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«Наша цель — достучаться до каждого татарского ребенка»

14:00, 12.11.2021 9

Телеканал «ШАЯН ТВ» отмечает трехлетие

«Наша цель — достучаться до каждого татарского ребенка»
Фото: Ринат Назметдинов

Первому детскому телеканалу на татарском языке «ШАЯН ТВ» исполнилось три года. О том, какие новые проекты ожидают юных телезрителей и их родителей, руководители и ведущие канала рассказали журналистам на пресс-конференции.

«Необходимо, чтобы TikTok звучал на татарском»

Исполнительный директор — главный редактор детского телеканала Рамиля Сахабутдинова напомнила, что старт работе «ШАЯН ТВ» дал 12 ноября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов. Результат — тысячи выпусков программ: их у канала более 20, и десять тысяч переведенных серий мультфильмов и документальных фильмов.

В честь праздника 9 ноября под девизом «Мин — татар» прошел большой концерт, который можно будет несколько раз посмотреть на канале. В его программе — выступления победителей проектов «Сәйлән» и «БиюBattle», премьеры клипов, песни с участием таких суперзвезд татарской эстрады, как Ришат Тухватуллин, Айгуль Хайри и Данир Сабиров («Реальное время» подготовило репортаж со съемочной площадки).

За годы работы у «ШАЯН ТВ» появились корпункты в Сарманово, школах «Адымнар» в Актаныше и Казани. Сахабутдинова напомнила, что канал получал премии конкурсов «ТЭФИ-KIDS», телеканала «Карусель», «Многоликая Россия», а на республиканском «Алтын каләм» их ведущие — постоянные триумфаторы.

— Наша цель — достучаться до каждого татарского ребенка, познакомиться и быть с ним на связи. Потому что иначе и наш народ не будет расти, — обозначила миссию канала Сахабутдинова — сохранения языка. Потому в особом почете у «ШАЯН ТВ» такие передачи, как «Мин татарча өйрәнәм», в котором понятно и доступно учат говорить по-татарски.

И продемонстрировала ролик, из которого журналисты узнали, что «ШАЯН ТВ» ежедневно смотрит миллион человек, а общая аудитория исчисляется 15 миллионами. Это не только Россия — «ШАЯН ТВ» доступен в Восточной Европе, странах Балтии, в Монголии. Как отметила начальник отдела редакторов Резеда Хасанова, канал смотрят часто и нетатароязычные зрители.

Старт работе «ШАЯН ТВ» дал 12 ноября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов. Результат — тысячи выпусков программ: их у канала более 20, и десять тысяч переведенных серий мультфильмов и документальных фильмов

Благо многие проекты и конкурсы понятны любому человеку. Это музыкальный фестиваль «Сәйлән», который идет уже третий сезон. Сахабутдинова со смехом отметила, что в этом году в «Сәйлән» мальчиков среди победителей оказалось больше, чем девочек. Есть новый танцевальный проект «БиюBattle» с 34 коллективами, конкурс новых детских песен «Балачак җыры», по итогам которых на композиции победителей снимаются клипы. Впервые был проведен Республиканский конкурс рисунков и поделок «Мин — татар баласы» — на него пришло 324 заявки. Отдельные надежды возлагаются на проект «TikTok фабрикасы», который также появился с помощью президента РТ.

— В краткости — талант, — отметила ведущая Альфинур Хисами. — Мир идет быстрыми шагами, мы должны за ним поспеть. Если мы хотим, чтобы сохранился наш язык, наш народ, надо заботиться о нашем будущем. Необходимо, чтобы TikTok звучал на татарском.

Альфинур Хисами: «Мир идет быстрыми шагами, мы должны за ним поспеть»

В планах канала — множество проектов, об одном уже можно рассказать: это «Шаян Әлифба» — анимационный сериал о буквах, созданный с помощью давних партнеров, Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка во главе с Маратом Ахметовым, который регулярно посещает студию канала.

«Сами дети нам пишут, что хотят озвучивать сериалы»

Ильназ Сибгатуллин, режиссер студии дубляжа «ШАЯН ТВ», продемонстрировал, сколько разных по тембру и настроению голосов он может изобразить сам, и пошутил:

— Порой вот так на озвучке сам с собой и разговариваешь!

Ильназ Сибгатуллин рассказал, что недавно на связь вышли компании из Турции — так что стоит ожидать премьеры переведенных мультфильмов и оттуда

Сейчас студия, по его словам, больше внимания уделяет полнометражным мультфильмам:

— Если раньше такие картины выходили раз в полгода, то теперь — раз в месяц. Мы купили большой пакет мультфильмов, которые постепенно переводим. Даже сами дети нам пишут, что хотят озвучивать сериалы. Это радует. Поэтому мы и создали школу переводчиков и актеров дубляжа. То есть дети могут переводить мультфильм — наряду с профессиональными артистами, — пояснил Сибгатуллин.

Также он добавил, что если раньше канал работал с проектами из США, Великобритании, Бразилии, то недавно с ним на связь вышли компании из Турции — так что стоит ожидать премьеры переведенных мультфильмов и оттуда.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
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 комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 14:41
    С детства знакомые любимые лица
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  • Анонимно 14:42
    Чудесные детишки!
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  • Анонимно 15:13
    Им вначале надо определиться для кого вещают. Их сетка вещания пока больше напоминает киш-миш, не понятно на какую публику ориентированную.
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    Анонимно 15:51
    Для наших детей, для татар и татароговорящих вещают. Мы довольны, нам очень нравится. Спасибо им за их нелегкий и нужный для татарской нации труд!
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    Анонимно 17:12
    один единственный детский татарский канал. Беречь его надо
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  • Анонимно 15:42
    Главное чтобы дурацкие детские темы не навязывали детям, которые сейчас взрослее с определённой точки зрения.
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  • Анонимно 15:49
    Безгэ бик ошый. Рэхмэт хезмэтегез очен!
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  • Анонимно 16:21
    Хорошее дело.
    Сохранять языки.
    Удачи.
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    Анонимно 17:12
    Конечно!
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