт в текущую деятельность довольно сложно. И, откровенно говоря, я даже не пытался это сделать.



Организаторы конкурса приглашают высококвалифицированных оценщиков, экспертов, которые дают обратную связь участникам, и она обладает максимальной ценностью для каждого из участников. С этой точки зрения, конкурс развивает и открывает новые точки для роста. Но развитие происходит в большей степени не через опыт, а через обратную связь.

Яков: Добавлю еще к словам Тимура, что крайне важно адекватно воспринять обратную связь. Многие приезжают на конкурс с короной на голове и потом очень болезненно переживают ее падение. Так что первый шаг на пути к изменениям — адекватно воспринять факт того, что ты не самый крутой в этой песочнице.

Горизонты лидерства

— Поговорим о перспективах. Яков, какие у тебя планы на будущее?

Яков: Из краткосрочных планов — закончить расширенный курс по управлению на основе данных в Университете Иннополис.

В долгосрочной перспективе план простой и понятный — развиваться внутри ICL Services и приносить еще больше ценности для заказчиков. Возможно, возглавить новое перспективное направление через пару лет.

По результатам конкурса я уже отклонил несколько предложений о работе. Я планирую продолжать работать в ICL Services. С точки зрения стратегического и регулярного менеджмента, мы делаем правильные вещи, развиваемся хорошим темпом, не теряем фокуса с освоения новых технологий и рынков, оказываем высокое внимание профессиональному росту сотрудников.

Улучшать все вышеперечисленное — отличная долгосрочная перспектива. Мне нравится быть в компании, частью ее команды. Поэтому буду продолжать делать классные продукты вместе с классной профессиональной командой.

— Тимур, после твоей победы в конкурсе прошел уже год. Как изменилась твоя жизнь?

Тимур: Это две абсолютно разные жизни. Новая жизнь мне нравится существенно больше, но она стала сильно сложнее. Если говорить подробнее, то я прошел объемный обучающий путь в бизнес-школе Сколково, закончил две программы. Теперь новые полученные знания требуют выхода в реальный мир, применения.

Первая программа, по которой я закончил обучение, — Master in public strategy — нацелена на формирование фундаментальных навыков разработки стратегии изменений на 10, 20 и более лет. Вторая программа — Chief Digital Transformation Officer — была гораздо более приземленной и нацеленной на управления изменениями в одной отдельно взятой организации.

На примере второй программы мне удалось осознать принципы, закладываемые на MPS[1], построить взаимосвязь между высокими абстракциями и конкретными действиями.

Комбинация двух этих программ позволяет делать крайне интересные вещи. Сейчас у меня в работе два больших проекта, о которых я пока не могу говорить подробно в рамках публичного интервью. Но проекты очень амбициозные. Это как раз то, чем я буду заниматься в ближайшие несколько лет. Поэтому я точно остаюсь с командой ICL Services, и, значит, будут делать все, чтобы эта команда становилась сильнее, быстрее и выше.

Яков и его «коллеги» по конкурсу

Заражая примером



— Тимур, по итогам конкурса твоим наставникам стал президент Республики Татарстан. Расскажи, что было дальше? Как строилась коммуникация?

Тимур: Было несколько встреч, на одной из которых мы с Рустамом Нургалиевичем обсудили интересный проект в области государственного управления. А дальше я занимался его реализацией в рамках программы кадрового резерва.

— Мы уже можем оценить итоги этого проекта?



Тимур: Проект подготовлен, защищен, но, к сожалению, появились внешние ограничивающие обстоятельства федерального уровня, которые не позволяют пока реализовать его в том виде, в котором он был задуман. Одновременно с этим могу сказать, что несколько производных этого проекта мы наблюдаем уже сейчас. Несколько государственных служб начали вести коммуникацию напрямую и, с моей точки зрения, это бесценно.

— То есть проект направлен на улучшение коммуникаций между ведомствами?

Тимур: Да, проект направлен на построение интеграционной платформы, где сотрудники нескольких служб могут напрямую общаться для решения какого-то вопроса, сберегая при этом время и ресурсы.

— Яков и Тимур, готовы ли вы порекомендовать своим коллегам принять участие в конкурсе «Лидеры России» и выступить в роли наставников?

Яков: Безусловно, да. Каждый хороший менеджер любит ставить новые цели, бросать себе вызов. Конкурс однозначно закрывает обе эти задачи.

Стать наставником и хорошим советчиком я бы тоже согласился. К слову, ряд сотрудников уже обратились ко мне за советом. Мы должно сохранять созданную преемственность как на уровне компании, так и внутри республики.

Надеюсь, что в следующем году на наших с Тимуром местах будут уже другие сотрудники ICL Services, наши коллеги, которые добьются отличных результатов. Мы с Тимуром им в этом обязательно поможем.

Тимур: Да, я активно советую всем своим коллегам участвовать в этом конкурсе, и те, кто соглашается, впоследствии благодарят меня за совет.

— Каким будет ваш совет для тех, кто здесь и сейчас сомневается стоит ли ему принять участие в конкурсе на следующий год?

Тимур: Перестать сомневаться и принять участие. Это совсем не больно и абсолютно бесплатно до очных этапов.

Яков: Честно ответить себе на вопрос «Для чего мне нужно участие в этом конкурсе? Чего я хочу в случае победы?».

[1] Master Production Schedule — главный календарный план производства