«Авторетроклуб-21» собрал гостей на Свияжских холмах
Сегодня на Свияжских холмах открылся традиционный Международный фестиваль исторической техники, проводимый республиканской общественной организацией «Авторетроклуб-21». Старт празднику автомотолюбителей дал председатель Госсовета РТ, президент клуба Фарид Мухаметшин. На фестивале, который будет продолжаться до 15 августа, можно около 300 старинных автомобилей и мотоциклов из более чем 20 республик и областей страны.
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