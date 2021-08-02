Эмиль Губайдуллин: «Вступление России в WorldSkills придало стимул развитию профобразования»

Фото: Максим Платонов

Для подготовки квалифицированного специалиста классического профобразования больше недостаточно, говорят эксперты. Предприятия и СПО должны работать в тандеме, чтобы обеспечить рынок труда востребованными профессионалами. В Татарстане посредником между работодателями и учебными заведениями с 2016 года успешно выступает АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ». Если первой задачей организации была подготовка к чемпионатам WorldSkills, то сейчас — это и дальнейшее трудоустройство выпускников колледжей — рассказал в ходе онлайн-конференции «Реального времени» генеральный директор центра Эмиль Губайдуллин.

«Мировые чемпионаты дали импульс изменениям в образовании»

— Эмиль Фидаилевич, «Центр развития профессиональных компетенций» является региональным координационным центром движения «WorldSkills» в Татарстане. Расскажите подробнее, чем сейчас занимается ваш центр? Что такое современная профессиональная подготовка?

— Система профобразования прошла огромное количество этапов от развития до упадка. И вступление России в WorldSkills придало стимул развитию профобразования в стране. Это активно развивающаяся системная задача, которая должна выпускать высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками, знаниями, совпадающими с требованиями рынка.

— Насколько важную роль «Центр развития профессиональных компетенций» играет в становлении образования в Татарстане и в России?

— В 2012 году Россия вступила в международную организацию WorldSkills. Одним из инициаторов вступления был Рустам Минниханов. Мы не стали изобретать колесо, посмотрели лучшее, что было в мире в этой области и решили заявить Казань на мировой чемпионат.

Если анализировать всю историю мировых чемпионатов, то они давали импульс изменениям в образовании. В 2015 году в рамках заявочной кампании на мировом чемпионате в Бразилии мы выиграли заявку. На мировом чемпионате мы должны были не только хорошо встретить, организовать соревнования, нам важно было показать реальную систему образования нашей страны. Было принято решение о создании новой организации, которая координировала бы работу с предприятиями, ведомствами, колледжами. Так появился «Центр развития профессиональных компетенций».

— Что входит в круг интересов «Центра развития профессиональных компетенций»?

— Мы начали этим заниматься в 2016 году и сейчас спектр нашей направленности огромный. Это и проведение региональных чемпионатов, и подготовка региональной сборной, и вопрос проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills, которые сейчас являются обязательными для студентов СПО. Мы помогает внедрять стандарты в колледжи, содействуем улучшению материально-технической базы. Мы операторы федерального проекта «Содействие занятости», помогаем трудоустраивать и проходить повышение квалификации разным категориям граждан.

Можно отдельно отметить два проекта — движение «Абелимпикс». Это аналог движения WorldSkills, но для людей с ограниченными возможностями. Второй проект — отраслевой чемпионат DigitalSkills. В сентябре будем проводить его в третий раз. На него со всей России съедутся лучшие специалисты в ИТ-отрасли.

Они покажут, как обычные специальности переходят в «цифру». Например, раньше было направление «Технология моды», сейчас эта специализация трансформировалась в «Цифрового модельера». Также нам приятно, что мы нашли общий язык с предприятиями, ведомствами.

«Наша цель, чтобы наши выпускники получили достойное место и зарплату»

— Вы говорили, многие страны тратили десятки лет для того, чтобы достигнуть нынешнего уровня. У России путь получился короче. Колледжей и ресурсных центров в 2012 году не было. Насколько все изменилось чуть менее чем за 10 лет?

— WorldSkills возник в Испании после Второй мировой войны, чтобы помочь экономике пройти тяготы и выйти в рост. Впервые Россия приняла участие в мировом чемпионате в 2013 году в Германии. В 2015 году мы были в последней десятке с конца среди 60-ти стран. В 2015 году в Бразилии мы перешли в третий десяток. В 2017 году в Абу-Даби мы были в первой десятке. На домашнем чемпионате российская команда заняла второе командное место уступив команде Китая.

