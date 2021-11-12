«Наша цель — достучаться до каждого татарского ребенка»

Телеканал «ШАЯН ТВ» отмечает трехлетие

Фото: Ринат Назметдинов

Первому детскому телеканалу на татарском языке «ШАЯН ТВ» исполнилось три года. О том, какие новые проекты ожидают юных телезрителей и их родителей, руководители и ведущие канала рассказали журналистам на пресс-конференции.

«Необходимо, чтобы TikTok звучал на татарском»

Исполнительный директор — главный редактор детского телеканала Рамиля Сахабутдинова напомнила, что старт работе «ШАЯН ТВ» дал 12 ноября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов. Результат — тысячи выпусков программ: их у канала более 20, и десять тысяч переведенных серий мультфильмов и документальных фильмов.

В честь праздника 9 ноября под девизом «Мин — татар» прошел большой концерт, который можно будет несколько раз посмотреть на канале. В его программе — выступления победителей проектов «Сәйлән» и «БиюBattle», премьеры клипов, песни с участием таких суперзвезд татарской эстрады, как Ришат Тухватуллин, Айгуль Хайри и Данир Сабиров («Реальное время» подготовило репортаж со съемочной площадки).

За годы работы у «ШАЯН ТВ» появились корпункты в Сарманово, школах «Адымнар» в Актаныше и Казани. Сахабутдинова напомнила, что канал получал премии конкурсов «ТЭФИ-KIDS», телеканала «Карусель», «Многоликая Россия», а на республиканском «Алтын каләм» их ведущие — постоянные триумфаторы.

— Наша цель — достучаться до каждого татарского ребенка, познакомиться и быть с ним на связи. Потому что иначе и наш народ не будет расти, — обозначила миссию канала Сахабутдинова — сохранения языка. Потому в особом почете у «ШАЯН ТВ» такие передачи, как «Мин татарча өйрәнәм», в котором понятно и доступно учат говорить по-татарски.

И продемонстрировала ролик, из которого журналисты узнали, что «ШАЯН ТВ» ежедневно смотрит миллион человек, а общая аудитория исчисляется 15 миллионами. Это не только Россия — «ШАЯН ТВ» доступен в Восточной Европе, странах Балтии, в Монголии. Как отметила начальник отдела редакторов Резеда Хасанова, канал смотрят часто и нетатароязычные зрители.

Старт работе «ШАЯН ТВ» дал 12 ноября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов. Результат — тысячи выпусков программ: их у канала более 20, и десять тысяч переведенных серий мультфильмов и документальных фильмов

Благо многие проекты и конкурсы понятны любому человеку. Это музыкальный фестиваль «Сәйлән», который идет уже третий сезон. Сахабутдинова со смехом отметила, что в этом году в «Сәйлән» мальчиков среди победителей оказалось больше, чем девочек. Есть новый танцевальный проект «БиюBattle» с 34 коллективами, конкурс новых детских песен «Балачак җыры», по итогам которых на композиции победителей снимаются клипы. Впервые был проведен Республиканский конкурс рисунков и поделок «Мин — татар баласы» — на него пришло 324 заявки. Отдельные надежды возлагаются на проект «TikTok фабрикасы», который также появился с помощью президента РТ.



— В краткости — талант, — отметила ведущая Альфинур Хисами. — Мир идет быстрыми шагами, мы должны за ним поспеть. Если мы хотим, чтобы сохранился наш язык, наш народ, надо заботиться о нашем будущем. Необходимо, чтобы TikTok звучал на татарском.

Альфинур Хисами: «Мир идет быстрыми шагами, мы должны за ним поспеть»

В планах канала — множество проектов, об одном уже можно рассказать: это «Шаян Әлифба» — анимационный сериал о буквах, созданный с помощью давних партнеров, Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка во главе с Маратом Ахметовым, который регулярно посещает студию канала.

«Сами дети нам пишут, что хотят озвучивать сериалы»

Ильназ Сибгатуллин, режиссер студии дубляжа «ШАЯН ТВ», продемонстрировал, сколько разных по тембру и настроению голосов он может изобразить сам, и пошутил:

— Порой вот так на озвучке сам с собой и разговариваешь!

Ильназ Сибгатуллин рассказал, что недавно на связь вышли компании из Турции — так что стоит ожидать премьеры переведенных мультфильмов и оттуда

Сейчас студия, по его словам, больше внимания уделяет полнометражным мультфильмам:

— Если раньше такие картины выходили раз в полгода, то теперь — раз в месяц. Мы купили большой пакет мультфильмов, которые постепенно переводим. Даже сами дети нам пишут, что хотят озвучивать сериалы. Это радует. Поэтому мы и создали школу переводчиков и актеров дубляжа. То есть дети могут переводить мультфильм — наряду с профессиональными артистами, — пояснил Сибгатуллин.

Также он добавил, что если раньше канал работал с проектами из США, Великобритании, Бразилии, то недавно с ним на связь вышли компании из Турции — так что стоит ожидать премьеры переведенных мультфильмов и оттуда.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов