«Наша цель — достучаться до каждого татарского ребенка»
Телеканал «ШАЯН ТВ» отмечает трехлетие
Первому детскому телеканалу на татарском языке «ШАЯН ТВ» исполнилось три года. О том, какие новые проекты ожидают юных телезрителей и их родителей, руководители и ведущие канала рассказали журналистам на пресс-конференции.
«Необходимо, чтобы TikTok звучал на татарском»
Исполнительный директор — главный редактор детского телеканала Рамиля Сахабутдинова напомнила, что старт работе «ШАЯН ТВ» дал 12 ноября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов. Результат — тысячи выпусков программ: их у канала более 20, и десять тысяч переведенных серий мультфильмов и документальных фильмов.
В честь праздника 9 ноября под девизом «Мин — татар» прошел большой концерт, который можно будет несколько раз посмотреть на канале. В его программе — выступления победителей проектов «Сәйлән» и «БиюBattle», премьеры клипов, песни с участием таких суперзвезд татарской эстрады, как Ришат Тухватуллин, Айгуль Хайри и Данир Сабиров («Реальное время» подготовило репортаж со съемочной площадки).
За годы работы у «ШАЯН ТВ» появились корпункты в Сарманово, школах «Адымнар» в Актаныше и Казани. Сахабутдинова напомнила, что канал получал премии конкурсов «ТЭФИ-KIDS», телеканала «Карусель», «Многоликая Россия», а на республиканском «Алтын каләм» их ведущие — постоянные триумфаторы.
— Наша цель — достучаться до каждого татарского ребенка, познакомиться и быть с ним на связи. Потому что иначе и наш народ не будет расти, — обозначила миссию канала Сахабутдинова — сохранения языка. Потому в особом почете у «ШАЯН ТВ» такие передачи, как «Мин татарча өйрәнәм», в котором понятно и доступно учат говорить по-татарски.
И продемонстрировала ролик, из которого журналисты узнали, что «ШАЯН ТВ» ежедневно смотрит миллион человек, а общая аудитория исчисляется 15 миллионами. Это не только Россия — «ШАЯН ТВ» доступен в Восточной Европе, странах Балтии, в Монголии. Как отметила начальник отдела редакторов Резеда Хасанова, канал смотрят часто и нетатароязычные зрители.
Благо многие проекты и конкурсы понятны любому человеку. Это музыкальный фестиваль «Сәйлән», который идет уже третий сезон. Сахабутдинова со смехом отметила, что в этом году в «Сәйлән» мальчиков среди победителей оказалось больше, чем девочек. Есть новый танцевальный проект «БиюBattle» с 34 коллективами, конкурс новых детских песен «Балачак җыры», по итогам которых на композиции победителей снимаются клипы. Впервые был проведен Республиканский конкурс рисунков и поделок «Мин — татар баласы» — на него пришло 324 заявки. Отдельные надежды возлагаются на проект «TikTok фабрикасы», который также появился с помощью президента РТ.
— В краткости — талант, — отметила ведущая Альфинур Хисами. — Мир идет быстрыми шагами, мы должны за ним поспеть. Если мы хотим, чтобы сохранился наш язык, наш народ, надо заботиться о нашем будущем. Необходимо, чтобы TikTok звучал на татарском.
В планах канала — множество проектов, об одном уже можно рассказать: это «Шаян Әлифба» — анимационный сериал о буквах, созданный с помощью давних партнеров, Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка во главе с Маратом Ахметовым, который регулярно посещает студию канала.
«Сами дети нам пишут, что хотят озвучивать сериалы»
Ильназ Сибгатуллин, режиссер студии дубляжа «ШАЯН ТВ», продемонстрировал, сколько разных по тембру и настроению голосов он может изобразить сам, и пошутил:
— Порой вот так на озвучке сам с собой и разговариваешь!
Сейчас студия, по его словам, больше внимания уделяет полнометражным мультфильмам:
— Если раньше такие картины выходили раз в полгода, то теперь — раз в месяц. Мы купили большой пакет мультфильмов, которые постепенно переводим. Даже сами дети нам пишут, что хотят озвучивать сериалы. Это радует. Поэтому мы и создали школу переводчиков и актеров дубляжа. То есть дети могут переводить мультфильм — наряду с профессиональными артистами, — пояснил Сибгатуллин.
Также он добавил, что если раньше канал работал с проектами из США, Великобритании, Бразилии, то недавно с ним на связь вышли компании из Турции — так что стоит ожидать премьеры переведенных мультфильмов и оттуда.
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