Мы стали вторыми в мире. Это показывает динамику подготовки кадров в России. Это заслуга не только конкурсантов, но и экспертов, которых мы готовили, материально технической базы. В регионах произошли большие изменения: госстандарты обучения стали приводить к стандартам WorldSkills. Регионы стали закупать оборудование, предприятия выходить с инициативой о создании совместных образовательных организаций или о включении предприятий в формирование образовательных программ.



— Вы отметили, что активность все больше проявляют предприятии. Какие отрасли и компании проявляют наибольшую активность и как думаете, с чем это связано?

— Мы не стали выделять в качестве пилота только одну отрасль. Нам нужны специалисты во всех направлениях. Некоторые регионы брали базовые направления, например, сельское хозяйство и работали с ним. Мы определили базовые колледжи, в которых будут апробироваться методики. К ним — университеты, преподавателей и якорные предприятия для каждой специальности.

Этот документ был утвержден премьер-министром РТ. Актуальные для них направления поддержали ПАО «Татнефть», ТАИФ, ПАО «Казаньоргсинтез», завод им. Горького. Завод им. Горького работали с направлением — сварочные работы, ПАО «Татнефть» и ТАИФ с полимерным направлением, прототипированием, «Бэхетле» были заинтересованы в кондитерском деле.

Мы получаем от них финансовую поддержку. В 2017 году почти на 170 млн рублей предприятия закупили и передали колледжам оборудование. Предприятия также участвуют в образовательных программах, подготовке выпускников. Запустилась программа ресурсных центров с идеалами WorldSkills. Мы работаем над тем, чтобы выпускники движения трудоустраивались на предприятия. Наша цель, чтобы наши выпускники получили достойное место и зарплату.

«По линии WorldSkills эксперты проходят боевое крещение на чемпионатах»

— Вы работаете с двумя потоками преподавателей: обучающиеся и те, кто обучает. Кто занимается их обучением?

— Это основная проблема: подготовка современных мастеров, экспертов производства, которые бы владели практическими навыками и могли этому научить. В этом направлении реализуется несколько проектов, один из них — федеральный проект «Молодые профессионалы».

У нас около 5 тысяч мастеров в течение года проходят бесплатное переобучение по стандартам WorldSkills. Помимо этого, есть программы повышения квалификации, которые реализуются федеральными университетами. Мы просим руководителей колледжей направлять на них преподавателей. По линии WorldSkills эксперты проходят боевое крещение на чемпионатах.

Благодаря нашей работе с предприятиями, с базовыми работодателями большое количество мастеров и экспертов преподают в колледже. Они изнутри понимают, какими навыками должны обладать молодые специалисты, понимают, как надо работать на оборудовании. Обязательное условие чемпионатов WorldSkills наличие эксперта с предприятия. В этом году на территории «Алабуги», совместно с Елабужским политехническим колледжем мы запустили уникальное предприятие — образовательную организацию «Елабуга Политех».

Представители ОЭЗ «Алабуга» заметили, что появилось много заявок от резидентов о потребностях в кадрах. Был определен пул недостающих специальностей, построено и оснащено частично за счет «Алабуги», федеральной программы, нашей поддержки, елабужского колледжа здание и запущена эта организация. На ее территории созданы мастерские по стандартам WorldSkills. Там преподают как преподаватели колледжа, так и сотрудники «Алабуги».

Они обучают промышленной робототехнике, электромонтажу, параллельно проходят стажировки на предприятиях и по итогам обучения выпускники трудоустраиваются к резидентам. Получился синтез классического образования и мастеров-практиков.

— Что такое демонстрационный экзамен и каково его назначение?

