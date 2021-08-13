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«Авторетроклуб-21» собрал гостей на Свияжских холмах

23:00, 13.08.2021
«Авторетроклуб-21» собрал гостей на Свияжских холмах
Фото: gossov.tatarstan.ru

Сегодня на Свияжских холмах открылся традиционный Международный фестиваль исторической техники, проводимый республиканской общественной организацией «Авторетроклуб-21». Старт празднику автомотолюбителей дал председатель Госсовета РТ, президент клуба Фарид Мухаметшин. На фестивале, который будет продолжаться до 15 августа, можно около 300 старинных автомобилей и мотоциклов из более чем 20 республик и областей страны.

Видео: Камиль Исмаилов
ОбществоИстория Мухаметшин Фарид Хайруллович

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