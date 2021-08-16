Утепление цоколя в деталях и подробностях

Часть вторая: минеральная вата, термопанели, теплая штукатурка, керамзит

В предыдущем материале мы начали рассматривать материалы, которыми можно утеплить цоколь и фундамент. Сегодня заканчиваем этот обзор и узнаем, почему минвата не очень подходит для этого занятия, как «насыпать» теплоизоляцию или «наштукатурить» ее на стену.

Минеральная вата: тепло, но хлопотно

Минвата — это целая группа материалов. Для утепления цоколя и фундамента обычно используют базальтовую вату. Сырьем для нее служит горная порода, которую выплавляют и вытягивают в тонкие нити. Эти нити и есть наш утеплитель. Выпускают его в рулонах или в плитах. Рулоны удобны тем, что с ними получается меньше швов, зато у плит прочность выше.

К преимуществам минеральной ваты относятся следующие ее особенности:

множество волокон обеспечивают низкую теплопроводность — а значит, материал хорошо сохраняет тепло ;

; высокое качество звукоизоляции ;

; поскольку в материале нет органики, гореть в нем нечему, так что у минваты высокая огнестойкость ;

; волокнистая структура обеспечивает хорошую паропроницаемость ;

; плиты и рулоны минеральной ваты прочные ;

; минвата не плесневеет, ее не едят грызуны, она не привлекает насекомых;

материал долговечный и легко монтируется .

Но есть и недостатки. И главный — в том, что минвата накапливает в себе влагу. А это серьезно снижает и ее теплоизоляционные свойства, и долговечность. И даже несмотря на то, что сейчас в нее добавляют водоотталкивающие средства, радикально это проблемы не решает. Поэтому, если цоколь теплоизолируют минватой, то нужно будет устраивать очень мощную гидроизоляцию. А это накладно и трудоемко. Так что этот материал для утепления «подошвы» дома используют редко.

Фото: eco-kotly.ru

Керамзит: не забываем про дренаж

Насыпная теплоизоляция цоколя — тоже способ, имеющий право на существование. Чаще всего при этом используют керамзит — легкий материал, выпускающийся в форме крупных гранул. Его делают из легкоплавких глин, которые закаливают в барабанных установках. Керамзит любят за дешевизну и экологичность: что может быть проще глины в этом отношении? Вот основные преимущества керамзита для решения нашей задачи, которые мы еще не назвали:

хорошая теплоизоляция , благодаря тому, что материал пористый. Мало того, что воздушная прослойка создается между отдельными гранулами, так еще и внутри них накапливается тепло;

, благодаря тому, что материал пористый. Мало того, что воздушная прослойка создается между отдельными гранулами, так еще и внутри них накапливается тепло; высокая степень шумоизоляции (по той же причине);

(по той же причине); легкость (а это облегчает работы по устройству теплоизоляции и транспортировку материала до объекта).

Толщина керамзитовой насыпки должна быть не менее 500 мм, под это нужно выкопать ров вдоль всего фундамента. Она выстилается гидроизолирующим материалом — это обязательное мероприятия, иначе мы получим ту же проблему, что и с минватой. Так что к недостаткам керамзита в этом ключе относится еще и необходимость обустройства дренажа — от керамзитовой подушки нужно будет отводить влагу. Итак, на дно рва укладывается геотекстиль, на него насыпают щебень и укладывают трубу с отверстиями, через которую будет отходить влага. Сверху снова насыпается щебень, потом опять геотекстиль, а потом песок. И это все — только подготовительные работы.

После этого на глубину цоколя надо будет установить деревянную опалубку (еще один минус насыпной теплоизоляции), настилают по ней рубероид (так, чтобы он заходил и на стены дома, и на стенку траншеи). И, наконец, опалубку полностью засыпают керамзитом, трамбуя по мере наполнения. Так что утепление цоколя керамзитом — мероприятие тоже не самое простое.

Фото domsdelat.ru

Термопанели: еще и декоративность

Если есть достаточное количество денег, которые не жалко прокутить на теплоизоляцию цоколя, можно обратить внимание на термопанели. Они сделаны из жесткого пенополиуретана (его свойства мы разбирали в предыдущей статье), а поверх него смонтированы декоративные накладки, которые имитируют разнообразные поверхности — от кирпича до натурального камня. Это своеобразная сэндвич-панель. Главное ее достоинство в том, что при монтаже не нужно будет плясать с бубном: достаточно иметь под рукой очень прочный специальный клей и не нарушать технологию прикрепления панелей. И в конце концов, вы получите готовую утепленную поверхность, которую не нужно будет отдельно декорировать.

А плюсом идут высокая теплоизоляция, влагостойкость и устойчивость к грибку, гниению, мышам и прочим вредителям.

Один из главных недостатков — небюджетность. Нужно будет выложить крупную сумму, особенно если у вас большая площадь цоколя. Во-вторых, при монтаже нужно будет проявить поистине немецкую педантичность (и материал этот, кстати, родом из Германии): панели надо крепить плотно, надежно и не экономя на клеевом составе. И, в-третьих, эти панели монтируются только на идеально ровную поверхность цоколя. Не хотите выравнивать? Тогда делайте обрешетку.

Теплая штукатурка: еще не штукатурка, уже не цемент

Сухие смеси, которые носят в обиходе название «теплые штукатурки» — это вовсе не тот раствор, которым вы выравниваете стены в квартире, готовя их под финишную отделку. Это специальные смеси, в которые вводят опилки, вермикулит или пенополистирол — специально для того, чтобы обеспечить теплоизолирующие свойства. Для фасадов их используют довольно часто, потому что они относительно недороги и просто наносятся. Наносить на стену цоколя теплую штукатурку можно сразу же после того, как подсохла грунтовка. И если делать теплое оштукатуривание в один слой, то не потребуется армирующая сетка. Но в нашем климате лучше озаботиться двумя слоями, так что сетку закупить все-таки придется. Еще одно достоинство теплой штукатурки — монолитность покрытия. Это значит, что не будет «мостиков холода», через которые будет просачиваться холод.

Но и недостатков у такого способа хватает. Во-первых, теплая штукатурка отлично впитывает воду. Поэтому гидроизоляция опять же потребуется. Во-вторых, она довольно прилично весит, это желательно учитывать, рассчитывая фундамент, особенно если он относится к легким типам (а значит, задолго до начала строительства придется уже выбирать способ утепления цоколя). И, наконец, теплую штукатурку нужно будет дополнительно декорировать сверху, потому что сама по себе она выглядит довольно-таки уныло.

