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Юные атлеты Спецолимпиады: инклюзивный праздник в Казани

15:47, 05.12.2021
Юные атлеты Спецолимпиады: инклюзивный праздник в Казани

Инклюзивный праздник прошел сегодня в Казани в здании Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. Его гостями стали актриса театра и кино, основательница фонда помощи людям с особенностями развития «Мы все разные» Эвелина Блёданс со своим сыном Семеном. Праздник объединил более 50 детей с особенностями интеллектуального развития. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года.

Видео: Камиль Исмаилов

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