— Во время демонстрационного экзамена оценивается то, чему реально научился студент за три года. Он не пишет диплом, реферат, его задача выполнить конкурсную задачу чемпионата WorldSkills. Есть четкая шкала оценки, по которой работу проверяют эксперты из других организаций. Например, чтобы оценить работу сварщика, мы смотрим, каким методам сварки он научился, насколько у него хорошо получаются сварочные узоры. После экзамена конкурсант получает паспорт компетенций, где расписывается чемпионатный опыт.

По итогам демонстрационного экзамена расписывается, сколько баллов из 100 набрал выпускник. Паспорт компетенций признается, как профессиональный квалификационный документ на федеральном уровне предприятиями «Росатом», «Ростех» и другими.

В 2017 году в качестве пилотного проекта демонстрационный экзамен сдали тысяча выпускников. В этом году его сдают 6,2 тыс. человек. Теперь он обязателен для выпускников колледжей. Это аналог ЕГЭ, который позволяет сравнить ребят друг с другом, с выпускниками других лет и из других регионов.

«Мы начинаем прививать любовь к профессии со школьной скамьи»

— Как вы считаете, формируется ли в обществе понимание реальной профессии?

— Да, об этом говорит интерес ребят и родителей к системе СПО. В России около 60% выпускников 9 классов идут в систему колледжей. Не потому, что они боятся сдавать ЕГЭ. Мы смотрим средний балл, и он высокий, начинается от 4 баллов. Ребята хотят получить профессию и потом поступать в вуз.

Ребята, с которыми начинали работать в 2016 году и те, кто попадает в национальную сборную, отличаются уровнем мышления, пониманием, какие шансы им дает WorldSkills. Есть такие, которые не останавливаются на одной специальности, получают еще одну. Мы первыми начали работу с юниорским движением. Все страны работают с ребятами в возрасте от 16 и до 22 лет. У нас чемпионаты проходят с юниорами: от 10-12 лет, от 12-14 лет, от 14-16 лет. Мы начинаем прививать любовь к профессии со школьной скамьи.

— Насколько за это время изменилась динамика системы профобразования и динамика «Центра развития профессиональных компетенций»?

— Сначала в центре работал один человек, сейчас у нас — более 30 человек в разных направлениях. Есть команда, которую мы приглашаем под проекты. У нас команда из колледжей и экспертов по всей республики.

Меняется мир и требования к сотруднику. Человек должен постоянно находится в процессе обучения. Регуляторы, образовательные программы не поспевают за изменениями, которые происходят с профессиями. Наша задача заранее понимать, что будет актуально и какими навыками надо обладать и это закладывать в стандарт.

«Подготовка кадров должна вестись в живую»

— Какие специальности будут востребованы в будущем?

— Самое важное для любого человека найти занятие по душе. Для этого надо изучать вакансии на рынке. Я советую изучить «Атлас будущих профессий». Это сборник профессий, которые будут актуальны через 5-10 лет. Ведет его Агентство стратегических инициатив вместе со специалистами «Сколково». Это познавательный журнал, в котором расписаны специальности, компетенции.

Если у человека есть желание к рабочим профессиям, то надо дать ему шанс развиваться в этом направлении. Сейчас мира расширяется и если хороший специалист, то даже работая сантехником можно получать хорошие средства, чтобы содержать себя и свою семью.

— Как пандемия отразилась на системе профобразования и дистанционном обучении?

— Как и всему миру, системе профобразования пришлось подстроиться под реалии весны прошлого года. Мы искали новую форму и методы обучения. Есть ряд специальностей, которым можно дистанционно обучать студентов. Но есть специальности, которым нужны классические формы. Кстати, WorldSkills выступил первой организаций в мире, которая сумела провести чемпионат онлайн.

Рабочие места создали в колледжах, и эксперты дистанционно отслеживали соревнования. Опыт показал, что такой формат возможен, но система образования, которая годами складывалась в нашей стране и по всему миру, идеальна. И подготовка кадров должна вестись в живую. Это мое личное мнение.